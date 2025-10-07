WhatsApp यूजर्स का इंतजार खत्म! आपकी भाषा में दिखेगा हर मेसेज, जानें कैसे

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर यूजर्स को ढेरों फीचर्स का सपोर्ट मिलता है और अब ट्रांसलेशन भी इनमें से एक बन गया है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

Tue, 7 Oct 2025 07:11 PM

लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp में यूजर्स को लंबे वक्त से एक फीचर का इंतजार था और वह है ट्रांसलेशन का। इस Message Translation फीचर को iOS ऐप का हिस्सा बनाया गया है और यूजर्स इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। नए फीचर के साथ 21 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन का विकल्प सीधे ऐप के अंदर ही दिया जाएगा।

लेटेस्ट WhatsApp for iOS वर्जन 25.28.74 का रोलआउट यूजर्स को मंगलवार को मिलने लगा है और अगले कुछ दिनों में सभी को यह अपडेट मिलने लगेगा। अपडेट के साथ मिला फीचर अगले कुछ सप्ताह में iOS के अलावा Android यूजर्स को भी मिलने लगेगा। वॉट्सऐप ने बताया है कि आईफोन में यह फीचर Apple के Translation APIs की मदद लेता है।

सिंगल टैप में ट्रांसलेट कर पाएंगे मेसेज नया फीचर यूजर्स को 21 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में आसानी से अनुवाद करने का विकल्प देगा। इसके लिए चैट में आए किसी भी मेसेज पर लॉन्ग-प्रेस करने के बाद यूजर्स को Translate बटन पर टैप करना होगा। खास बात यह है कि यह फीचर वन-ऑन-वन चैट, ग्रुप चैट और चैनल अपडेट्स तीनों में काम करता है।

इन अलग-अलग भाषाओं में करेगा काम यूजर्स को नए फीचर के साथ अरबी, चाइनीज (सिंपल), चाइनीज (ट्रेडिशनल), डच, अंग्रेजी (UK), अंग्रेजी (US), फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंडोनेशियाई, इतालवी, जापानी, कोरियाई, पोलिश, पुर्तगाली (ब्राजील), रूसी, स्पेनिश, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, और वियतनामी भाषाओं में अनुवाद का विकल्प देगा।