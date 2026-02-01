Hindustan Hindi News
क्या है बायो-मिक्स CNG? जिस पर बजट 2026 में सरकार ने किया छूट देने का ऐलान

बजट 2026 में बायो-मिक्स CNG पर दी गई छूट सरकार की ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसपर लगने वाला टैक्स कम किया गया है, ऐसे में इसकी कीमत कम हो सकती है। 

Feb 01, 2026 04:28 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार ने रविवार को पेश किए गए बजट 2026 में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बायो-मिक्स CNG को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि आने वाले सयम में एनर्जी से जुड़ी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल फ्यूल के बजाय इनवायरमेंट-फ्रेंडली ऑप्शंस की ओर बढ़ना होगा। यही वजह है कि बायो-मिक्स CNG को महत्व देते हुए अब इसे टैक्स में राहत देने का फैसला किया गया है।

आखिर क्या है बायो-मिक्स CNG?

बायो-मिक्स CNG दरअसल ट्रेडिशनल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस का मिश्रण होता है। बायोगैस गोबर, कृषि अवशेष, जैविक कचरे और अन्य ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार की जाती है, जिसे प्रोसेस कर कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG बनाया जाता है। जब इस CBG को CNG के साथ मिलाया जाता है, तो उसे बायो-मिक्स CNG कहा जाता है। यह ईंधन ट्रेडिशनल CNG की तुलना में ज्यादा क्लीन और इनवायरमेंट-फ्रेंडली माना जाता है।

बजट 2026 में की गई यह घोषणा

बजट 2026 में सरकार ने इस ईंधन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स से जुड़ी अहम छूट की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि CNG में मिलाई जाने वाली बायोगैस की कीमत को एक्साइज ड्यूटी के कैल्कुलेशन से बाहर रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि बायो-मिक्स CNG में मौजूद बायोगैस वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे इस फ्यूल की कुल लागत कम हो जाएगी।

फैसले से बायो-मिक्स CNG को बाजार में ज्यादा कॉम्पिटीटिव बनाने में मदद मिलेगी। फ्यूल कंपनियों को बायोगैस के इस्तेमाल के लिए मोटिवेशन मिलेगा और इन्वेस्टर्स भी इस सेक्टर में आगे आ सकते हैं। साथ ही, इसका फायदा सीधे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि टैक्स छूट के बाद फ्यूल की कीमतों में राहत मिल सकती है।

इसलिए बेहतर है बायो-मिस्क CNG

बायो-मिक्स CNG को बेहतर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह प्रदूषण कम करने में मदद करता है। बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है और इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। इससे हवा की क्वॉलिटी बेहतर होती है और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलती है।

