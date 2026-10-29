काम की बात: WhatsApp पर छिपानी है किसी खास की चैट? ये ट्रिक जान ली तो कोई नहीं पढ़ पाएगा Message
WhatsApp पर अपनी प्राइवेट चैट दूसरों से छिपाना चाहते हैं तो Chat Lock फीचर से किसी भी खास चैट को फिंगरप्रिंट या फोन पासकोड से लॉक कर सकते हैं। जानें WhatsApp की इस सेटिंग को ऑन करने का आसान तरीका और कैसे यह आपके पर्सनल मैसेज को दूसरों की नजरों से दूर रखने में मदद करती है।
WhatsApp पर कई बार ऐसी बातचीत होती है, जिसे आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका फोन घर के किसी मेम्बर, दोस्त या किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाए, तो चिंता होती है कि कहीं वह आपकी पर्सनल चैट न पढ़ ले। ऐसे में WhatsApp का Chat Lock फीचर आपके काम आ सकता है। इसकी मदद से आप पूरे WhatsApp ऐप को लॉक करने के बजाय सिर्फ ऐप को लॉक कर सकते हैं। Chat Lock चालू करने के बाद संबंधित बातचीत सामान्य चैट लिस्ट से हटकर Locked Chats फोल्डर में चली जाती है।
इसे खोलने के लिए फोन पर उपलब्ध फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या पासकोड जैसे ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप इस फोल्डर को भी चैट लिस्ट से हटाना चाहते हैं, तो Secret Code का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सही कोड WhatsApp के सर्च बार में डालकर छिपी हुई चैट तक पहुंचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि WhatsApp Chat Lock क्या है:
WhatsApp पर किसी चैट को लॉक कैसे करें?
अगर आप किसी खास व्यक्ति या ग्रुप की बातचीत को लॉक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए तरीके को अपनाएं:
Step 1: सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें।
Step 2: उस व्यक्ति या ग्रुप की चैट खोलें, जिसे आप लॉक करना चाहते हैं।
Step 3: ऊपर दिए गए व्यक्ति या ग्रुप के नाम पर टैप करके चैट की जानकारी खोलें।
Step 4: यहां Chat Lock का ऑप्शन तलाशें।
Step 5: Chat Lock पर टैप करें और इसे चालू करें।
Step 6: स्क्रीन पर दिए गए रूल के मुताबिक अपनी पहचान की पुष्टि करें।
इसके बाद संबंधित चैट Locked Chats फोल्डर में चली जाएगी।
लॉक की गई चैट कहां मिलेगी?
चैट लॉक करने के बाद वह सामान्य चैट लिस्ट में दिखाई नहीं देती। उसे देखने के लिए WhatsApp की चैट लिस्ट खोलें और स्क्रीन को नीचे की ओर खींचें, ताकि Locked Chats फोल्डर दिखाई दे सके। इसके बाद फोल्डर पर टैप करें और फोन के ऑथेंटिकेशन तरीके से अपनी पहचान की पुष्टि करें। अगर आपने फोल्डर को Secret Code की मदद से छिपाया हुआ है, तो वह नार्मल चैट लिस्ट में दिखाई नहीं देगा।
Secret Code से Locked Chats को कैसे छिपाएं?
WhatsApp में Secret Code का ऑप्शन उन यूजर्स के लिए उपयोगी है, जो नहीं चाहते कि उनकी चैट लिस्ट में Locked Chats फोल्डर भी दिखाई दे। इसके लिए पहले चैट लॉक करना और फिर Secret Code सेट करना जरूरी हो सकता है।
- WhatsApp खोलकर Locked Chats फोल्डर में जाएं।
2. Chat Lock की सेटिंग खोलें।
3. Secret Code का ऑप्शन चुनें।
4. ऐसा कोड बनाएं, जिसे आप याद रख सकें और जिसका अंदाजा दूसरे लोग आसानी से न लगा पाएं।
5. कोड की पुष्टि करने के बाद Chat Lock Settings में जाएं।
6. Hide Locked Chats का ऑप्शन उपलब्ध हो, तो उसे चालू कर दें।
इसके बाद Locked Chats फोल्डर मुख्य चैट लिस्ट से छिप सकता है। अपनी चैट दोबारा खोलने के लिए WhatsApp के सर्च बार में वही Secret Code डालें। इसके बाद Locked Chats का ऑप्शन दिखाई देने पर उसे खोल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।