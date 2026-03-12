13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए WhatsApp ने बनाया का नया नियम, माता-पिता को दी बड़ी सौगात

माता-पिता को खुश करने के लिए जल्द WhatsApp Parent-Manage अकाउंट फीचर ला रहा है। इससे पेरेंट्स अपने बच्चों के WhatsApp अकाउंट को कंट्रोल कर सकेंगे और उनकी चैट व कॉन्टैक्ट सेटिंग्स को मैनेज कर पाएंगे।

पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp जल्द ही बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर लाने जा रहा है। इस फीचर का नाम Parent-Manage Accounts रखा गया है। इसके जरिए माता-पिता अपने बच्चों के WhatsApp अकाउंट को कंट्रोल कर सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह फीचर खासतौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों (pre-teen users) के लिए बनाया जा रहा है। इसमें बच्चों के अकाउंट को उनके माता-पिता के अकाउंट से लिंक किया जाएगा, जिससे पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि बच्चे किससे चैट कर सकते हैं, किन ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं और कौन-सी सेटिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। Parent-Manage Accounts की कई रेस्ट्रिक्टशन होंगी जैसे बच्चों के अकाउंट में Status, Channels और Meta AI जैसे कुछ फीचर्स उपलब्ध नहीं होंगे। इसका मकसद यह है कि बच्चे केवल मैसेज और कॉल के लिए ऐप का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी फीचर्स से दूर रहें।

WhatsApp का यह कदम ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई देशों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र से जुड़े नियमों को लेकर चर्चा भी चल रही है।

WhatsApp के नए फीचर्स से माता-पिता को होंगे ये फायदे WhatsApp के नए सिस्टम से बच्चों का WhatsApp अकाउंट उनके माता-पिता के अकाउंट से जुड़ा रहेगा। इस फीचर के जरिए माता-पिता यह तय कर सकते हैं कि उनके बच्चे को कौन-कौन मैसेज भेज सकता है, किन लोगों को कॉन्टैक्ट में रखा जा सकता है और कौन-से ग्रुप में बच्चे को जोड़ा जा सकता है। WhatsApp के अनुसार इस फीचर का मकसद बच्चों को सुरक्षित माहौल में मैसेजिंग की सुविधा देना है। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स जैसे disappearing messages फीचर भी बच्चों को नहीं मिलेगा ताकि बातचीत सुरक्षित रहे।

इस नए सिस्टम में माता-पिता को कई तरह के कंट्रोल दिए जाएंगे। वे यह तय कर सकेंगे कि बच्चे की प्राइवेसी सेटिंग्स क्या होंगी और कौन-कौन लोग बच्चे को मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा वे कॉन्टैक्ट लिस्ट और ग्रुप सेटिंग्स को भी मैनेज कर पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संदिग्ध या अनजान लोगों के मैसेज को अलग फोल्डर में भेजा जा सकता है, जहां माता-पिता उन्हें देख या ब्लॉक कर सकते हैं।