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अब WhatsApp खोले बिना भेज सकेंगे वॉयस मैसेज, ऐप पर आ रहा यह मजेदार फीचर

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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WhatsApp अब एक वॉयस मैसेज विजेट पर काम कर रहा है, जो वॉयस मैसेज भेजने तेज बना देगा। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स ऐप खोले बिना ही वॉयस मैसेज भेज सकेंगे। फिलहाल यह डेवलपमेंट फेज में है। चलिए बताते हैं कैसे काम करेगा यह फीचर

अब WhatsApp खोले बिना भेज सकेंगे वॉयस मैसेज, ऐप पर आ रहा यह मजेदार फीचर

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए प्लेटफॉर्म को तेजी से अपडेट कर रहा है और नए-नए फीचर्स लेकर आ रहा है। खबर है कि Android यूजर्स के लिए WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे वॉयस मैसेज भेजना काफी तेज हो सकता है। कहा जा रहा है कि कंपनी एक होम स्क्रीन विजेट बना रही है, जिसकी मदद से यूजर्स WhatsApp ऐप खोले बिना ही वॉयस नोट रिकॉर्ड करके भेज सकेंगे।

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपने रिपोर्ट में बताया कि अपकमिंग फीचर को गूगल प्ले स्टोर पर Android के लिए WhatsApp Beta के 2.26.24.2 अपडेट में देखा गया है। यह विजेट अभी डेवलपमेंट फेज में है यानी इस पर काम जारी है और अभी तक बीटा टेस्टर्स तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि WhatsApp अक्सर इस्तेमाल होने वाले फीचर्स को आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाने की क्या योजना बना रहा है।

वॉट्सऐप का वॉयस मैसेज विजेट समय बचा सकता है

नया विजेट सीधे फोन की होम स्क्रीन पर दिखेगा और वॉयस मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए शॉर्टकट का काम करेगा। यूजर्स विजेट पर टैप करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकेंगे और वॉयस नोट तैयार होने पर उसे पाने वाले को चुन सकेंगे।

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WhatsApp voice message widget

उम्मीद है कि यह विजेट एक ही समय में किसी एक कॉन्टैक्ट या कई लोगों को वॉयस मैसेज भेजने की सुविधा देगा। यह उन यूजर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जो दिन भर वॉयस नोट्स भेजते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अब वॉट्सऐप खोलने, चैट खोजने और फिर रिकॉर्डिंग शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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वॉट्सऐप यूजर्स को इन वॉयस नोट्स को स्टेटस अपडेट के तौर पर शेयर करने की सुविधा भी दे सकता है, जिससे लोगों को ऑडियो अपडेट तेजी से पोस्ट करने का एक और तरीका मिल जाएगा।

WhatsApp होम स्क्रीन शॉर्टकट्स का दायरा बढ़ा रहा है

वॉट्सऐप सिर्फ वॉयस मैसेज विजेट पर ही काम नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनी स्टेटस अपडेट के लिए एक अलग होम स्क्रीन विजेट भी बना रही है, जिससे यूजर्स ऐप खोले बिना ही हाल की स्टेटस एक्टिविटी देख सकेंगे और नए स्टेटस अपडेट बना सकेंगे।

वॉयस मैसेज विजेट अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और वॉट्सऐप ने यह घोषणा नहीं की है कि यह सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर रोलआउट से पहले यह फीचर सबसे पहले बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध होगा।

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वॉयस मैसेज विजेट के अलावा, वॉट्सऐप अपने वेब एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है। खबर है कि यह प्लेटफॉर्म WhatsApp Web पर ग्रुप वॉयस और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट की टेस्टिंग कर रहा है, जिससे यूजर्स डेस्कटॉप ऐप पर निर्भर हुए बिना सीधे अपने ब्राउजर से ग्रुप कॉल में शामिल हो सकेंगे। इस फीचर में 32 लोगों तक के शामिल होने की सुविधा हो सकती है, साथ ही इसमें स्क्रीन शेयरिंग और कॉल लिंक जैसे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, जिससे वेब वर्जन का एक्सपीरियंस मोबाइल वाले एक्सपीरियंस के काफी करीब आ जाएगा।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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