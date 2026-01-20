WhatsApp यूजर्स के पास मौका! सबसे पहले मिलेगा लेटेस्ट फीचर्स का फायदा

संक्षेप: WhatsApp अब कुछ यूजर्स को ऐप के अंदर से ही आने वाले फीचर्स का अर्ली एक्सेस दे रहा है, जिससे बीटा प्रोग्राम जॉइन करना आसान हो गया है। हालांकि यह फीचर अभी सीमित यूजर्स के लिए है।

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स को नए फीचर्स का फायदा जल्दी देने के तरीके में बड़ा बदलाव कर रहा है। अब तक WhatsApp के बीटा फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए Google Play Store के जरिए बीटा प्रोग्राम में एनरोल होना जरूरी था, जहां सिर्फ लिमिटेड स्लॉट उपलब्ध रहते थे। वहीं, अब कंपनी कुछ ऐसे यूजर्स को भी सीधे बीटा फीचर्स दे रही है, जो आधिकारिक रूप से बीटा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp का नया Android अपडेट (वर्जन 2.26.2.11), जो Google Play Store पर उपलब्ध है, यूजर्स को ऐप के भीतर ही ‘Early access to features’ का विकल्प दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अब सीधे WhatsApp की सेटिंग्स से आने वाले फीचर्स को बिना किसी थर्ड-पार्टी APK या लंबे इंतजार के पहले आजमा सकते हैं।

कैसे काम करता है यह फीचर? फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को WhatsApp की सेटिंग्स में जाकर ‘Early access to features’ विकल्प ढूंढना होगा। यहां से वे यह तय कर सकते हैं कि उन्हें बीटा फीचर्स का अर्ली एक्सेस चाहिए या नहीं। खास बात यह है कि अगर यूजर को बीटा वर्जन में दिक्कतें महसूस होती हैं, तो वे इस ऑप्शन को कभी भी बंद कर सकते हैं और पुराने एक्सपीरियंस पर लौट सकते हैं।

किन यूजर्स को मिल रहा है फायदा? फिलहाल यह फीचर सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। WhatsApp इसे चुनिंदा लोगों के लिए रोलआउट कर रहा है, जिसमें कुछ नॉन-बीटा यूजर्स और कुछ मौजूदा बीटा टेस्टर्स शामिल हैं। यानी अगर आपके फोन में यह विकल्प अभी नहीं दिख रहा है, तो संभव है कि आने वाले अपडेट्स में यह आपको भी मिल जाए।