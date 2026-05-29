WhatsApp का नया फीचर हो रहा वायरल, अब Channel पर भी शेयर होंगे फोटो-वीडियो वाले Status, जानें कैसे
WhatsApp ने चैनल के लिए नया स्टेटस फीचर पेश किया है। अब Channel Admins 24 घंटे तक फोटो, वीडियो और टेक्स्ट अपडेट शेयर कर सकेंगे। ऐसे करेगा काम:
WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर और ज्यादा इंटरैक्टिव बना रहा है। पिछले कुछ समय में कंपनी ने Channels फीचर को काफी तेजी से बढ़ावा दिया है, ताकि लोग अपने पसंदीदा क्रिएटर्स, न्यूज चैनल्स, कंपनियों और सेलिब्रिटीज से सीधे जुड़ सकें। अब इसी फीचर को और मजबूत बनाने के लिए WhatsApp ने एक नया अपडेट पेश किया है।
कंपनी ने Channels के लिए Channel Status फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर की मदद से अब Channel Admins 24 घंटे के लिए फोटो, वीडियो, टेक्स्ट और दूसरे अपडेट शेयर कर सकेंगे। यह फीचर काफी हद तक Instagram और WhatsApp Status जैसा काम करेगा। खास बात यह है कि ये अपडेट 24 घंटे बाद अपने आप गायब भी हो जाएंगे। WhatsApp का यह कदम Telegram और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने वाला है।
ऐसे काम करेगा नया फीचर
जब कोई चैनल एडमिन Admin नया स्टेटस अपडेट डालेगा, तो वह फॉलोर्स को चैनल सेक्शन में दिखाई देगा। एडमिन इसमें फोटो, वीडियो, टेक्स्ट या दूसरे विजुअल अपडेट पोस्ट कर सकेगा। यूजर्स उन अपडेट्स को आसानी से देख पाएंगे, लेकिन ये अपडेट सिर्फ 24 घंटे तक ही उपलब्ध रहेंगे। यह फीचर खासतौर पर न्यूज चैनल्स, ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी जरूरी हो सकता है, क्योंकि वे अपने Followers तक तुरंत जरूरी जानकारी पहुंचा पाएंगे।
24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएंगे अपडेट
WhatsApp का नया चैनल स्टेटस फीचर बिल्कुल WhatsApp Status और इन्स्टाग्राम की तरह काम करेगा। चैनल एडमिन जो भी फोटो, वीडियो, टेक्स्ट या अपडेट शेयर करेंगे, वह सिर्फ 24 घंटे तक दिखाई देगा। तय समय पूरा होने के बाद वह अपने आप हट जाएगा। इससे चैनल्स पर हमेशा नए और ताजा अपडेट देखने को मिलेंगे और पुराने पोस्ट्स की भीड़ नहीं लगेगी।
अब तक WhatsApp चैनल पर सिर्फ सामान्य पोस्ट और अपडेट देखने को मिलते थे, लेकिन नए फीचर के आने के बाद Followers को ज्यादा इंटरैक्टिव अनुभव मिलेगा। यूजर्स अब चैनल्स पर फोटो, शॉर्ट वीडियो, जरूरी घोषणाएं और विजुअल अपडेट ज्यादा आसान तरीके से देख पाएंगे।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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