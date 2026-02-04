इस AI टूल ने हिलाया शेयर बाजार! Anthropic की एंट्री से लीगल सॉफ्टवेयर कंपनियों में खलबली

संक्षेप: Anthropic ने लीगल सेक्टर के लिए नया AI टूल लॉन्च किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और कानूनी डॉक्यूमेंट्स का काम आसान बना सकता है। इसके चलते शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली।

AI कंपनी Anthropic ने हाल ही में एक नया लीगल AI टूल लॉन्च किया है, जिसने टेक और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। इस टूल के आते ही कई बड़ी सॉफ्टवेयर और डाटा सर्विस कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए। निवेशकों को डर है कि यह नया AI टूल आने वाले समय में उनके बिजनेस पर असर डाल सकता है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।

Anthropic का यह टूल उसकी Cowork सर्विस का हिस्सा है और इसे खास तौर पर लीगल सेक्टर के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह AI टूल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने, कानूनी डॉक्यूमेंट्स की समरी निकालने और लीगल ब्रीफ तैयार करने जैसे काम कर सकता है। हालांकि Anthropic ने साफ किया है कि यह टूल वकीलों की जगह नहीं लेगा और AI से मिले हर आउटपुट को किसी लाइसेंस होल्डिंग वकील की ओर से जांचना जरूरी होगा।

इसलिए निवेशकों की बढ़ गई चिंता नए लॉन्च के बाद निवेशक चिंतित हो गए हैं। उन्हें लगता है कि जिन कामों के लिए अब तक कंपनियां महंगे सॉफ्टवेयर और डाटा सर्विस बेच रही थीं, वही काम अब AI आसानी से कर पाएगा। यही वजह है कि मार्केट में यह डर फैल गया कि लीगल सॉफ्टवेयर कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है।

चिंता का असर शेयर मार्केट में साफ दिखा। RELX और Wolters Kluwer जैसी कंपनियों के शेयर 10 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए। Experian में करीब 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि Thomson Reuters, LegalZoom, FactSet और London Stock Exchange Group के शेयरों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि पूरा सॉफ्टवेयर सेक्टर इसके चलते दबाव में आ गया।

कई स्टार्ट-अप कर रहे हैं ऐसा ही काम एनालिस्ट्स का मानना है कि Anthropic के इस कदम से लीगल AI सेक्टर में मुकाबला और तेज होगा। Morgan Stanley के एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह लॉन्च दिखाता है कि इस क्षेत्र में कॉम्पिटीशन बढ़ रहा है, जो मौजूदा कंपनियों के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। हालांकि Anthropic इस मार्केट में अकेली नहीं है। Harvey AI और Legora जैसे स्टार्टअप्स पहले से ही वकीलों के लिए AI टूल्स बना रहे हैं और इनमें अरबों डॉलर का निवेश हो चुका है।