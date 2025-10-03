16 दिसंबर से बदल रहे WhatsApp-Instagram के नियम, अब आपकी बातें सुनेंगे ये Apps, जानें क्या है पूरा मामला WhatsApp and Instagram apps will now listen to your conversations rules are changing from December 16th check details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़WhatsApp and Instagram apps will now listen to your conversations rules are changing from December 16th check details

16 दिसंबर से बदल रहे WhatsApp-Instagram के नियम, अब आपकी बातें सुनेंगे ये Apps, जानें क्या है पूरा मामला

Meta ने घोषणा की है कि Instagram और WhatsApp में यूजर्स की AI चैट और बातचीत का डेटा उपयोग किया जाएगा पर्सनलाइज्ड कंटेंट और विज्ञापन के लिए। जानिए क्या बदलने वाला है, यूजर्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 12:57 PM
share Share
Follow Us on
16 दिसंबर से बदल रहे WhatsApp-Instagram के नियम, अब आपकी बातें सुनेंगे ये Apps, जानें क्या है पूरा मामला

Meta ने हाल ही में घोषणा की है कि 16 दिसंबर 2025 से Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफार्मों पर जो उपयोगकर्ता Meta AI फीचर्स का उपयोग करते हैं, उनकी बातचीत (चैट और आवाज) को डेटा के रूप में उपयोग किया जाएगा ताकि उन्हें और अधिक पर्सनलाइज्ड विज्ञापन (Ads) और कंटेंट दिखाई जा सके। यह कदम कंपनी की “user-engagement बेहतर करने वाली रणनीति का हिस्सा है, लेकिन साथ ही यह गोपनीयता (privacy) के सवालों को भी बढ़ाता है।

Meta ने कहा है कि यह बदलाव यूजर अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए है किया है। लेकिन इस बात का डर भी है कि क्या कंपनी अब माइक्रोफोन से आपकी बात सुनने लगेगी? Instagram के प्रमुख Adam Mosseri ने एक वीडियो में इस आरोप को पूरी तरह नकारा है, और कहा है कि कंपनी “आपकी आवाज़ नहीं सुनती।” इसके बावजूद, यह नई नीति उपयोगकर्ताओं को विकल्प नहीं देती कि वे इस डेटा उपयोग को पूरी तरह बंद कर दें: केवल “Ad Preferences” और “feed controls” के ज़रिए विज्ञापनों को नियंत्रित किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹15000 से कम में खरीदें 8300mAh तक की बैटरी, 11 इंच की डिस्प्ले वाले Tablets

क्या बदलने जा रहा है?

Meta ने कहा है कि जो उपयोगकर्ता Meta AI (Instagram, WhatsApp, Messenger) के साथ टेक्स्ट या वॉयस इनपुट देते हैं, उनके उन इनपुट्स का उपयोग कंटेंट सुझाव और विज्ञापन टारगेटिंग के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप AI से किसी विषय पर बात करते हैं, तो संबंधित विज्ञापन और पोस्ट आपके सामने आ सकते हैं। यह बदलाव पूरी तरह माइक्रोफोन “जीरो-सेकेंड” सुनने जैसा नहीं है, बल्कि AI चैट और वॉयस प्रोम्प्ट ही उपयोग होंगे।

यूजर्स के लिए मुश्किलें

इस नीति में opt-out (पूरी तरह बंद करने) का ऑप्शन नहीं है। यानी यदि आप AI फीचर्स उपयोग करना चाहें, तो आपका डेटा इस्तेमाल हो सकता है। उपयोगकर्ता सिर्फ Ad Preferences और feed control से विज्ञापन सीमित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता को यह ध्यान रखना होगा कि वे AI चैट में कितनी जानकारी साझा करते हैं संवेदनशील जानकारी देना रिस्की हो सकता है। यदि आप इस नीति से बचना चाहें, तो Meta AI फीचर का उपयोग बंद करना एक ऑप्शन होगा।

ये भी पढ़ें:Samsung का दिवाली तोहफा: ₹6999 में लॉन्च किया 6 साल के OS अपडेट, 50MP कैमरा फोन
Instagram Facebook
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.