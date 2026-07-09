अब किसी दोस्त का बर्थडे नहीं होगा मिस, WhatsApp खुद दिलाएगा याद, जान लीजिए कैसे करेगा काम

WhatsApp जल्द Birthday Reminder फीचर ला सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स का जन्मदिन नहीं भूलेंगे और समय पर विश भेज सकेंगे। जानिए यह नया फीचर कैसे काम करेगा:

WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है। अब खबर है कि कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। जल्द ही WhatsApp में Birthday Reminder फीचर देखने को मिल सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य कॉन्टैक्ट्स का जन्मदिन समय पर याद रख सकेंगे। ऐसे में किसी खास व्यक्ति को Birthday Wish करना भूलने की परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है।

WhatsApp इस फीचर को फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में टेस्ट कर रहा है। इसके जरिए यूजर अपने कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल में जन्मतिथि जोड़ सकेंगे और बर्थडे आने पर ऐप खुद नोटिफिकेशन भेजेगा। अच्छी बात यह है कि बिर्थ डेट की जानकारी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इस फीचर की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है।

ऐसे काम काम Birthday Wish फीचर इस फीचर में यूजर किसी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल में उसकी जन्मतिथि जोड़ सकेंगे। बर्थडे आने पर WhatsApp नोटिफिकेशन भेजकर यूजर को याद दिलाएगा कि आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है। इसके बाद यूजर उसी चैट विंडो से तुरंत Birthday Wish भी भेज सकेंगे। फिलहाल कई लोग जन्मदिन याद रखने के लिए अलग से Calendar या Reminder ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नया फीचर आने के बाद यह सुविधा सीधे WhatsApp के अंदर ही मिल सकती है।

प्राइवेसी का भी रखा जाएगा ध्यान Birthday से जुड़ी जानकारी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगी। यानी जन्मतिथि की जानकारी सुरक्षित रहेगी और केवल संबंधित यूजर ही उसे देख या मैनेज कर सकेगा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह फीचर उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो अक्सर दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस के दोस्तों का जन्मदिन भूल जाते हैं। एक ही ऐप में चैटिंग और Birthday Reminder मिलने से अलग से कैलेंडर या रिमाइंडर ऐप की जरूरत कम हो सकती है।

अभी टेस्टिंग में है फीचर फिलहाल Birthday Reminder फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी इसे बीटा यूजर्स के लिए भी जारी नहीं किया गया है। कंपनी इसकी टेस्टिंग पूरी करने के बाद इसे Android और iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट कर सकती है। हालांकि, WhatsApp की ओर से इसकी लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।