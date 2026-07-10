WhatsApp के नए Username फीचर पर सरकार सख्त! Meta ने भेजा जवाब, अब क्या होगा?
WhatsApp के Username फीचर को लेकर Meta ने सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया है। Meta ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि चर्चा पूरी होने से पहले यह फीचर भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा।
WhatsApp के Username फीचर को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। Meta ने इस फीचर को लेकर केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब सौंप दिया है। सरकार ने हाल ही में WhatsApp को नोटिस जारी कर इस फीचर पर कई सवाल पूछे थे। सरकार की चिंता है कि अगर यूजर्स मोबाइल नंबर की जगह Username से चैट करेंगे, तो इससे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी पहचान और साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। Meta ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारत में Username फीचर रोलआउट नहीं किया जाएगा।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत बनी रहेगी और Username केवल एक अतिरिक्त पहचान के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले WhatsApp ने Username फीचर का ऐलान किया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना दूसरे लोगों से चैट कर सकेंगे। लेकिन भारत सरकार ने इस फीचर को लेकर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड की आशंका जताते हुए Meta को नोटिस भेजा था।
Meta ने सरकार को दिया जवाब
Meta ने सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। कंपनी ने कहा है कि Username फीचर में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि भारत में इस फीचर को तब तक लॉन्च नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार के साथ चल रही चर्चा पूरी नहीं हो जाती। Meta का कहना है कि Username फीचर आने के बाद भी WhatsApp अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी रहेगा। Username सिर्फ एक वैकल्पिक पहचान होगी, जिससे यूजर अपना नंबर पब्लिक किए बिना बातचीत शुरू कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि फीचर में गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।
सरकार को किस बात की चिंता
सरकार का मानना है कि Username की सुविधा मिलने के बाद साइबर अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था जैसी पहचान बनाकर लोगों को आसानी से ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इससे फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी प्रोफाइल और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मामलों का खतरा बढ़ सकता है।
फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। Meta ने साफ किया है कि सरकार के साथ चर्चा पूरी होने और सभी सवालों के समाधान के बाद ही भारत में Username फीचर रोलआउट किया जाएगा। यानी फिलहाल भारतीय यूजर्स को इंतजार करना होगा। अगर यह फीचर भविष्य में लॉन्च होता है, तो यूजर्स अनजान लोगों से चैट करते समय अपना मोबाइल नंबर छिपा सकेंगे। इससे प्राइवेसी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी जुड़ी हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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