WhatsApp के 6 नए फीचर, ऐप से ही स्कैन कर सकेंगे डॉक्यूमेंट, AI बैकग्राउंड भी

वॉट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस पहले से और बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर लाता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी ने यूजर्स के लिए बीते कुछ महीनो में 6 नए कमाल के फीचर को रोलआउट है। इनमें एआई-पावर्ड चैट थीम, एआई बैकग्राउंड के साथ नए स्टिकर पैक और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जैसे फीचर शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं वॉट्सऐप के इन नए फीचर के बारे में।

लाइव एंड मोशन फोटोज वॉट्सऐप अब iOS पर लाइव फोटोज और ऐंड्रॉयड पर मोशन फोटोज ऑफर कर रहा है। इन फीचर की मदद से यूजर साउंड और मूवमेंट के साथ अपने मूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं।

एआई पावर्ड चैट थीम इस फीचर के जरिए कंपनी मेटा एआई-जेनरेटेड चैट थीम के कस्टमाइजेशन को और इंप्रूव कर रही है। इसकी मदद से यूजर अपने चैट लुक को अपनी पसंद से अनुसार डिजाइन कर सकेंगे। ध्यान रहे कि कि कंपनी एआई फीचर्स को शुरुआत में शायद सभी यूजर्स को ऑफर न करे।

एआई बैकग्राउंड्स इस फीचर की मदद से आप वीडियो कॉल कॉल के दौरान या चैट में डायरेक्ट्ली फोटो या वीडियो कैप्चर करते एआई की मदद से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं।

नए स्टिकर पैक यूजर्स के चैटिंग को और मजेदार बनाने के लिए कंपनी ने तीन नए स्टिकर पैक- फियरलेस बर्ड, स्कूल डेज और वैकेशन को रिलीज किया है। ये स्टिकर पैक नए कैरेक्टर्स के साथ आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को पहले से और ज्यादा मजेदार बनाने का काम करते हैं।

ईजी ग्रुप सर्च यह फीचर यूजर्स के लिए बड़े काम का है। इस फीचर की मदद से आप किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ शेयर किए जाने वाले सभी ग्रुप्स को देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैट्स टैब में केवल कॉन्टैक्ट का नाम शेयर करना होगा।