WhatsApp में आया कमाल का कैमरा फीचर, अब एक साथ दिखेगा सामने का नजारा और आपका चेहरा
WhatsApp Android यूजर्स के लिए Dual Camera Mode रोलआउट कर रहा है। इसकी मदद से फ्रंट और रियर कैमरे से एक साथ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। फिलहाल यह फीचर चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।
WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स पेश कर रहा है। कंपनी अब Android यूजर्स के लिए एक खास Dual Camera Mode रोलआउट कर रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से एक साथ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। यानी अब किसी खूबसूरत जगह का नजारा दिखाने के साथ-साथ यूजर्स उस पर अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर पाएंगे।
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नए फीचर की जानकारी WhatsApp के अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर फिलहाल कुछ Android बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। इसे WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.46.9 में देखा गया है। कंपनी धीरे-धीरे दूसरे बीटा यूजर्स को भी इसका एक्सेस दे रही है।
एक साथ काम करेंगे फोन के दोनों कैमरे
WhatsApp के नए Dual Camera Mode की सबसे खास बात यह है कि इसमें फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरे एक साथ काम करेंगे। आमतौर पर जब यूजर्स किसी जगह की फोटो या वीडियो बनाते हैं, तो उन्हें केवल सामने का नजारा रिकॉर्ड करने का विकल्प मिलता है। वहीं, अपना चेहरा और रिएक्शन दिखाने के लिए उन्हें अलग से सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ता है।
वहीं, नए फीचर के आने के बाद ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। Dual Camera Mode एक्टिवेट करने पर फोन का रियर कैमरा पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जबकि फ्रंट कैमरे का व्यू स्क्रीन के ऊपरी दाएं हिस्से में एक छोटी विंडो में नजर आएगा। इस तरह एक ही फोटो या वीडियो में सामने का नजारा और यूजर का चेहरा दोनों कैप्चर हो सकेंगे।
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छोटी कैमरा विंडो को कहीं भी कर सकेंगे सेट
WhatsApp ने इस फीचर में यूजर्स को कैमरा लेआउट बदलने का विकल्प भी दिया है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छोटी कैमरा विंडो को यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक कहीं भी ड्रैग करके रख सकेंगे। इससे वीडियो में किसी जरूरी चीज के ऊपर चेहरा दिखने जैसी परेशानी से बचा जा सकेगा।इसके अलावा, इंटरफेस में कैमरा स्विच करने के लिए रोटेट बटन भी मिलेगा। इसकी मदद से यूजर्स फ्रंट और रियर कैमरे की पोजिशन बदल सकेंगे। यानी चाहें तो फ्रंट कैमरे को मेन स्क्रीन पर और रियर कैमरे को छोटी विंडो में दिखाया जा सकेगा।
फोटो के साथ वीडियो भी बना सकेंगे
नया Dual Camera Mode केवल फोटो क्लिक करने तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसमें यूजर्स दोनों कैमरों की मदद से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। फोटो लेने पर दोनों कैमरों के व्यू को मिलाकर एक इमेज तैयार होगी। वहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों कैमरे एक साथ काम करेंगे और उनका फुटेज एक ही वीडियो क्लिप में मिलेगा। इस फीचर का इस्तेमाल ट्रैवल वीडियो, व्लॉग, रिएक्शन वीडियो और ट्यूटोरियल बनाने में किया जा सकता है। खास बात है कि इसके लिए यूजर्स को किसी थर्ड पार्टी ऐप या अलग वीडियो एडिटिंग टूल की जरूरत नहीं होगी।
फिलहाल WhatsApp का Dual Camera Mode चुनिंदा Android बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। इसके लिए WhatsApp बीटा का 2.26.46.9 वर्जन बताया गया है। हालांकि, केवल यह वर्जन इंस्टॉल करने से सभी यूजर्स को फीचर मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी इसे धीरे-धीरे सभी के लिए रोलआउट कर रही है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।