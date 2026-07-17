WhatsApp का धांसू फीचर, अब चलती कॉल में कर सकेंगे यह काम; इन यूजर्स को फायदा

WhatsApp आईफोन यूजर्स के लिए एक बेहद काम का फीचर ला रहा है, जो वॉयस और वीडियो कॉलिंग के दौरान यूजर्स की मदद करेगा। नए फीचर से यूजर्स कॉल इंटरफेस से ही ऐप्पल के माइक मोड को कंट्रोल कर सकेंगे।

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए तेजी से प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है। अब वॉट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो वॉयस और वीडियो कॉल के दौरान iPhone यूजर्स का काम आसान कर देगा। नए फीचर के आने के बाद आईफोन यूजर्स सीधे वॉट्सऐप कॉल स्क्रीन से माइक्रोफोन मोड स्विच करने में सक्षम होंगे और इन्हें कंट्रोल सेंटर से उलझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह शॉर्टकट वॉट्सऐप के iOS वर्जन 26.27.74 में कुछ यूजर्स के लिए दिखना शुरू हो रहा है, और यह अगले कुछ हफ्तों में यूजर्स तक पहुंचना शुरू हो सकता है। वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetainfo ने अपनी रिपोर्ट में नए फीचर की जानकारी दी है और यह भी बताया कि यह कैसे काम करेगा और इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा।

आइए जानते हैं कैसे काम करेगा नया फीचर फीचर ट्रैकर ने बताया कि माइक मोड यूजर्स को यह कंट्रोल देता है कि माइक्रोफोन कॉल और रिकॉर्डिंग के दौरान ऑडियो को कैसे प्रोसेस करता है। Apple ने iOS 15 में वॉयस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम पेश किया, और दोनों फेसटाइम और थर्ड-पार्टी ऐप्स में काम करते हैं। इसके अलावा, Apple ने iOS 16.4 में रेगुलर फोन कॉल के लिए वॉयस आइसोलेशन और iOS 18 में ऑटोमैटिक मोड जोड़ा है। यूजर इस फीचर को कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं है कि यह मौजूद है। वॉट्सऐप अब कॉल स्क्रीन में माइक मोड का शॉर्टकट ला रहा है, जिससे यूजर ऐप छोड़े बिना इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

यूजर सीधे कॉल स्क्रीन से माइक मोड तक पहुंच सकते हैं। इंटरफेस के निचले भाग में, यूजर "मोर" बटन पर टैप कर सकते हैं। यहां, यूजर "माइक मोड" ऑप्शन पा सकते हैं जो उन्हें यह चुनने देता है कि कॉल के दौरान माइक्रोफोन ऑडियो को कैसे संभालता है। यह विकल्प सिस्टम मेनू खोलता है जहां यूजर ऐप्पल द्वारा पेश किए गए चार माइक मोड के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। iOS कॉल समाप्त या बाधित किए बिना तुरंत मोड लागू करता है।

यहां बताया गया है कि वास्तव में क्या बदल रहा है: यदि आपको अपडेट मिलता है, तो आपको तुरंत अपने माइक्रोफोन मोड को बदलने के लिए कॉल इंटरफेस पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। यह कॉल को बाधित नहीं करता है, और आप तुरंत चार ऐप्पल ऑडियो मोड के बीच स्वैप कर सकते हैं।

मिल सकते हैं चार माइक मोड रिपोर्ट किया गया शॉर्टकट ऐप्पल के मौजूदा माइक्रोफोन प्रोसेसिंग मेनू को खोलेगा, जिससे यूजर चार अलग-अलग ऑडियो मोड में से चुन सकेंगे:

- स्टैंडर्ड (सिर्फ रेगुलर माइक)।

- वॉयस आइसोलेशन (बैकग्राउंड के शोर को कम करता है ताकि लोग आपको बेहतर ढंग से सुन सकें)।

- वाइड स्पेक्ट्रम (आसपास से साउंड को उठाता है, जब आप चाहते हैं कि अन्य लोग सुनें कि आपके आस-पास क्या हो रहा है)।

- ऑटोमैटिक (iOS तय करता है कि कौन सा मोड आपके आसपास के माहौल के लिए सबसे अच्छा काम करता है)।

यह ऐप्पल की मौजूदा तकनीक यह सब ऐप्पल की अपनी माइक्रोफोन प्रोसेसिंग है। वॉट्सऐप iOS के लिए ऑडियो के मामले पर कुछ भी नया नहीं बना रहा है, यह सिर्फ मौजूदा आईफोन टूल को अधिक सुलभ बना रहा है। ऐप्पल ने सबसे पहले iOS 15 में फेसटाइम में वॉयस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम लाया, फिर iOS 16.4 में वॉयस आइसोलेशन को सामान्य फोन कॉल में शामिल किया, और iOS 18 के साथ ऑटोमैटिक मोड जोड़ा। इसलिए, वॉट्सऐप इन फीचर्स को अपने ऐप के अंदर ही दे रहा है।

चुना गया मोड आगे आने वाले कॉल्स के लिए भी एक्टिव रह सकता है। एक अच्छी बात यह है कि सेटिंग वैसी ही बनी रहती है। अगर आप कोई माइक्रोफोन मोड चुनते हैं, तो iOS उसे भविष्य की वॉट्सऐप कॉल्स के लिए डिफॉल्ट मोड के तौर पर सेव कर लेता है, जब तक कि आप उसे खुद न बदलें। इससे फायदा यह होता है कि हर बार कॉल करते समय आपको अपना माइक एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।