Netflix देखने का मजा होगा दोगुना, जानें क्यों खरीदें ये डॉल्बी एटमास साउंडबार, जानें इसके फायदे

संक्षेप: अगर आप एक डॉल्बी एटमास साउंडबार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्यों आप इसके फायदे और यूजकेस को अच्छे से समझकर इसके खरीदने का निर्णय ले सकते हैं..

Jan 13, 2026 12:52 pm IST

अगर आप नॉर्मल साउंड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यकीन मानिए, आप एंटरटेनमेंट का असली मजा नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल आज के वक्त में डॉल्बी एटमॉस सबसे पॉपुलर और अफोर्डेबल साउंड टेक्नोलॉजी बनकर उभरी है। डॉल्बी एटमास एक साउंड टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी फिल्म, म्यूज़िक और गेमिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। यही वजह है कि आज Netflix, Prime Video और टॉप म्यूज़िक प्लेटफॉर्म Dolby Atmos को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप साउंड को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि फील करना चाहते हो, तो Dolby Atmos साउंड सिस्टम खरीदना कोई लग्ज़री नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइस है,क्योंकि जब साउंड दमदार हो, तो हर मोमेंट यादगार बन जाता है।

क्या है डॉल्बी एटमास साउंड टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमॉस साउंडबार टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट ऑडियो तकनीक है, जो साधारण साउंड को 3D मोड में कर देती है। मतलब साउंड ऐसा लगेगा कि चारों ओर से आ रहा है। इससे सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरिएंस होता है।।

डॉल्बी एटमॉस क्या करता है? नॉर्मल साउंड सिस्टम में ऑडियो लेफ्ट या राइट या फिर आगे या पीछे से आती है,

लेकिन डॉल्बी एटमॉस में साउंड ऊपर से भी आती हुई महसूस होती है। अगर उदाहरण से समझें, तो जब फिल्म में बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती है, तो ऐसा डॉल्बी एटमास में ऐसा महसूस होता है, जैसे बूंदें ऊपर से आ रही हैं। हेलिकॉप्टर सच में सिर के ऊपर उड़ता महसूस होता है।

डॉल्बी एटमॉस साउंडबार कैसे काम करता है? डॉल्बी एटमॉस साउंडबार में अप-फायरिंग स्पीकर होते हैं जो साउंड को छत की तरफ भेजते हैं। जब साउंड छत से टकराकर वापस आती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि बारिश की बूंद और हेलिकॉप्टर ऊपर चल रहा है।

यह Sonos की प्रीमियम Arc Ultra साउंडबार है, जो टीवी और म्यूजिक के लिए बेहतरीन 9.1.4 सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करती है। इसमें नई 'साउंड मोशन' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कमरे के हर कोने को सटीक और साफ़ आवाज से भर देती है। डॉल्बी एटमॉस और एडवांस स्पीच एनहांसमेंट के साथ आने वाली इस साउंडबार को 99,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications ऑडियो मोड डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड 9.1.4 चैनल एक्सपीरियंस कनेक्टिविटी HDMI eARC, वाईफाई, ब्लूटूथ कंट्रो सोनोस ऐप, टीवी रिमोट और टच कंट्रोल माउंटिंग टेबलटॉप और वॉल माउंट सपोर्ट स्पेशल फीचर साउंड मोशन टेक्नोलॉजी और स्पीच एनहांसमेंट माउंटिंग टेबलटॉप और वॉल माउंट सपोर्ट क्यों खरीदें अभूतपूर्व 9.1.4 स्पेशियल ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस का अनुभव। नई साउंड मोशन टेक्नोलॉजी अल्ट्रा-क्लियर डायलॉग और बेहतरीन स्पीच एनहांसमेंट फीचर। ट्रूपले ट्यूनिंग कमरे की बनावट के हिसाब से साउंड को ऑटो-एडजस्ट करता है। HDMI eARC के जरिए बेहद आसान और सिंगल केबल सेटअप। क्यों खोजें विकल्प पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए eARC सपोर्ट वाले हाई-एंड टीवी की आवश्यकता। बेहद महंगी (₹1 लाख की प्रीमियम प्राइस रेंज)।

यह boAt का नया Aavante Prime 5.1 5000DA 2025 लॉन्च होम थिएटर साउंडबार है, जो अपने 500W के दमदार आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें 5.1 चैनल सेटअप दिया गया है, जिसमें एक वायर्ड सबवूफर और दो रियर सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं जो 3D सराउंड साउंड का अनुभव देते हैं। 37,990 रुपये की एमआरपी वाले इस सिस्टम को 66 फीसद की भारी छूट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.4, HDMI eARC, ऑप्टिकल, AUX, USB स्पेशल फीचर मास्टर रिमोट और मल्टी-कनेक्टिविटी डिज़ाइन: प्रीमियम ब्लैक फिनिश (2025 लॉन्च) चैनल 5.1 CH (सबवूफर + सैटेलाइट्स) कुल आउटपुट 500W RMS क्यों खरीदें 500W RMS का शक्तिशाली आउटपुट डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) 3D सराउंड साउंड अनुभव 5.1 चैनल सेटअप लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 और HDMI eARC की हाई-स्पीड कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प वायर्ड सबवूफर और सैटेलाइट्स इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना होगा

यह सोनी की Bravia Theatre Bar 6 साउंडबार है, जो अपने 3.1.2 चैनल सेटअप और शानदार डॉल्बी एटमॉस अनुभव के लिए जानी जाती है। इसमें दो अप-फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं जो आवाज को ऊपर की दिशा से भेजकर घर में ही सिनेमा जैसा 3D सराउंड साउंड माहौल बनाते हैं। वायरलेस सबवूफर और 'वॉइस ज़ूम 3' जैसे आधुनिक फीचर्स वाली इस प्रीमियम साउंडबार को 35 फीसद की छूट के साथ 35,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications चैनल सेटअप 5.1 (3.1.2) चैनल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, HDMI eARC, ऑप्टिकल ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी एटमॉस, DTS:X स्पेशल फीचर वॉइस ज़ूम 3 और साउंड अपमिक्सर क्यों खरीदें 5.1ch इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस डॉल्बी एटमॉस और DTS:X का बेहतरीन सपोर्ट वॉइस ज़ूम 3 कंपनी की तरफ से फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा साधारण स्टीरियो कंटेंट को भी 3D अनुभव में बदल देता है क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस रेंज सिर्फ 1 साल की वारंटी

यह boAt का नया Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 लॉन्च) होम थिएटर सिस्टम है, जो अपने 625W के भारी-भरकम साउंड आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इसमें ड्यूल सबवूफर और वायरलेस रियर सैटेलाइट स्पीकर्स दिए गए हैं, जो घर पर ही सिनेमा जैसा 3D सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते हैं। 74,990 रुपये की एमआरपी वाले इस पावरफुल सिस्टम को 79 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कुल आउटपुट 625 वॉट RMS चैनल सेटअप 5.2.4 CH ऑडियो टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमॉस स्पेशल फीचर मास्टर रिमोट और वायरलेस सैटेलाइट पेयरिंग फिनिश प्रीमियम ब्लैक मैट फिनिश क्यों खरीदें 625W RMS का बेहद दमदार साउंड डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी जो इमर्सिव 3D साउंड अनुभव देती है मल्टी-कनेक्टिविटी: लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.3, HDMI eARC प्रीमियम मैट फिनिश डिजाइन जो आपके लिविंग स्पेस को मॉडर्न लुक देता है विभिन्न मनोरंजन के लिए कस्टमाइज्ड EQ मोड्स क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा औसत ग्राहक रेटिंग (3.1 स्टार), जो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल उठा सकती है

यह LG की S70TY साउंडबार है, जो 400W के दमदार आउटपुट और 3.1.1 चैनल सेटअप के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'सेंटर अप-फायरिंग' स्पीकर है, जो बातचीत (डायलॉग) को बेहद स्पष्ट बनाता है। डॉल्बी एटमॉस और 'WOW Orchestra' जैसे आधुनिक फीचर्स वाली इस प्रीमियम साउंडबार को 31 फीसद की छूट के साथ 23,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications चैनल सेटअप 3.1.1 CH कनेक्टिविटी HDMI eARC, USB और ब्लूटूथ डिजाइन क्रेस्ट डिजाइन पावर आउटपुट 400 वॉट क्यों खरीदें 400W का शक्तिशाली आउटपुट और डॉल्बी एटमॉस का 3D साउंड अनुभव। एक्सक्लूसिव सेंटर अप-फायरिंग स्पीकर। WOW Orchestra फीचर प्रीमियम क्रेस्ट डिजाइन और धूल से बचाने वाली मेटल ग्रिल। LG QNED टीवी के स्टैंड के नीचे परफेक्ट फिट होने वाला कॉम्पैक्ट साइज। क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना होगा। एडवांस फीचर्स का पूरा लाभ उठाने के लिए LG TV की ज़रूरत होती है।

यह JBL की Cinema SB590 साउंडबार है, जो अपने 440W के दमदार साउंड और एक्स्ट्रा डीप बेस के लिए जानी जाती है। इसमें 3.1 चैनल सेटअप और एक समर्पित सेंटर चैनल दिया गया है, जो फिल्मों और टीवी शो के डायलॉग्स की क्लैरिटी को बेहतरीन बनाता है। वायरलेस सबवूफर और वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस जैसे प्रीमियम फीचर्स वाली इस साउंडबार को 38 फीसद की छूट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications चैनल सेटअप 3.1 चैनल सबवूफर वायरलेस (6.5 इंच) स्पेशल फीचर डेडिकेटेड सेंटर चैनल और डीप बेस कनेक्टिविटी HDMI eARC, ब्लूटूथ और ऑप्टिकल क्यों खरीदें 440W का शक्तिशाली साउंड आउटपुट वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी जो सराउंड साउंड का एहसास कराती है। 6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर HDMI eARC और ऑप्टिकल कनेक्टिविटी का सपोर्ट। क्यों खोजें विकल्प वर्चुअल एटमॉस है सबवूफर का ड्राइवर साइज (6.5 इंच) बहुत बड़े हॉल के लिए औसत लग सकता है। कीमत बजट साउंडबार के मुकाबले थोड़ी अधिक है।

यह Zebronics की Juke BAR 10000 साउंडबार है, जो 1100W के विशाल आउटपुट और 7.2.4 चैनल सराउंड साउंड के साथ आती है। इसमें डॉल्बी एटमॉस और DTS X जैसी प्रीमियम तकनीकें दी गई हैं, जो घर के साउंड एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देती हैं। 1,29,999 रुपये की एमआरपी वाले इस पावरफुल होम थिएटर सिस्टम को 65 फीसद की भारी छूट के साथ 44,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कुल आउटपुट 1100W RMS चैनल सेटअप 7.2.4 CH कनेक्टिविटी HDMI eARC, ब्लूटूथ 5.3, ऑप्टिकल IN, USB, AUX सबवूफर ड्यूल ड्राइवर स्पेशल फीचर कराओके UHF माइक और वॉल-माउंटेबल डिजाइन क्यों खरीदें बेहद लाउड और क्लियर साउंड 7.2.4 चैनल सराउंड साउंड ड्यूल रियर वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर्स पावरफुल ड्यूल ड्राइवर सबवूफर साउंडबार में 10 ड्राइवर्स दिए गए हैं जो हर फ्रीक्वेंसी पर सटीक आवाज देते हैं। क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी प्रीमियम है इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज देना होगा। इतने पावरफुल सिस्टम के लिए बड़े कमरे या हॉल की ज़रूरत होगी।

