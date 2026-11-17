WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, 2GB Cloud Storage फ्री; बैकअप भी रहेगा एकदम सेफ
WhatsApp Android यूजर्स के लिए अपना Cloud Backup फीचर रोलआउट कर रहा है, जिसमें 2GB फ्री स्टोरेज और End-to-End Encryption मिलेगी। यूजर्स Google Storage की जगह WhatsApp के सर्वर पर अपनी चैट, फोटो और वीडियो का बैकअप रख सकेंगे।
WhatsApp यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। कंपनी Android यूजर्स के लिए अपना नया Cloud Storage फीचर रोलआउट कर रही है, जिसके जरिए अब WhatsApp चैट का बैकअप सीधे WhatsApp के अपने सर्वर पर स्टोर किया जा सकेगा। यानी यूजर्स को चैट बैकअप के लिए सिर्फ Google Drive पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। यह फीचर्स फिलहाल WhatsApp Beta for Android के कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है और आने वाले हफ्तों में इसका रोलआउट किया जा सकता है।
नए फीचर के साथ WhatsApp के Chat Backup सेक्शन में Backup Provider चुनने का विकल्प मिलेगा। यहां यूजर्स Google Storage या WhatsApp Cloud Storage में से किसी एक को चुन सकेंगे। यूजर जरूरत के हिसाब से दोनों के बीच स्विच भी कर सकेगा। यह फीचर WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.46.4 में कुछ यूजर्स को दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हर Beta यूजर के लिए यह फीचर उपलब्ध नहीं हुआ है।
यूजर्स को मिलेगा 2GB फ्री स्टोरेज
WhatsApp अपने Cloud Storage के साथ यूजर्स को 2GB की फ्री स्टोरेज देगा। इस स्टोरेज का इस्तेमाल WhatsApp चैट, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और दूसरे अटैचमेंट के बैकअप के लिए किया जा सकेगा। WhatsApp की आधिकारिक शर्तों की मानें तो यह Cloud Storage एक ऑप्शनल सर्विस है और यूजर चाहें तो Google Drive या iCloud जैसी थर्ड-पार्टी Cloud Storage सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।
फीचर की सबसे खास बात इसकी सिक्योरिटी है। WhatsApp के अपने Cloud Storage पर रखे जाने वाले बैकअप के लिए End-to-End Encryption अनिवार्य होगा। यूजर पासकी के जरिए अपने बैकअप को सुरक्षित कर सकेगा। इसके अलावा 64-digit Encryption Key का ऑप्शन भी मिलेगा। इसका मतलब है कि WhatsApp या Meta भी आपके encrypted backup को सीधे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि Encryption Key या पासकी खोने पर बैकअप को दोबारा एक्सेस करना मुश्किल हो सकता है।
पेड सब्सक्रिप्शन का विकल्प भी
अगर 2GB स्टोरेज यूजर के लिए काफी नहीं है तो WhatsApp एक्सट्रा Cloud Storage के लिए पेड सब्सक्रिप्शन का विकल्प भी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp Plus यूजर्स को 100GB तक की बैकअप स्टोरेज मिल सकती है, जबकि ज्यादा स्टोरेज की जरूरत वाले यूजर्स के लिए Meta One के जरिए बड़े स्टोरेज प्लान उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि इन प्लान की उपलब्धता और कीमत मार्केट्स के हिसाब से अलग हो सकती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेड स्टोरेज की मेंबरशिप खत्म होने पर बैकअप तुरंत डिलीट नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp ऐसे बैकअप को चार महीने तक अपने सर्वर पर रख सकता है। वहीं WhatsApp की आधिकारिक शर्तों में यह भी कहा गया है कि अगर बैकअप 120 दिनों या उससे ज्यादा समय तक अपडेट नहीं किया जाता है, तो उसे एक्सेस या रिस्टोर करना संभव ना हो और कंपनी उसे लिमिटेड या डिलीट कर सकती है।
सभी यूजर्स को करना होगा इंतजार
फिलहाल यह फीचर शुरुआती फेज में है और सभी Android यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आपके WhatsApp में अभी Backup Provider के तौर पर WhatsApp Cloud Storage का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी इसे धीरे-धीरे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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