नए साल पर WhatsApp में आए तीन नए फीचर्स, क्या आपने शुरू किया इस्तेमाल?

संक्षेप: मेसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने ग्रुप चैट अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें मेंबर टैग्स, टेक्स्ट स्टिकर्स और इवेंट रिमाइंडर्स शामिल हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने अपने ग्रुप चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। ये अपडेट्स खासतौर पर ग्रुप में साफ तौर से किसी की पहचान करने, बातचीत को ज्यादा मजेदार बनाने और इवेंट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने पर फोकस करते हैं। कंपनी का कहना है कि ये फीचर्स अलग-अलग प्लेटफॉर्म और डिवाइसेज सभी पर काम करेंगे।

Member Tags WhatsApp ने 'Member Tags' फीचर पेश किया है, जिसके जरिए यूजर्स हर ग्रुप के लिए अपना एक कस्टम टैग सेट कर सकते हैं। यह टैग उस ग्रुप में आपका रोल या पहचान बताता है और हर ग्रुप में अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई यूजर एक ग्रुप में 'Anna’s Dad' और दूसरे ग्रुप में 'Goalkeeper' के नाम से दिख सकता है। ये टैग सभी ग्रुप मेंबर्स को नजर आएंगे, जिससे बातचीत के दौरान यह समझना आसान होगा कि कौन किस रोल में है।

Text Stickers नए अपडेट के साथ यूजर्स किसी भी टाइप किए गए शब्द को सीधे स्टिकर में बदल सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को Sticker Search में डालना होगा। खास बात यह है कि बनाए गए टेक्स्ट स्टिकर्स को बिना चैट में भेजे सीधे स्टिकर पैक में सेव किया जा सकता है। इससे कस्टम टेक्स्ट स्टिकर्स को बनाना, सेव करना और दोबारा इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।

Event Reminders ग्रुप चैट में इवेंट बनाते समय अब यूजर्स कस्टम अर्ली रिमाइंडर सेट कर सकेंगे। ये रिमाइंडर ग्रुप में शामिल लोगों को तय वक्त से पहले नोटिफिकेशन भेजेंगे, जिससे कोई भी जरूरी मीटिंग, कॉल या ऑफलाइन गेदरिंग मिस ना हो। यह फीचर खासतौर पर बिजी शेड्यूल वाले यूजर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है।