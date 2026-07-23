अब कोई नहीं खोल पाएगा आपका WhatsApp, आ रहा नया सेफ्टी फीचर; नहीं डालना पड़ेगा PIN

WhatsApp एक नए सिक्योरिटी फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन PIN की जगह पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी WhatsApp टू-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए छह अंकों का PIN देता है।

WhatsApp पहले से ही अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर देता है। अब, खबर है कि वॉट्सऐप इस फीचर को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। कंपनी जल्द ही मौजूदा न्यूमेरिक PIN की जगह एक खास अकाउंट पासवर्ड ला सकती है। इससे WhatsApp अकाउंट और ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग की तरह ही, यह नया फीचर भी शायद ऑप्शनल होगा।

वॉट्सऐप टू-स्टेप वेरिफिकेशन में बड़ा अपग्रेड ऑफर कर सकता है वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp एक नए सिक्योरिटी फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन PIN की जगह पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी WhatsApp टू-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए छह अंकों का PIN देता है। इस संभावित अपडेट से यूजर्स ऐसा पासवर्ड रख सकेंगे जिसमें अक्षर और नंबर, दोनों शामिल हों। इससे सिक्योरिटी मजबूत होने की उम्मीद है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करते हैं।

टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑप्शनल फीचर है। इसलिए, जो यूजर्स टू-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यह फीचर अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है और बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी लॉन्च से पहले इस फीचर को रद्द कर सकती है या इसमें बदलाव कर सकती है।

यूजर्स अपने WhatsApp अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। ऐप में इस फीचर को चालू या बंद करने या PIN बदलने का विकल्प मिलता है। ऐसा करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर अकाउंट्स पर टैप करें, यहां आपको टू-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे 'बंद करें' या 'चालू करें' चुनें। यूजर्स टू-स्टेप वेरिफिकेशन से जुड़े ईमेल एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं।