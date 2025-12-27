वॉट्सऐप लाया शानदार Happy New Year 2026 स्टिकर, यादगार होगा नए साल का जश्न

संक्षेप: वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स को लिए Happy New Year 2026 स्टिकर पैक रोलआउट किया है। नया पैक पार्टी हैट्स, होल्डिंग बलून्स और पॉपिंग कॉन्फेट्टी जैसे पॉप्युलर वॉट्सऐप कैरेक्टर से लैस है। आइए जानते हैं डीटेल।

नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर मेसेज सेंड करने का एक्सपीरियंस इस बार और मजेदार रहने वाला है। वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स को लिए Happy New Year 2026 स्टिकर पैक रोलआउट किया है। इन स्टिकर्स की मदद से यूजर चैट में ही नए साल को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं। नया पैक पार्टी हैट्स, होल्डिंग बलून्स और पॉपिंग कॉन्फेट्टी जैसे पॉप्युलर वॉट्सऐप कैरेक्टर से लैस है। खास बात है कि वॉट्सऐप के इन स्टिकर्स को आसानी से मोबाइल और डेस्कटॉप प्लैटफॉर्म्स पर शेयर किया जा सकता है।

वॉट्सऐप के हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टिकर पैक में ऐनिमेटेड स्टिकर्स के साथ सेलीब्रेटरी मूड्स वाले वॉट्सऐप कैरेक्टर्स के स्टैटिक स्टिकर्स का कलेक्शन शामिल हैं। इसमें आपको 2026 के काउंटडाउन स्टाइल ग्राफिक के साथ पार्टी से जुड़े कई एक्सप्रेसिव विजुअल दिखेंगे, जो कैजुअल चैट्स, ग्रुप कन्वर्सेशन और ब्रॉडकास्ट विश सेंड करने के एक्सपीरियंस को काफी मजेदार बना देंगे। इन स्टिकर्स का साइज छोटा है और ये स्लो इंटरनेट पर भी फटाफट डाउनलोड हो जाते हैं।

ऐंड्रॉयड और iOS पर ऐसे डाउनलोड करें हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टिकर पैक 1- सबसे पहले अपने ऐंड्रॉयड डिवाइस या आईफोन में वॉट्सऐप ओपन करें।

2- किसी भी चैट विंडो पर टैप करें।

3- मेसेज बार के पास में दिए गए स्टिकर आइकन को सेलेक्ट करें।

4- Happy New Year 2026 स्टिकर पैक बैनर को चेक करें या स्टिकर स्टोर में इसे सर्च करें।

5- पैक को डाउनलोड करने के लिए ऐड टू माय स्टिकर्स पर टैप करें।

ऐड होने के बाद स्टिकर्स तुरंत आरपके स्टिकर ट्रे में दिखने लगेंगे और आप इसे यूज कर सकेंगे।



चैट में नए साल के स्टिकर कैसे भेजें पैक डाउनलोड करने के बाद स्टिकर को सेंड करना सभी डिवाइसों पर आसान और एक समान है।

1. चैट या ग्रुप कन्वर्सेशन खोलें।

2. स्टिकर आइकन पर टैप करें।

3. अपनी स्टिकर लाइब्रेरी से हैप्पी न्यू ईयर 2026 पैक चुनें।