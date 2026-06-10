अलर्ट! नवंबर 2026 से लाखों iPhone में बंद हो जाएगा WhatsApp, अभी करें ये जरूरी काम
WhatsApp नवंबर 2026 से पुराने iOS वर्जन वाले iPhone में काम करना बंद कर सकता है। जानिए किन यूजर्स पर पड़ेगा असर, कैसे चेक करें आपका iPhone सुरक्षित है या नहीं और WhatsApp बंद होने से बचाने के आसान तरीके।
WhatsApp Will Stop Working in These iPhones: अगर आप iPhone पर WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपने iPhone यूजर्स के लिए एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2026 के बाद WhatsApp केवल उन iPhone में काम करेगा जो iOS 15.5 या उससे नए वर्जन पर चल रहे होंगे। इसका मतलब है कि जिन यूजर्स के फोन में पुराना iOS वर्जन है और उन्होंने लंबे समय से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, उन्हें WhatsApp इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है।
हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर iPhone यूजर्स केवल अपने फोन को अपडेट करके इस समस्या से बच सकते हैं। WhatsApp समय-समय पर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट बंद करता है ताकि नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। ऐसे में अगर आप भी अपने iPhone पर WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो अभी से यह चेक लेना जरूरी है कि आपका फोन कौन-से iOS वर्जन पर चल रहा है।
नवंबर 2026 से बदल जाएगा WhatsApp का नियम
WhatsApp ने खुद X पर पोस्ट पर जानकारी दी है कि 30 नवंबर 2026 के बाद ऐप को चलाने के लिए iPhone में कम से कम iOS 15.5 होना जरूरी होगा। यदि किसी यूजर का फोन iOS 15.0, 15.1, 15.2, 15.3 या 15.4 पर चल रहा है और उसने अपडेट नहीं किया है, तो उसे WhatsApp इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। यह नियम सामान्य WhatsApp और WhatsApp Business दोनों पर लागू होगा।
क्यों बंद किया जा रहा है पुराने iOS का सपोर्ट?
WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta लगातार ऐप में नए फीचर्स जोड़ रही है। AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम, नए प्राइवेसी टूल्स और एडवांस्ड फंक्शन को सही तरीके से चलाने के लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। पुराने iOS वर्जन में कई सिक्योरिटी सीमाएं होती हैं, जिसकी वजह से कंपनी धीरे-धीरे उनका सपोर्ट बंद कर देती है।
ऐसे चेक करें आपका iPhone सुरक्षित है या नहीं
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका iPhone WhatsApp के नए नियम के मुताबिक सुरक्षित है या नहीं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले अपने iPhone की Settings में जाएं। इसके बाद General ऑप्शन पर टैप करें। अब Software Update पर क्लिक करें। यहां आपको फोन में इंस्टॉल iOS वर्जन दिखाई देगा। अगर कोई नया अपडेट उपलब्ध है तो उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। पहले भी WhatsApp ने कुछ पुराने iPhone मॉडल्स का सपोर्ट बंद किया था। इनमें iPhone 5s, iPhone 6 और iPhone 6 Plus जैसे मॉडल शामिल थे क्योंकि Apple इनके लिए नए iOS अपडेट जारी नहीं करता।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।