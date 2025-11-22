WhatsApp लाया ग्रुप मेंबर्स के लिए काम का फीचर, टैग से बना सकेंगे खास पहचान

संक्षेप: WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स जल्द ही दूसरे ग्रुप मेंबर्स के लिए पर्सनलाइज्ड टैग जोड़ सकेंगे। यह लेटेस्ट फीचर, जो अभी कुछ खास बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है, मेंबर्स को ग्रुप में अपनी खास पहचान बनाने में मदद करने के लिए 30 कैरेक्टर तक का टैग जोड़ने में मदद करेगा।

Sat, 22 Nov 2025 03:16 PM

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए प्लेटफॉर्म को नए फीचर्स के साथ तेजी से अपडेट कर रहा है। अब एक रिपोर्ट में सामने आया है कि WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स जल्द ही दूसरे ग्रुप मेंबर्स के लिए पर्सनलाइज्ड टैग जोड़ सकेंगे। यह लेटेस्ट फीचर, जो अभी कुछ खास बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है, मेंबर्स को ग्रुप में अपनी खास पहचान बनाने में मदद करने के लिए 30-कैरेक्टर तक का टैग जोड़ने में मदद करेगा। यह फीचर अभी Android पर लेटेस्ट WhatsApp बीटा वर्जन के लिए उपलब्ध है। यूजर्स नए और मौजूदा ग्रुप्स में टैग जोड़ सकते हैं। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

वॉट्सऐप ग्रुप मेंबर टैग फीचर जल्द आ रहा है, ऐसे करेगा काम वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने बताया कि, एंड्रॉयड के लिए लेटेस्ट WhatsApp बीटा 2.25.17.42 अपडेट से पता चलता है कि कंपनी ने प्लेटफॉर्मे में नया ग्रुप मेंबर टैग फीचर जोड़ा है। यह फीचर असल में यूजर्स को खास ग्रुप्स में खुद को कस्टम टैग असाइन करने देगा जिससे दूसरे यूजर्स को ग्रुप में उनका रोल जानने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फीचर का इस्तेमाल प्रोफेशनल रोल्स, हॉबीज या खास फंक्शन्स बताने के लिए किया जा सकता है।

ग्रुप के मकसद के हिसाब से कोई भी 'कोच', 'प्रोजेक्ट मैनेजर', या 'मॉडरेटर' जैसे टैग इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि टैग पूरी तरह से मेंबर खुद चुनते और कंट्रोल करते हैं, ग्रुप एडमिन के किसी दखल के बिना। इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि यूजर 30-कैरेक्टर तक के टैग जोड़ सकते हैं, हालांकि उनमें स्पेशल कैरेक्टर, चेकमार्क या लिंक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, यूजर जब चाहे अपना टैग बदल या एडिट कर सकता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टैग उसी ग्रुप में दिखेंगे जहां उन्हें असाइन किया गया है और वे दूसरी बातचीत में ट्रांसफर नहीं होंगे। इसके अलावा, टैग तब भी दिखेंगे जब यूजर WhatsApp को फिर से इंस्टॉल करेंगे या डिवाइस बदलेंगे। कहा जा रहा है कि, यह फीचर अभी उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने एप्लिकेशन के बीटा वर्जन के लिए एनरोल किया है, और उम्मीद है कि जल्द ही इसे बड़े लेवल पर रोलआउट किया जाएगा।

वॉट्सऐप पर ग्रुप मेंबर टैग कैसे जोड़ें यहां बताया गया है कि आप वॉट्सऐप पर ग्रुप मेंबर टैग आसानी से कैसे जोड़ या एडिट कर सकते हैं:

स्टेप 1: अपने Android डिवाइस पर वॉट्सऐप ऐप ओपन करें और ग्रुप में जाएं।

स्टेप 2: चैट इन्फो स्क्रीन पर जाएं और लिस्ट से अपना नाम चुनें।

स्टेप 3: अपनी पसंद का टैग डालें।