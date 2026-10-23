WhatsApp पर अब दोस्तों को Reels भेजना आसान हो जाएगा। खबर है कि वॉट्सऐप प्लेटफॉर्म में ही एक ऐसा शॉर्टकट जोड़ रहा है, जिसे सीधे ऐप के अंदर ही रील्स को शेयर किया जा सकेगा। कैसे काम करेगा नया फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ

WhatsApp पर कई लोग दिनभर में दर्जनों रील्स भेजते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए रील्स भेजना और आसान बना दिया है। खबर है कि, जिन यूजर्स ने अपने वॉट्सऐप अकाउंट को 'अकाउंट सेंटर' से लिंक किया है, वे चैट अटैचमेंट मेनू से आसानी से इंस्टाग्राम रील्स शेयर कर सकते हैं। वॉट्सऐप एक खास शॉर्टकट जोड़ रहा है, जिससे एक ऐसा सेक्शन खुलेगा जहां यूजर्स अपनी हाल ही में देखी गई, सेव की गई और लाइक की गई रील्स देख सकेंगे। इस अपडेट से यूजर्स के लिए यह जानना आसान हो जाएगा कि वे चैट इंटरफेस से भी रील्स शेयर कर सकते हैं। है ना कमाल का फीचर, चलिए डिटेल में जानते हैं इस अपकमिंग फीचर के बारे में सबकुछ...

वॉट्सऐप चैट अटैचमेंट मेन्यू में रील्स के लिए एक अलग शॉर्टकट जोड़ रहा है वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वॉट्सऐप अब रील्स शेयर करने के इस नए फीचर को और ज्यादा सिंपल बना रहा है। मीडिया पिकर खोलने के बजाय, यूजर्स चैट अटैचमेंट मेन्यू में रील्स का एक अलग बटन देख सकेंगे। हमने इसे एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.26.42.9 अपडेट में देखा, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। इस अपडेट के जरिए, वॉट्सऐप कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए चैट में रील्स शेयर करने का शॉर्टकट ला रहा है। यह फीचर ऑप्शनल है, इसलिए यह यूजर्स पर निर्भर करता है कि वे अपने अकाउंट को 'अकाउंट सेंटर' से जोड़ना चाहते हैं या नहीं।

नया रील्स शॉर्टकट कैसा दिखता है लेटेस्ट अपडेट के साथ, वॉट्सऐप ने अटैचमेंट मेनू में रील्स बटन जोड़ दिया है। यह तभी दिखाई देता है जब यह फीचर उपलब्ध हो और यूजर्स ने अपने वॉट्सऐप अकाउंट को 'अकाउंट सेंटर' से लिंक किया हो। इसका मतलब यह है कि अगर यूजर्स जल्दी से कोई रील भेजना चाहते हैं, तो उन्हें 'अकाउंट सेंटर' का इस्तेमाल करना होगा। जब वे इस बटन पर टैप करते हैं, तो वॉट्सऐप एक अलग स्क्रीन खोलता है, जहां से यूजर्स कोई रील या पोस्ट भेज सकते हैं। आप नीचे दी इमेज में इस फीचर की पहली झलक देख सकते हैं…

रील्स पिकर में क्या दिखता है इंटरफेस के सबसे ऊपर, वॉट्सऐप तीन टैब दिखाता है: Recents, Saved और Liked। रिपोर्ट के अनुसार, Recents टैब में वो रील्स दिखती हैं जिन्हें यूजर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर देखा है। Saved टैब में वो रील्स दिखती हैं जिन्हें यूजर ने इंस्टाग्राम पर सेव किया है। Liked टैब में वो रील्स दिखती हैं जिन्हें यूजर ने लाइक किया है। यूजर इन तीनों में से किसी भी टैब को देख सकते हैं और चैट में शेयर करने के लिए कोई रील चुन सकते हैं।

यह शॉर्टकट पिछले वर्जन से किस तरह अलग है? इस अपडेट से पहले, वॉट्सऐप में Instagram रील्स तक पहुंचने के लिए यूजर्स को गैलरी पिकर में सोर्स लिस्ट खोलनी पड़ती थी। उन्हें लिस्ट व्यू पर जाना पड़ता था और Instagram को चुनना होता था। यह फीचर पहले से मौजूद था, लेकिन यूजर्स को आसानी से नहीं मिल पाता था। नए शॉर्टकट के जरिए, वॉट्सऐप ने यूजर्स के लिए इसे ढूंढ़ना और रील्स शेयर करना आसान बना दिया है। यूजर्स चैट अटैचमेंट मेनू से इस पर टैप कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि वे कौन सी रील शेयर करना चाहते हैं।

यह फीचर उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जो 'अकाउंट सेंटर' का उपयोग करते हैं रील्स का शॉर्टकट सभी को दिखाई नहीं देता है। वॉट्सऐप इसे केवल उन्हीं यूजर्स को दिखाता है जिन्होंने अपना अकाउंट 'अकाउंट सेंटर' से लिंक किया है। जिन यूजर्स ने अपना अकाउंट कनेक्ट नहीं किया है, उन्हें अटैचमेंट मेनू में रील्स बटन दिखाई नहीं देगा। ध्यान दें कि 'अकाउंट सेंटर' का उपयोग करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसका मतलब यह है कि जो यूजर अपने वॉट्सऐप अकाउंट को इंस्टाग्राम और फेसबुक से अलग रखना चाहते हैं, उन्हें इन्हें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह शॉर्टकट केवल उन यूजर्स के लिए एक सुविधाजनक ऑप्शन है जो अपने अकाउंट को लिंक करने का निर्णय लेते हैं।