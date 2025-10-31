वाह! अब Smartwatch में चलेगा WhatsApp, लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे यूजर्स

संक्षेप: WhatsApp यूजर्स को एक नया विकल्प दिया गया है और अब वे अपने Apple Watch में भी डेडिकेटेड ऐप मिलेगा। इस तरह यूजर्स अपनी वॉच में ही ऐप के ढेरों फीचर्स ऐक्सेस कर पाएंगे।

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अब Apple Watch यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। अब वे अपनी स्मार्टवॉच से ही WhatsApp पर चैट कर सकेंगे, रिप्लाई दे सकेंगे और मेसेज के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे। कंपनी ने Apple Watch के लिए एक डेडिकेटेड WhatsApp ऐप जारी किया है, जो अभी WhatsApp Beta for iOS पर उपलब्ध है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नए ऐप के जरिए Apple Watch यूजर्स को पहली बार चैटिंग का सीधा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब तक Apple Watch पर WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ नोटिफिकेशन देखने और लिमिटेड रिप्लाई तक ही सीमित था लेकिन अब आप चैट लिस्ट ओपेन कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस पढ़ सकते हैं, क्विक रिप्लाई भेज सकते हैं और यहां तक कि इमोजी या वॉयस मेसेज भी भेज सकते हैं।

फिलहाल iPhone से कनेक्ट रहना जरूरी हालांकि, यह ऐप अभी पूरी तरह स्टैंडअलोन नहीं है। इसका मतलब है कि WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए Apple Watch को iPhone से कनेक्ट रहना होगा। यह एक companion ऐप के तौर पर काम करता है, यानी मेसेज भेजने या रिसीव करने के लिए iPhone नेटवर्क जरूरी है। ऐसे में यूजर्स बिना iPhone के WhatsApp को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

बेहद आसान है WhatsApp सेटअप करना Apple Watch पर WhatsApp का सेटअप करना आसान है। इसके लिए किसी QR कोड की जरूरत नहीं है। अगर आपकी Apple Watch पहले से iPhone से पेयर है तो WhatsApp अपने आप लिंक हो जाएगा। वॉच पर एक छोटा इंडिकेटर भी दिखेगा जो कनेक्शन स्टेटस बताता है। एक बार सेटअप पूरा हो जाने के बाद यूजर्स अपनी चैट लिस्ट देख सकते हैं।