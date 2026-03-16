Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

WhatsApp लाया सबसे तगड़ा फीचर, अकाउंट न होने पर भी होगी चैटिंग, एक लिंक से होगा कमाल

Mar 16, 2026 08:57 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

वॉट्सऐप में एक नए फीचर की एंट्री हुई है। इस फीचर का नाम है Guest Chats है। इस फीचर की मदद से यूजर उनके साथ ही चैटिंग कर सकते हैं, जिनका वॉट्सऐप अकाउंट नहीं है। WABetaInfo ने इस फीचर के रोलआउट होने की जानकारी दी है।

WhatsApp लाया सबसे तगड़ा फीचर, अकाउंट न होने पर भी होगी चैटिंग, एक लिंक से होगा कमाल

वॉट्सऐप में एक के बाद एक जबर्दस्त फीचर्स की एंट्री हो रही है। साल की शुरुआत से ही वॉट्सऐप अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर रोलआउट कर रहा है। इसी कड़ी में अब एक नए फीचर की एंट्री हुई है। इस फीचर का नाम है Guest Chats है। पिछले साल अगस्त में WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वॉट्सऐप का यह फीचर अंडर डिवेलपमेंट है। अब यह फीचर कुछ ऐंड्रॉयड और iOS बीटा के कुछ यूजर्स के लिए रोलआउट हो गया है। इस फीचर की मदद से यूजर उनके साथ ही चैटिंग कर सकते हैं, जिनका वॉट्सऐप अकाउंट नहीं है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फीचर के बारे में।

WABetaInfo ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

WABetaInfo ने इस फीचर के रोलआउट होने की जानकारी दी है। WABetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें आप इस फीचर को देख सकते हैं। इस फीचर की मदद से कुछ यूजर गेस्ट चैट्स दूसरों के बातचीत के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। वॉट्सऐप अकाउंट के बिना भी इस कन्वर्सेशन को ब्राउजर में एक सिक्योर लिंक ओपन करके जॉइन किया जा सकता है। इस इन्वाइट लिंक को यूजर 'Invite a friend' सेक्शन में जाकर जेनरेट कर सकते हैं। इस लिंक को SMS में शेयर किया जा सकता है। साथ ही आप चाहें, तो इस लिंक को कॉपी करके दूसरे मेसेजिंग ऐप या ईमेल में भी शेयर कर सकते हैं।

ब्राउजर वॉट्सऐप वेब पर ओपन करेगा कन्वर्सेशन

रिसीवर चैट इन्वाइट मिलने पर लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करके गेस्ट के तौर पर बातचीत में शामिल हो सकते हैं। यह लिंक डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस पर खोला जा सकता है। इन्वाइट लिंक खोलने के बाद रिसीवर वॉट्सऐप डाउनलोड करने या गेस्ट के तौर पर बातचीत जारी रखने के ऑप्शन में से किसी एक को चुन सकते हैं। दूसरा विकल्प चुनने पर ब्राउजर वॉट्सऐप वेब पर कन्वर्सेशन को ओपन करेगा।

ये भी पढ़ें:7500 रुपये सस्ता हुआ वीवो का फोन, वनप्लस पर 12 हजार रुपये का डिस्काउंट

गेस्ट चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सिक्योर्ड

गेस्ट के तौर पर बातचीत जारी रखने पर वॉट्सऐप वेब एक यूनीक आइडेंटिफायर जेनरेट करता है, जिसका इस्तेमाल एन्क्रिप्शन की बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि गेस्ट चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सिक्योर्ड हैं। वॉट्सऐप अपने यूजर्स के मेसेजेस के कॉन्टेंट को नहीं देख सकता है और केवल चैटिंग में शामिल लोग ही उन्हें पढ़ सकते हैं। यूजर QR कोड स्कैन करके या सिक्योरिटी कोड को मैन्युअली कंपेयर करके यह वेरिफाइ कर सकते हैं कि गेस्ट चैट में शेयर किए गए उनके मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें:चार बेहद किफायती स्मार्ट टीवी, कीमत ₹8500 से कम, सबसे सस्ता ₹6899 का

इनऐक्टिव रहने पर ऑटोमैटिकली एक्सपायर

गेस्ट चैट 10 दिनों तक इनऐक्टिव रहने पर ऑटोमैटिकली एक्सपायर हो जाती है। चैट एंड होने पर अगर इन्वाइटर उसी गेस्ट के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है, तो उसे एक नया चैट इन्वाइट लिंक क्रिएट करना होगा। इसके अलावा गेस्ट्स को नए मेसेजेस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, इसलिए उन्हें चैट को मैन्युअली देखना होगा। इसीलिए इन्वाइटर और गेस्ट दोनों को यह ध्यान रखना होगा कि चैट इनऐक्टिव रहने पर मेसेज मिस हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹300 से कम के तीन धांसू प्लान, रिचार्ज कराने पर सीधे 4 हजार रुपये का फायदा
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Whatsapp Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।