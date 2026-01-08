Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp Introduces Member Tags Text Stickers and Event Reminders to Enhance Group Chats in 2026
नए साल पर WhatsApp में आए तीन नए फीचर्स, क्या आपने शुरू किया इस्तेमाल?

नए साल पर WhatsApp में आए तीन नए फीचर्स, क्या आपने शुरू किया इस्तेमाल?

संक्षेप:

मेसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने ग्रुप चैट अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें मेंबर टैग्स, टेक्स्ट स्टिकर्स और इवेंट रिमाइंडर्स शामिल हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। 

Jan 08, 2026 12:04 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने अपने ग्रुप चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। ये अपडेट्स खासतौर पर ग्रुप में साफ तौर से किसी की पहचान करने, बातचीत को ज्यादा मजेदार बनाने और इवेंट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने पर फोकस करते हैं। कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म और डिवाइसेज सभी पर काम करेंगे।

Member Tags

WhatsApp ने 'Member Tags' फीचर पेश किया है, जिसके जरिए यूजर्स हर ग्रुप के लिए अपना एक कस्टम टैग सेट कर सकते हैं। यह टैग उस ग्रुप में आपका रोल या पहचान बताता है और हर ग्रुप में अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई यूजर एक ग्रुप में 'Anna’s Dad' और दूसरे ग्रुप में 'Goalkeeper' के नाम से दिख सकता है। ये टैग सभी ग्रुप मेंबर्स को नजर आएंगे, जिससे बातचीत के दौरान यह समझना आसान होगा कि कौन किस रोल में है।

ये भी पढ़ें:कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

Text Stickers

नए अपडेट के साथ यूजर्स किसी भी टाइप किए गए शब्द को सीधे स्टिकर में बदल सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को Sticker Search में डालना होगा। खास बात यह है कि बनाए गए टेक्स्ट स्टिकर्स को बिना चैट में भेजे सीधे स्टिकर पैक में सेव किया जा सकता है। इससे कस्टम टेक्स्ट स्टिकर्स को बनाना, सेव करना और दोबारा इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

Event Reminders

ग्रुप चैट में इवेंट बनाते समय अब यूजर्स कस्टम अर्ली रिमाइंडर सेट कर सकेंगे। ये रिमाइंडर ग्रुप में शामिल लोगों को तय वक्त से पहले नोटिफिकेशन भेजेंगे, जिससे कोई भी जरूरी मीटिंग, कॉल या ऑफलाइन गेदरिंग मिस ना हो। यह फीचर खासतौर पर बिजी शेड्यूल वाले यूजर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:iPhone 11 Pro समेत ये डिवाइस हुए ‘Vintage’, आपका भी लिस्ट में तो नहीं?

बता दें, WhatsApp इन नए ग्रुप चैट फीचर्स को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है। यानी आने वाले समय में ये अपडेट्स ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचेंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Whatsapp Whatsapp Latest News whatsapp news today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।