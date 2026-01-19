Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp GIF Experience Set to Change with New Provider and Bigger Grid
WhatsApp में GIFs का बड़ा बदलाव: नया होने वाला है आपका चैटिंग एक्सपीरियंस

WhatsApp में GIFs का बड़ा बदलाव: नया होने वाला है आपका चैटिंग एक्सपीरियंस

संक्षेप:

WhatsApp जुलाई 2026 से अपने GIF प्रोवाइडर Tenor की जगह Klipy को शामिल करने जा रहा है, जिससे GIF शेयरिंग बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। इसके साथ ही GIF कीबोर्ड को तीन कॉलम में दिखाने की टेस्टिंग चल रही है।

Jan 19, 2026 10:21 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

WhatsApp यूजर्स के लिए आने वाले समय में चैटिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा बदलने वाला है। Meta की ओनरशिप वाला यह इंस्टेंट मेसेजिंग प्लेटफॉर्म GIF शेयर करने के तरीके में बड़े बदलाव कर रहा है। कंपनी अपने GIF प्रोवाइडर को बदल रही है, जिसका असर जुलाई 2026 से दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा। हालांकि, GIF भेजने का प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा लेकिन GIFs का सोर्स और उनकी प्रेजेंटेशन में बदलाव देखने को मिलेगा।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अपने मौजूदा डिफॉल्ट GIF प्रोवाइडर Tenor को हटाकर Klipy को नया पार्टनर बना रहा है। यह बदलाव WhatsApp Beta for iOS के वर्जन 26.2.10.70 में देखा गया है, जो फिलहाल TestFlight बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इससे साफ है कि कंपनी जुलाई 2026 की डेडलाइन से पहले बड़े रोलआउट की तैयारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:Aadhaar on WhatsApp: अब वॉट्सएप पर मिलेगा आधार, जानिए डाउनलोड का तरीका

इसलिए हटाया जा रहा है Tenor

Tenor को हटाने की वजह डिजाइन से जुड़ी नहीं, बल्कि तकनीकी मजबूरी है। Tenor ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह अपनी API सेवाएं सिर्फ 30 जून 2026 तक ही उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, Tenor ने नए डिवलपर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया है। ऐसे में WhatsApp के पास विकल्प के तौर पर नए GIF प्रोवाइडर को अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यूजर्स के एक्सपीरियंस में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए WhatsApp ने समय रहते Klipy के साथ इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है।

आखिर क्या है Klipy प्लेटफॉर्म?

Klipy एक ऑटोमैटिक GIF, स्टिकर और मीम प्लेटफॉर्म है, जो API सर्विस भी देता है। WhatsApp में Klipy के जुड़ने के बाद यूजर्स GIFs को उसी तरह सर्च और शेयर कर पाएंगे, जैसे अभी करते हैं। यूजर के लिए सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इतना होगा कि GIFs पर अब Tenor की जगह Klipy का लेबल दिखाई देगा। साथ ही WhatsApp GIF सर्च एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:Amazon Sale: iPhone 15 ₹50 हजार में, OnePlus और iQOO पर भी छूट; टॉप डील्स

कंपनी GIF कीबोर्ड लेआउट को दो कॉलम से बढ़ाकर तीन कॉलम करने की टेस्टिंग कर रही है। नए लेआउट में स्क्रीन पर करीब 50 प्रतिशत ज्यादा GIFs एक साथ दिखेंगे, जिससे सही GIF ढूंढना तेज और आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर, ये बदलाव WhatsApp चैटिंग को ज्यादा स्मूद और विजुअली रिच बनाने की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Whatsapp Whatsapp Group whatsapp news today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।