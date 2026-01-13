Netflix देखने का मजा होगा दोगुना, जानें क्यों खरीदें ये डॉल्बी एटमास साउंडबार, जानें इसके फायदे
अगर आप एक डॉल्बी एटमास साउंडबार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्यों आप इसके फायदे और यूजकेस को अच्छे से समझकर इसके खरीदने का निर्णय ले सकते हैं..
अगर आप नॉर्मल साउंड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यकीन मानिए, आप एंटरटेनमेंट का असली मजा नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल आज के वक्त में डॉल्बी एटमॉस सबसे पॉपुलर और अफोर्डेबल साउंड टेक्नोलॉजी बनकर उभरी है। डॉल्बी एटमास एक साउंड टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी फिल्म, म्यूज़िक और गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यही वजह है कि आज Netflix, Prime Video और टॉप म्यूज़िक प्लेटफॉर्म Dolby Atmos को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप साउंड को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि फील करना चाहते हो, तो Dolby Atmos साउंड सिस्टम खरीदना कोई लग्ज़री नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइस है,क्योंकि जब साउंड दमदार हो, तो हर मोमेंट यादगार बन जाता है।
क्या है डॉल्बी एटमास साउंड टेक्नोलॉजी
डॉल्बी एटमॉस साउंडबार टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट ऑडियो तकनीक है, जो साधारण साउंड को 3D मोड में कर देती है। मतलब साउंड ऐसा लगेगा कि चारों ओर से आ रहा है। इससे सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरिएंस होता है।।
डॉल्बी एटमॉस क्या करता है?
नॉर्मल साउंड सिस्टम में ऑडियो लेफ्ट या राइट या फिर आगे या पीछे से आती है,
लेकिन डॉल्बी एटमॉस में साउंड ऊपर से भी आती हुई महसूस होती है। अगर उदाहरण से समझें, तो जब फिल्म में बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती है, तो ऐसा डॉल्बी एटमास में ऐसा महसूस होता है, जैसे बूंदें ऊपर से आ रही हैं। हेलिकॉप्टर सच में सिर के ऊपर उड़ता महसूस होता है।
डॉल्बी एटमॉस साउंडबार कैसे काम करता है?
डॉल्बी एटमॉस साउंडबार में अप-फायरिंग स्पीकर होते हैं जो साउंड को छत की तरफ भेजते हैं। जब साउंड छत से टकराकर वापस आती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि बारिश की बूंद और हेलिकॉप्टर ऊपर चल रहा है।
1. Sonos Arc Ultra | Soundbar with Dolby Atmos, WiFi, Bluetooth, Amazon Alexa for 9.1.4 Surround Sound for TV and Music - Black
यह Sonos की प्रीमियम Arc Ultra साउंडबार है, जो टीवी और म्यूजिक के लिए बेहतरीन 9.1.4 सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करती है। इसमें नई 'साउंड मोशन' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कमरे के हर कोने को सटीक और साफ़ आवाज से भर देती है। डॉल्बी एटमॉस और एडवांस स्पीच एनहांसमेंट के साथ आने वाली इस साउंडबार को 99,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
अभूतपूर्व 9.1.4 स्पेशियल ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस का अनुभव।
नई साउंड मोशन टेक्नोलॉजी
अल्ट्रा-क्लियर डायलॉग और बेहतरीन स्पीच एनहांसमेंट फीचर।
ट्रूपले ट्यूनिंग कमरे की बनावट के हिसाब से साउंड को ऑटो-एडजस्ट करता है।
HDMI eARC के जरिए बेहद आसान और सिंगल केबल सेटअप।
क्यों खोजें विकल्प
पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए eARC सपोर्ट वाले हाई-एंड टीवी की आवश्यकता।
बेहद महंगी (₹1 लाख की प्रीमियम प्राइस रेंज)।
2. boAt Aavante Prime 5.1 5000DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 500W, 5.1CH w/Wired Subwoofer & Wired Satellites, Multi Compatibility, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker(Premium Black)
यह boAt का नया Aavante Prime 5.1 5000DA 2025 लॉन्च होम थिएटर साउंडबार है, जो अपने 500W के दमदार आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें 5.1 चैनल सेटअप दिया गया है, जिसमें एक वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं जो 3D सराउंड साउंड का अनुभव देते हैं। 37,990 रुपये की एमआरपी वाले इस सिस्टम को 66 फीसद की भारी छूट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
500W RMS का शक्तिशाली आउटपुट
डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) 3D सराउंड साउंड अनुभव
5.1 चैनल सेटअप
लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 और HDMI eARC की हाई-स्पीड कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड सबवूफर और सैटेलाइट्स
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना होगा
3. Sony Bravia Theatre Bar 6 HT-BD60 5.1(3.1.2 ch) Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer, 2-Upfiring Speakers, S-Force & Vertical Surround Engine, Bluetooth, HDMI eARC.
यह सोनी की Bravia Theatre Bar 6 साउंडबार है, जो अपने 3.1.2 चैनल सेटअप और शानदार डॉल्बी एटमॉस अनुभव के लिए जानी जाती है। इसमें दो अप-फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं जो आवाज को ऊपर की दिशा से भेजकर घर में ही सिनेमा जैसा 3D सराउंड साउंड माहौल बनाते हैं। वायरलेस सबवूफर और 'वॉइस ज़ूम 3' जैसे आधुनिक फीचर्स वाली इस प्रीमियम साउंडबार को 35 फीसद की छूट के साथ 35,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
5.1ch इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस
डॉल्बी एटमॉस और DTS:X का बेहतरीन सपोर्ट
वॉइस ज़ूम 3
कंपनी की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा
साधारण स्टीरियो कंटेंट को भी 3D अनुभव में बदल देता है
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस रेंज
सिर्फ 1 साल की वारंटी
4. boAt Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 625W, 5.2.4CH(Dual Subwoofers & Wireless Satellites),Multi Connectivity, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
यह boAt का नया Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 लॉन्च) होम थिएटर सिस्टम है, जो अपने 625W के भारी-भरकम साउंड आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इसमें ड्यूल सबवूफर और वायरलेस रियर सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं, जो घर पर ही सिनेमा जैसा 3D सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। 74,990 रुपये की एमआरपी वाले इस पावरफुल सिस्टम को 79 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
625W RMS का बेहद दमदार साउंड
डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी जो इमर्सिव 3D साउंड अनुभव देती है
मल्टी-कनेक्टिविटी: लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.3, HDMI eARC
प्रीमियम मैट फिनिश डिजाइन जो आपके लिविंग स्पेस को मॉडर्न लुक देता है
विभिन्न मनोरंजन के लिए कस्टमाइज्ड EQ मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा
औसत ग्राहक रेटिंग (3.1 स्टार), जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल उठा सकती है
5. LG S70TY 400W 3.1.1 Channel Dolby Atmos, Center Up-Firing, Wow Orchestra Soundbar with HDMI, USB & Bluetooth Connectivity (Black)
यह LG की S70TY साउंडबार है, जो 400W के दमदार आउटपुट और 3.1.1 चैनल सेटअप के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'सेंटर अप-फायरिंग' स्पीकर है, जो बातचीत (डायलॉग) को बेहद स्पष्ट बनाता है। डॉल्बी एटमॉस और 'WOW Orchestra' जैसे आधुनिक फीचर्स वाली इस प्रीमियम साउंडबार को 31 फीसद की छूट के साथ 23,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
400W का शक्तिशाली आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस का 3D साउंड अनुभव।
एक्सक्लूसिव सेंटर अप-फायरिंग स्पीकर।
WOW Orchestra फीचर
प्रीमियम क्रेस्ट डिजाइन और धूल से बचाने वाली मेटल ग्रिल।
LG QNED टीवी के स्टैंड के नीचे परफेक्ट फिट होने वाला कॉम्पैक्ट साइज।
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना होगा।
एडवांस फीचर्स का पूरा लाभ उठाने के लिए LG TV की ज़रूरत होती है।
6. JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)
यह JBL की Cinema SB590 साउंडबार है, जो अपने 440W के दमदार साउंड और एक्स्ट्रा डीप बेस के लिए जानी जाती है। इसमें 3.1 चैनल सेटअप और एक समर्पित सेंटर चैनल दिया गया है, जो फिल्मों और टीवी शो के डायलॉग्स की क्लैरिटी को बेहतरीन बनाता है। वायरलेस सबवूफर और वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस जैसे प्रीमियम फीचर्स वाली इस साउंडबार को 38 फीसद की छूट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
440W का शक्तिशाली साउंड आउटपुट
वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी जो सराउंड साउंड का एहसास कराती है।
6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर
HDMI eARC और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का सपोर्ट।
क्यों खोजें विकल्प
वर्चुअल एटमॉस है
सबवूफर का ड्राइवर साइज (6.5 इंच) बहुत बड़े हॉल के लिए औसत लग सकता है।
कीमत बजट साउंडबार के मुकाबले थोड़ी अधिक है।
7. ZEBRONICS 1100 Watts Powerful Soundbar, 7.2.4 Home Theatre, Wireless, Dual Satellites & Driver Subwoofer, Dual Radiators, DTS X,Dolby Atmos, Karaoke UHF Mic, HDMI Earc, Optical (Juke BAR 10000), Black
यह Zebronics की Juke BAR 10000 साउंडबार है, जो 1100W के विशाल आउटपुट और 7.2.4 चैनल सराउंड साउंड के साथ आती है। इसमें डॉल्बी एटमॉस और DTS X जैसी प्रीमियम तकनीकें दी गई हैं, जो घर के साउंड एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देती हैं। 1,29,999 रुपये की एमआरपी वाले इस पावरफुल होम थिएटर सिस्टम को 65 फीसद की भारी छूट के साथ 44,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद लाउड और क्लियर साउंड
7.2.4 चैनल सराउंड साउंड
ड्यूल रियर वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स
पावरफुल ड्यूल ड्राइवर सबवूफर
साउंडबार में 10 ड्राइवर्स दिए गए हैं जो हर फ्रीक्वेंसी पर सटीक आवाज देते हैं।
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी प्रीमियम है
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना होगा।
इतने पावरफुल सिस्टम के लिए बड़े कमरे या हॉल की ज़रूरत होगी।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
