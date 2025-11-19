Hindustan Hindi News
WhatsApp में बड़ी गड़बड़ी, 3.5 अरब यूजर के फोन नंबर लीक, 57% यूजर के डीपी का भी ऐक्सेस

WhatsApp में बड़ी गड़बड़ी, 3.5 अरब यूजर के फोन नंबर लीक, 57% यूजर के डीपी का भी ऐक्सेस

संक्षेप: सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अनुसार एक आसान सी ट्रिक का इस्तेमाल करके वे वॉट्सऐप पर 350 करोड़ फोन नंबर को ऐक्सेस कर पा रहे थे। इनमें से लगभग 57 प्रतिशत यूजर्स के लिए उन्होंने यह भी पाया कि वे उनके प्रोफाइल फोटो तक पहुंच सकते थे।

Wed, 19 Nov 2025 03:48 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
वॉट्सऐप की एक खामी के कारण दुनियाभर में मौजूद लगभग सभी यूजर्स के फोन नंबर लीक हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2017 में इस खतरे के बारे में मेटा को अलर्ट भी किया गया था। सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अनुसार एक आसान सी ट्रिक का इस्तेमाल करके वे वॉट्सऐप पर 350 करोड़ फोन नंबर को ऐक्सेस कर पा रहे थे। ऑस्ट्रिया के रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने यह बताया कि वे वॉट्सऐप के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी में हर पॉसिबल नंबर को चेक करने की इस आसान ट्रिक जरिए, मैसेजिंग सर्विस पर उन्हें 3.5 अरब यूजर्स के फोन नंबर का ऐक्सेस मिल गया था। इनमें से लगभग 57 प्रतिशत यूजर्स के लिए उन्होंने यह भी पाया कि वे उनके प्रोफाइल फोटो तक पहुंच सकते थे और 29 प्रतिशत यूजर के प्रोफाइल पर लिखे टेक्स्ट तक को वे पढ़ सकते थे।

हर घंटे करीब 100 मिलियन नंबरों को कर पा रहे थे चेक

2017 में एक दूसरे रिसर्चर ने वॉट्सऐप को इस खामी की जानकारी दी थी। मेटा इसके बाद भी वॉट्सऐप के ब्राउजर आधारित ऐप की मदद से रिसर्चर्स के कॉन्टैक्ट सर्च रिक्वेस्ट्स की स्पीड या संख्या को सीमित नहीं कर पाया। इसी कारण रिसर्चर हर घंटे लगभग सौ मिलियन नंबरों को आसानी से चेक कर पा रहे थे।

तैयार किया विशाल डेटाबेस

इस खामी की वजह से रिसर्चर्स ने 3.5 अरब ऐक्टिव वॉट्सऐप अकाउंट्स का एक विशाल ग्लोबल डेटाबेस तैयार कर लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह खामी गलत हाथों में पड़ जाती, तो 'इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक' हो सकता था। ऑस्ट्रिया के रिसर्चर्स के अनुसार वॉट्सऐप का कॉन्टैक्ट सर्च फीचर यूजर्स के फोन की फोनबुक को सिंक करने और लोगों को सर्च करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसने अनजाने में यूजर डेटा की बड़े पैमाने पर लीक का रास्ता भी खोल दिया।

मेटा ने खामी को माना

मेटा ने इस 'खामी' को स्वीकार किया है। हालांकि, यह संकेत दिया कि यह एक डिजाइन से जुड़ा फैसला था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। वायर्ड को दिए एक बयान में वॉट्सऐप के इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट नितिन गुप्ता ने कहा, 'यह स्टडी स्ट्रेस-टेस्टिंग और (एंटी-स्क्रैपिंग) नए बचावों की इमिडिएट एफिकेसी को कन्फर्म करने में काफी मददगार रहा। हमें इस वेक्टर का गलत इस्तेमाल करने वाले मलीशियस ऐक्टर्स का कोई सबूत नहीं मिला है। याद दिला दें कि वॉट्सऐप के डिफॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की बदौलत यूजर के मेसेजेस प्राइवेस और सिक्योर रहे और रिसर्चर्स के लिए कोई भी नॉन-पब्लिक डेटा उपलब्ध नहीं था।' रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा को ऐप को ठीक करने और रेट लिमिट लागू करने में लगभग छह महीने लगे।

