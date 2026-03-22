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करोडों WhatsApp यूजर्स को फायदा, आ रहा धांसू फीचर, मैसेज पढ़ते ही हो जाएगा यह काम

Mar 22, 2026 11:15 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp After reading feature: वॉट्सऐप After reading फीचर पर काम कर रहा है। यह एक टाइमर सेट करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मैसेज रिसीवर द्वारा देखे जाने के तुरंत बाद ही गायब हो जाए, ताकि वह किसी गलत व्यक्ति के हाथ न लगे।

करोडों WhatsApp यूजर्स को फायदा, आ रहा धांसू फीचर, मैसेज पढ़ते ही हो जाएगा यह काम

WhatsApp After reading feature: वॉट्सऐप अपने यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को नए-नए फीचर्स के साथ तेजी से अपडेट कर रहा है। एक खबर है कि WhatsApp अपने 'डिसअपीयरिंग मैसेज' फीचर के लिए एक बड़े प्राइवेसी अपग्रेड पर काम कर रहा है। इस अपग्रेड से यूजर्स किसी नए मैसेज को पढ़ने के कुछ ही देर बाद उसे अपने-आप डिलीट कर पाएंगे। इस नए फीचर को "After reading" नाम दिया गया है। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने ऐप के लेटेस्ट बीटा बिल्ड में इस फीचर को देखा है और उम्मीद है कि मेटा के इस पर्सनल मैसेजिंग ऐप में यह फीचर जल्द ही आ जाएगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

नया 'ऑफ्टर रीडिंग' टाइमर क्या है?

वॉट्सऐप अभी यूजर्स को 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन के लिए 'disappearing message timers' चालू करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि रिसीवर को भेजे गए कोई भी मैसेज उस तय समय-सीमा के अंदर अपने-आप गायब हो जाएंगे। हालांकि यह समय-सीमा ज्यादातर लोगों के लिए काफी काम की है, लेकिन 'one-time password' (OTP), 'verification code' या ऐसी ही दूसरी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी शेयर करने के लिए यह शायद उतनी सही न हो।

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WhatsApp after reading feature

इस समस्या को हल करने के लिए, वॉट्सऐप कथित तौर पर "After reading" (पढ़ने के बाद) विकल्प पर काम कर रहा है। यह एक सख्त टाइमर सेट करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मैसेज रिसीवर द्वारा देखे जाने के तुरंत बाद ही गायब हो जाए, ताकि वह किसी गलत व्यक्ति के हाथ न लगे।

खास बात यह है कि वॉट्सऐप में पहले से ही 'View Once' का ऑप्शन मौजूद है, जो इसी तरह का काम करता है, इसके जरिए यूजर्स किसी मीडिया फाइल या वॉयस नोट को सिर्फ एक बार देखने के लिए शेयर कर सकते हैं, लेकिन यह नया फीचर अब मैसेज के लिए भी यही फंक्शनैलिटी ले आएगा।

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नया डिसअपीयरिंग टाइमर कैसे काम करेगा?

खबरों के मुताबिक, यह फीचर 15 मिनट का एक सख्त काउंटडाउन शुरू करेगा। 15 मिनट बाद, मैसेज भेजने वाले और पाने वाले, दोनों की चैट से गायब हो जाएगा। हालांकि, अगर मैसेज पढ़ा नहीं जाता है, तो वह 24 घंटे तक चैट में बना रहेगा, इसके बाद वह अपने-आप खत्म हो जाएगा और गायब हो जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि WABetaInfo की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह फीचर तब भी बिना किसी रुकावट के काम करेगा, भले ही यूजर्स ने अपनी 'रीड रिसीट्स' (ब्लू टिक्स) बंद कर रखी हों। सिस्टम तब भी यह ट्रैक करेगा कि मैसेज कब खोला गया है, ताकि पाने वाले के फोन पर 15 मिनट का 'सेल्फ-डिस्ट्रक्ट' काउंटडाउन शुरू हो सके, इस तरह, रिसीवर की 'रीड रिसीट' सेटिंग्स चाहे जो भी हों, भेजने वाले की प्राइवेसी बनी रहेगी।

खबरों के अनुसार, यूजर्स के पास यह सुविधा होगी कि वे इस फीचर को या तो हर चैट के लिए अलग से चालू कर सकें या फिर सभी बातचीत के लिए एक साथ।

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यह फीचर WhatsApp पर कब उपलब्ध होगा?

WABetaInfo ने Android 2.26.12.2 अपडेट के लिए वॉट्सऐप बीटा में 'After reading' फीचर को देखा। हालांकि, यह फिलहाल अभी डेवलपमेंट के दौर में है और अभी बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। खबरों के मुताबिक, वॉट्सऐप इस नए टाइमर को लागू करने के तरीके को बेहतर बना रहा है ताकि यह भरोसेमंद तरीके से काम करे, ऐसा माना जा रहा है कि यह ऐप के आने वाले किसी अपडेट के साथ रोल आउट किया जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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