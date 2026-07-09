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अब किसी दोस्त का बर्थडे नहीं होगा मिस, WhatsApp खुद दिलाएगा याद, जान लीजिए कैसे करेगा काम

By Himani Gupta
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WhatsApp जल्द Birthday Reminder फीचर ला सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स का जन्मदिन नहीं भूलेंगे और समय पर विश भेज सकेंगे। जानिए यह नया फीचर कैसे काम करेगा:

अब किसी दोस्त का बर्थडे नहीं होगा मिस, WhatsApp खुद दिलाएगा याद, जान लीजिए कैसे करेगा काम

WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है। अब खबर है कि कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। जल्द ही WhatsApp में Birthday Reminder फीचर देखने को मिल सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य कॉन्टैक्ट्स का जन्मदिन समय पर याद रख सकेंगे। ऐसे में किसी खास व्यक्ति को Birthday Wish करना भूलने की परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है।

WhatsApp इस फीचर को फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में टेस्ट कर रहा है। इसके जरिए यूजर अपने कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल में जन्मतिथि जोड़ सकेंगे और बर्थडे आने पर ऐप खुद नोटिफिकेशन भेजेगा। अच्छी बात यह है कि बिर्थ डेट की जानकारी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इस फीचर की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है।

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ऐसे काम काम Birthday Wish फीचर

इस फीचर में यूजर किसी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल में उसकी जन्मतिथि जोड़ सकेंगे। बर्थडे आने पर WhatsApp नोटिफिकेशन भेजकर यूजर को याद दिलाएगा कि आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है। इसके बाद यूजर उसी चैट विंडो से तुरंत Birthday Wish भी भेज सकेंगे। फिलहाल कई लोग जन्मदिन याद रखने के लिए अलग से Calendar या Reminder ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नया फीचर आने के बाद यह सुविधा सीधे WhatsApp के अंदर ही मिल सकती है।

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प्राइवेसी का भी रखा जाएगा ध्यान

Birthday से जुड़ी जानकारी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगी। यानी जन्मतिथि की जानकारी सुरक्षित रहेगी और केवल संबंधित यूजर ही उसे देख या मैनेज कर सकेगा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह फीचर उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो अक्सर दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस के दोस्तों का जन्मदिन भूल जाते हैं। एक ही ऐप में चैटिंग और Birthday Reminder मिलने से अलग से कैलेंडर या रिमाइंडर ऐप की जरूरत कम हो सकती है।

अभी टेस्टिंग में है फीचर

फिलहाल Birthday Reminder फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी इसे बीटा यूजर्स के लिए भी जारी नहीं किया गया है। कंपनी इसकी टेस्टिंग पूरी करने के बाद इसे Android और iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट कर सकती है। हालांकि, WhatsApp की ओर से इसकी लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।

WhatsApp लगातार जोड़ रहा नए फीचर्स

पिछले कुछ महीनों में WhatsApp ने Chat Themes, Username, AI फीचर्स, Advanced Privacy और कई नए टूल्स पर काम किया है। Birthday Reminder भी इन्हीं फीचर्स की कड़ी माना जा रहा है, जिसका मकसद यूजर्स के लिए ऐप को और ज्यादा यूजफुल बनाना है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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