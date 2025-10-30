Hindustan Hindi News
3 अरब WhatsApp यूजर्स की मौज, पासवर्ड का झंझट खत्म, आ गया बैकअप सेफ रखने का नया तरीका

संक्षेप: WhatsApp के दुनियाभर में 3 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और कंपनी अपने यूजर्स की बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए प्लेटफॉर्म को तेजी से अपडेट कर रही है। वॉट्सऐप अब चैट बैकअप को तुरंत सुरक्षित करने का एक पासवर्ड-रहित तरीका पेश कर रहा है।

Thu, 30 Oct 2025 08:09 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
WhatsApp के दुनियाभर में 3 अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और कंपनी अपने यूजर्स की बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए प्लेटफॉर्म को तेजी से अपडेट कर रही है। वॉट्सऐप अब चैट बैकअप को तुरंत सुरक्षित करने का एक पासवर्ड-रहित तरीका पेश कर रहा है। दरअसल, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म iOS और Android के लिए पासकी-एन्क्रिप्टेड बैकअप लॉन्च कर रहा है, जिससे यूजर्स अपने चेहरे, फिंगरप्रिंट या डिवाइस स्क्रीन लॉक कोड का उपयोग करके अपनी स्टोर मैसेज हिस्ट्री को तुरंत एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। यह पहली बार है जब कोई प्राइवेट मैसेजिंग ऐप चैट बैकअप्स को इतनी आसान, किसी भी डिवाइस पर काम करने वाली और मुफ्त एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सिक्योरिटी दे रहा है। चाहे आप iPhone पर हों या Android पर - पासकी की बदौलत, आप बस एक टैप करके वही सिक्योरिटी लागू कर सकते हैं, जो वॉट्सऐप पर आपकी पर्सनल चैट और कॉल की सुरक्षा करती है।

whatsapp passkey end-to-end encrypted backups

धीरे-धीरे सभी को मिलेगा नया फीचर

वॉट्सऐप के अनुसार, यह अपडेट 'आने वाले हफ्तों और महीनों में धीरे-धीरे' जारी किया जा रहा है, और इससे पर्सनल चैट और कॉल को बैकअप में सुरक्षित रखने वाले सुरक्षा उपायों को लागू करना आसान हो जाएगा। बैकअप के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन कंपनी ने 2021 में ही शुरू किया था, लेकिन इसके लिए वॉट्सऐप यूजर्स को 64-अंकों की एन्क्रिप्शन-की सेव करनी होती है या इससे जुड़ा एक पासवर्ड बनाना होता है।

Passkey से आसान हो जाएगा काम

लेकिन Passkey, पासवर्ड याद रखने का झंझट खत्म कर देती है। इससे यूजर केवल अपने डिवाइस पर टैप करके या उसे देखकर अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं या अपना डेटा सुरक्षित कर सकते हैं। यूजर अपने फिंगरप्रिंट, चेहरे या स्क्रीन लॉक कोड का इस्तेमाल करके अपने चैट बैकअप को एन्क्रिप्ट कर पाएंगे। इसे आने वाले हफ्तों और महीनों में धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा। इसे इनेबल करने के लिए, सेटिंग्स में जाएं, फिर चैट पर टैप करें, फिर चैट बैकअप पर टैप करें और यहां एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप पर जाएं।

वॉट्सऐप ने 2023 में अकाउंट लॉगिन के लिए पासकी सपोर्ट पहले ही शुरू कर दिया है, और अब पासकी के इस नए विस्तार से यह हिंट मिलता है कि प्लेटफॉर्म एक ऐसे भविष्य को अपनाने की दिशा में कदम उठा रहा है जिसमें पासवर्ड पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे।

वॉट्सऐप ने अपनी घोषणा में कहा, 'हम में से कई लोग अपनी वॉट्सऐप चैट में बरसों पुरानी अनमोल यादें संजोकर रखते हैं, जैसे की तस्वीरें, दिल को छू लेने वाले वॉयस नोट्स और जरूरी बातचीत।' 'इसलिए, अगर आपका फोन कभी खो जाए या उसे किसी नए डिवाइस में ट्रांसफर करना पड़े, तो उन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।'

