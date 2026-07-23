WhatsApp यूजर्स की मौज! चैट के अंदर ही देख सकेंगे और एडिट कर पाएंगे PDF
WhatsApp और Adobe Acrobat का संभावित इंटीग्रेशन यूजर्स के लिए PDF फाइल देखने और एडिट करने के प्रोसेस को आसान बना सकता है। इस फीचर की मदद से डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत कम हो सकती है।
WhatsApp यूजर्स के लिए PDF फाइलों से जुड़ा एक नया और काम का फीचर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp और Adobe Acrobat के बीच इंटीग्रेशन की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे यूजर्स को PDF डॉक्यूमेंट देखने और एडिट करने के लिए बार-बार अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत कम हो सकती है। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए काम की साबित हो सकती है, जो WhatsApp के जरिए लगातार डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं।
फिलहाल WhatsApp पर PDF फाइल शेयर करना काफी आसान है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए यूजर्स को उसे डाउनलोड करके किसी अलग PDF एडिटर या Adobe Acrobat जैसे ऐप में खोलना पड़ता है। नए इंटीग्रेशन का मकसद इस पूरे प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाना है। इससे यूजर WhatsApp पर मिले PDF को देखने के साथ-साथ जरूरी एडिटिंग भी कर सकेंगे।
ऐसे यूज करें नया WhatsApp फीचर
अगर आपके WhatsApp में यह फीचर उपलब्ध है, तो PDF को देखने या एडिट करने के लिए सामान्य तौर पर ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
- WhatsApp खोलें और उस चैट में जाएं जहां PDF फाइल मिली है।
- PDF डॉक्यूमेंट पर टैप करें और उसे ओपन करें।
- PDF खुलने के बाद Adobe Acrobat से Open/Edit करने का विकल्प दिखाई दे सकता है। उस पर टैप करें।
- अब PDF Adobe Acrobat में खुलेगी, जहां उपलब्ध टूल्स के जरिए डॉक्यूमेंट को देखा और एडिट किया जा सकेगा।
- एडिटिंग पूरी करने के बाद Save करें और जरूरत पड़ने पर एडिट की गई PDF को दोबारा WhatsApp पर शेयर कर सकते हैं।
बता दें, यह इंटीग्रेशन अभी हर WhatsApp यूजर के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है। आपके ऐप में विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो WhatsApp और Adobe Acrobat को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करके दोबारा चेक कर सकते हैं।
इन यूजर्स को मिलेगा इसका फायदा
नया फीचर के आने से ऑफिस वर्क, एजुकेशन और बिजनेस से जुड़े यूजर्स को खास फायदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को WhatsApp पर कोई फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट मिलता है, तो उसे एडिट करने के लिए अलग ऐप खोलने की जरूरत कम हो सकती है। इससे डॉक्यूमेंट शेयरिंग और एडिटिंग का अनुभव पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।
देखना होगा कि मिलेंगे कौन से फीचर्स
हालांकि, इस इंटीग्रेशन से जुड़े फीचर्स और इसकी उपलब्धता को लेकर पूरी जानकारी सामने आना अभी बाकी है। यह भी देखना होगा कि Adobe Acrobat की कौन-कौन सी एडिटिंग सुविधाएं WhatsApp के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं और क्या इसके लिए Adobe Acrobat का अकाउंट या किसी तरह का सब्सक्रिप्शन जरूरी होगा।
WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को सिर्फ मैसेजिंग ऐप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। PDF एडिटिंग से जुड़ा यह संभावित इंटीग्रेशन भी इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। अगर यह सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध होती है, तो WhatsApp पर डॉक्यूमेंट के साथ काम करने वाले लाखों यूजर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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