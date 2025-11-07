Hindustan Hindi News
WhatsApp पर मोहब्बत पड़ेगी भारी, 63 साल के बुजुर्ग ने उड़ा दिए 32 लाख रुपये

संक्षेप: मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर के पड़कर बेंगलुरु के एक बुजुर्ग ने 32 लाख रुपये से ज्यादा की रकम गंवा दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

Fri, 7 Nov 2025 03:34 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनिया के सबसे लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp के पास भारत में सबसे बड़ा यूजरबेस है। यही वजह है कि अटैकर्स इसकी मदद से साइबर अपराध को अंजाम देते हैं और अलग-अलग तरीकों से अटैक्स करने से बाज नहीं आते। अब बेंगलुरु का एक मामला सामने आया है, जिसमें 63 साल के बुजुर्ग ने करीब 32 लाख रुपये की रकम डेटिंग स्कैम में गंवा दी।

वॉट्सऐप की मदद से डेटिंग स्कैम की शुरुआत बुजुर्ग के साथ सितंबर में हुई थी और यह अक्टूबर तक चला। जब यूजर को एहसास हुआ कि वह बड़ी रकम गंवा चुका है तो उसने East CEN क्राइम पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई। यूजर के साथ लंबे वक्त तक फ्रॉड होता रहा और उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वह फंसता चला गया है।

ऐसे हुआ WhatsApp से जुड़ा पूरा फ्रॉड

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट में बताया गया है कि विक्टिम को एक प्राइवेट डेटिंग एजेंसी के नाम पर कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने हाई-प्रोफाइल महिलाओं से जोड़ने का वादा किया। इसके बाद 1950 रुपये की मेंबरशिप लेने की बात हुई। इस बात को सच मानकर बुजुर्ग ने ऑनलाइन भुगतान कर दिया। असली खेल इसके बाद शुरू हुआ।

बुजुर्ग को अलग-अलग महिलाओं की फोटोज दिखाई गईं और उनमें से एक को चुनने को कहा गया। इसके बाद यूजर की रितिका नाम की एक महिला से बात होने लगी और उसने प्रीती नाम की दूसरी महिला से मुलाकात कराने का ऑफर किया। इसके बाद 'सर्विस चार्जेस', 'प्रोसेसिंग फीस' और 'मीटिंग अरेंजमेंट्स' के नाम पर उन्हें अलग-अलग भुगतान करने को कहा गया।

बाद में जब विक्टिम को शक हुआ तो उसने भुगतान करना बंद किया लेकिन वह तब तक 32 लाख रुपये से ज्यादा के पेमेंट्स कर चुका था। जब उन्होंने रुपये देने से इनकार किया, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई। हालांकि, बाद में विक्टिम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने लोगों से डेटिंग स्कैम से बचकर रहने को कहा है।

