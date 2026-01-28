Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp Bug Exposes Android Users to Zero-Click Attacks via Group Chat Media
WhatsApp यूजर्स सावधान! बिना कुछ किए फोन में आ सकती हैं खतरनाक फाइल्स

WhatsApp यूजर्स सावधान! बिना कुछ किए फोन में आ सकती हैं खतरनाक फाइल्स

संक्षेप:

WhatsApp में सामने आए नए सिक्योरिटी बग के चलते Android यूजर्स को सिर्फ ग्रुप में जोड़े जाने से ही साइबर अटैक का खतरा हो सकता है। Google की Project Zero टीम ने अलर्ट रहने की सलाह दी है।

Jan 28, 2026 05:24 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एक बार फिर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर चर्चा में है। बीते दिनों एक लॉसूट में आरोप लगाए गए हैं कि Meta खुद WhatsApp यूजर्स के चैट पढ़ सकता है। इसे कभीसबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ऐप माना जाता था, लेकिन आज इसपर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एक और नई रिपोर्ट्स आई हैं, जो यूजर्स की परेशानी और बढ़ा सकता है।

Google की सिक्योरिटी रिसर्च टीम Project Zero ने WhatsApp में एक सीरियस बग का खुलासा किया है। इस खामी की वजह से Android यूजर्स को सिर्फ किसी WhatsApp ग्रुप में जोड़े जाने भर से साइबर अटैक का शिकार बनाया जा सकता है। इसमें खतरनाक मीडिया फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिना किसी यूजर इंटरैक्शन के अपने-आप फोन में डाउनलोड हो जाती है।

ये भी पढ़ें:बड़ा झटका! Instagram, Facebook और WhatsApp चलाने के लगेंगे पैसे

सामने आई बग से जुड़ी जानकारी

Project Zero के मुताबिक, अगर किसी नए बनाए गए ग्रुप में malicious media file भेजी जाती हैं, तो वह फाइल ऑटो-डाउनलोड होकर अटैक का जरिया बन सकती है। इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि यूजर को ना तो किसी लिंक पर क्लिक करना होता है और ना ही फाइल खोलनी पड़ती है। इसी वजह से इसे zero-click attack कहा जा रहा है।

रिसर्चर्स का मानना है कि यह अटैक ज्यादातर टारगेटेड यूजर्स पर किया जा सकता है। अटैकर को कम से कम आपके किसी एक कॉन्टैक्ट की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह आपको और उस यूजर को एक ही ग्रुप में जोड़ सके। एक बार संभावित टारगेट की पहचान हो जाए, तो इस तरह के अटैक को बार-बार दोहराना आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:WhatsApp यूजर्स के पास मौका! सबसे पहले मिलेगा लेटेस्ट फीचर्स का फायदा

यूजर्स को पहले ही रहना होगा अलर्ट

सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम WhatsApp में मीडिया ऑटो-डाउनलोड को बंद करना है। इससे कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट आपकी परमिशन के बिना फोन में डाउनलोड नहीं होगा। इसके अलावा, WhatsApp मीडिया को फोन की गैलरी में सेव होने से रोकना भी जोखिम को कम करता है।

साथ ही यूजर्स को यह भी तय करना चाहिए कि उन्हें ग्रुप में कौन जोड़ सकता है। Privacy सेटिंग्स में जाकर Groups के विकल्प को ‘Everyone’ से बदलकर ‘My contacts’ या ‘My contacts except..’ करने से अनजान लोगों की ओर से ग्रुप में जोड़ने का खतरा कम हो जाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Whatsapp Whatsapp Group whatsapp news today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।