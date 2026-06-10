अलर्ट! नवंबर 2026 से लाखों iPhone में बंद हो जाएगा WhatsApp, अभी करें ये जरूरी काम

WhatsApp नवंबर 2026 से पुराने iOS वर्जन वाले iPhone में काम करना बंद कर सकता है। जानिए किन यूजर्स पर पड़ेगा असर, कैसे चेक करें आपका iPhone सुरक्षित है या नहीं और WhatsApp बंद होने से बचाने के आसान तरीके।

WhatsApp Will Stop Working in These iPhones: अगर आप iPhone पर WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने iPhone यूजर्स के लिए एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2026 के बाद WhatsApp केवल उन iPhone में काम करेगा जो iOS 15.5 या उससे नए वर्जन पर चल रहे होंगे। इसका मतलब है कि जिन यूजर्स के फोन में पुराना iOS वर्जन है और उन्होंने लंबे समय से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, उन्हें WhatsApp इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है।

हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर iPhone यूजर्स केवल अपने फोन को अपडेट करके इस समस्या से बच सकते हैं। WhatsApp समय-समय पर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट बंद करता है ताकि नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। ऐसे में अगर आप भी अपने iPhone पर WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो अभी से यह चेक लेना जरूरी है कि आपका फोन कौन-से iOS वर्जन पर चल रहा है।

नवंबर 2026 से बदल जाएगा WhatsApp का नियम WhatsApp ने खुद X पर पोस्ट पर जानकारी दी है कि 30 नवंबर 2026 के बाद ऐप को चलाने के लिए iPhone में कम से कम iOS 15.5 होना जरूरी होगा। यदि किसी यूजर का फोन iOS 15.0, 15.1, 15.2, 15.3 या 15.4 पर चल रहा है और उसने अपडेट नहीं किया है, तो उसे WhatsApp इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। यह नियम सामान्य WhatsApp और WhatsApp Business दोनों पर लागू होगा।

क्यों बंद किया जा रहा है पुराने iOS का सपोर्ट? WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta लगातार ऐप में नए फीचर्स जोड़ रही है। AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम, नए प्राइवेसी टूल्स और एडवांस्ड फंक्शन को सही तरीके से चलाने के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। पुराने iOS वर्जन में कई सिक्योरिटी सीमाएं होती हैं, जिसकी वजह से कंपनी धीरे-धीरे उनका सपोर्ट बंद कर देती है।