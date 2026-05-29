अब WhatsApp से ब्रेक लेना आसान, नहीं डिलीट होंगी चैट, सेव रहेगा सारा डेटा, आ रहा नया फीचर

अगर आप कुछ समय के लिए WhatsApp से ब्रेक लेने का सोच रहे हैं, लेकिन ऐप को डिलीट करके बाद में सब कुछ फिर से सेट नहीं करना चाहते थे, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेटा का यह पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आखिरकार एक 'लॉगआउट' फीचर पर काम कर रहा है।

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए नए-नए फीचर्स से प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। अब वॉट्सऐप पर एक ऐसा फीचर लेकर आ रहा है, जो वाकई में कई लोगों को पसंद आने वाला है। अगर आप कुछ समय के लिए WhatsApp से ब्रेक लेने का सोच रहे हैं, लेकिन ऐप को डिलीट करके बाद में सब कुछ फिर से सेट नहीं करना चाहते थे, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेटा का यह पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आखिरकार एक 'लॉगआउट' फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स अपनी चैट्स, सेटिंग्स या लॉगिन डिटेल खोए बिना ऐप से साइन आउट कर सकेंगे।

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप के लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.26.21.9 में इस फीचर को देखा है। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और आने वाले महीनों में इसे और भी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है। कैसे कम करेगा यह फीचर, चलिए जानते हैं...

रिपोर्ट में कहा गया है, "Android 2.26.21.9 अपडेट के लिए लेटेस्ट वॉट्सऐप बीटा रिलीज होने के बाद, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, हमने पाया कि वॉट्सऐप एक ऐसा फीचर ला रहा है जिससे आप ऐप को डिलीट किए बिना या डेटा खोए बिना उससे लॉग आउट कर सकते हैं।"

ऐसे काम करेगा नया लॉगआउट फीचर अब तक, वॉट्सऐप यूजर्स के पास लॉगआउट का कोई सही ऑप्शन नहीं था। अगर कोई इस मैसेजिंग ऐप से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट होना चाहता था, तो उसके पास इसे अनइंस्टॉल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसका मतलब अक्सर यह होता था कि ऐप को दोबारा डाउनलोड करना पड़ता था, लॉग इन करना पड़ता था और चैट्स को फिर से रीस्टोर करना पड़ता था।

कई यूजर्स के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लगातार आने वाले मैसेज और नोटिफिकेशन से बस एक छोटा-सा ब्रेक चाहते थे, यह प्रोसेस थकाने वाला था।

नया लॉगआउट फीचर इसी समस्या को हल करना चाहता है। इस फीचर के जरिए, यूजर्स वॉट्सऐप सेटिंग्स से सीधे अपने अकाउंट से साइन आउट कर पाएंगे, जबकि उनकी सभी चैट्स और अकाउंट की जानकारी डिवाइस पर सुरक्षित रूप से सेव रहेगी। जब वे वापस आने का फैसला करेंगे, तो वे किसी लंबे सेटअप प्रोसेस से गुजरे बिना आसानी से दोबारा लॉग इन कर पाएंगे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, वॉट्सऐप सेटिंग्स में 'Account' सेक्शन के अंदर तहत 'Logout' का ऑप्शन उपलब्ध है। इसे सिलेक्ट करने के बाद, डिवाइस से अकाउंट डिस्कनेक्ट होने से पहले यूजर्स को एक कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी।

वॉट्सऐप यूजर्स को यह भी याद दिला रहा है कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से अन्य फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह ऐप पहले से ही एक ही स्मार्टफोन पर दो अकाउंट्स को सपोर्ट करता है, जिससे पर्सनल और वर्क प्रोफाइल्स के बीच स्विच करना आसान हो जाता है।

जो यूजर्स अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, वे 'App Lock' भी चालू कर सकते हैं; यह फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या डिवाइस पासकोड का इस्तेमाल करके चैट्स को सुरक्षित रखता है। लॉगआउट का आने वाला ऑप्शन भले ही एक छोटा-सा बदलाव लगे, लेकिन यह वॉट्सऐप के लाखों यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।