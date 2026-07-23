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अब कोई नहीं खोल पाएगा आपका WhatsApp, आ रहा नया सेफ्टी फीचर; नहीं डालना पड़ेगा PIN

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp एक नए सिक्योरिटी फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन PIN की जगह पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी WhatsApp टू-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए छह अंकों का PIN देता है।

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WhatsApp पहले से ही अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए टू-स्टेप वेरिफिकेशन का फीचर देता है। अब, खबर है कि वॉट्सऐप इस फीचर को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। कंपनी जल्द ही मौजूदा न्यूमेरिक PIN की जगह एक खास अकाउंट पासवर्ड ला सकती है। इससे WhatsApp अकाउंट और ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग की तरह ही, यह नया फीचर भी शायद ऑप्शनल होगा।

वॉट्सऐप टू-स्टेप वेरिफिकेशन में बड़ा अपग्रेड ऑफर कर सकता है

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp एक नए सिक्योरिटी फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर्स मौजूदा टू-स्टेप वेरिफिकेशन PIN की जगह पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी WhatsApp टू-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए छह अंकों का PIN देता है। इस संभावित अपडेट से यूजर्स ऐसा पासवर्ड रख सकेंगे जिसमें अक्षर और नंबर, दोनों शामिल हों। इससे सिक्योरिटी मजबूत होने की उम्मीद है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करते हैं।

WhatsApp replace two step verification pin
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टू-स्टेप वेरिफिकेशन एक ऑप्शनल फीचर है। इसलिए, जो यूजर्स टू-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यह फीचर अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है और बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी लॉन्च से पहले इस फीचर को रद्द कर सकती है या इसमें बदलाव कर सकती है।

यूजर्स अपने WhatsApp अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। ऐप में इस फीचर को चालू या बंद करने या PIN बदलने का विकल्प मिलता है। ऐसा करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर अकाउंट्स पर टैप करें, यहां आपको टू-स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे 'बंद करें' या 'चालू करें' चुनें। यूजर्स टू-स्टेप वेरिफिकेशन से जुड़े ईमेल एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं।

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ऐसा लगता है कि WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर कई और फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में, खबर है कि ऐप ने अपने Android और iOS वर्जन के स्टेबल और बीटा, दोनों ही वर्जन में पूरा यूजरनेम सपोर्ट जोड़ा है। बताया जा रहा है कि यह फीचर अभी कुछ ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसी तरह, WhatsApp के iOS वर्जन 26.27.74 में एक शॉर्टकट भी जोड़ा गया है, जिससे कॉल के दौरान ऐप्पल के माइक्रोफोन मोड के बीच आसानी से स्विच किया जा सके।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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