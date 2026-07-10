WhatsApp के नए Username फीचर पर सरकार सख्त! Meta ने भेजा जवाब, अब क्या होगा?

WhatsApp के Username फीचर को लेकर Meta ने सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया है। Meta ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि चर्चा पूरी होने से पहले यह फीचर भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा।

WhatsApp के Username फीचर को लेकर चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। Meta ने इस फीचर को लेकर केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब सौंप दिया है। सरकार ने हाल ही में WhatsApp को नोटिस जारी कर इस फीचर पर कई सवाल पूछे थे। सरकार की चिंता है कि अगर यूजर्स मोबाइल नंबर की जगह Username से चैट करेंगे, तो इससे ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी पहचान और साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। Meta ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक भारत में Username फीचर रोलआउट नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत बनी रहेगी और Username केवल एक अतिरिक्त पहचान के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले WhatsApp ने Username फीचर का ऐलान किया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना दूसरे लोगों से चैट कर सकेंगे। लेकिन भारत सरकार ने इस फीचर को लेकर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड की आशंका जताते हुए Meta को नोटिस भेजा था।

Meta ने सरकार को दिया जवाब Meta ने सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। कंपनी ने कहा है कि Username फीचर में कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि भारत में इस फीचर को तब तक लॉन्च नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार के साथ चल रही चर्चा पूरी नहीं हो जाती। Meta का कहना है कि Username फीचर आने के बाद भी WhatsApp अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी रहेगा। Username सिर्फ एक वैकल्पिक पहचान होगी, जिससे यूजर अपना नंबर पब्लिक किए बिना बातचीत शुरू कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि फीचर में गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं।

सरकार को किस बात की चिंता सरकार का मानना है कि Username की सुविधा मिलने के बाद साइबर अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था जैसी पहचान बनाकर लोगों को आसानी से ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इससे फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी प्रोफाइल और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मामलों का खतरा बढ़ सकता है।