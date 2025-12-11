क्या होते हैं ऑयल‑फिल्ड हीटर? खरीदने की मची होड़, अमेजन दे रहा बंपर डिस्काउंट

संक्षेप: अमेजन पर ऑयल फिल्ड हीटर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में इसे खरीद सकते हैं|

ऑयल‑फिल्ड हीटर धीरे‑धीरे लेकिन पूरे कमरे को समान रूप से गर्म करते हैं क्योंकि ये हवा को गर्म करके काम करते हैं। एक बार गर्म हो जाने पर, हीटर बंद करने के बाद भी इसके अंदर का तेल गर्म रहता है, जिससे बिजली बंद होने पर भी कुछ समय तक गर्मी बनी रहती है। साथ ही हीटिंग के स्किन एलर्जी और ड्राइनेस को कम नहीं होने देते हैं। साथ ही बिजली चले जाने पर भी रूम में हीटिंग करते हैं। ये हीटर बिल्कुल भी चलने पर शोर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें फैन नहीं होता, और इसलिए रात भर या लंबे समय तक उपयोग के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए अमेजन पर मौजूद कुछ शानदार ऑयल फिल्ड हीटर के ऑप्शन लेकर आए हैं|

यह एक पावरफुल और सेफ्टी फीचर्स से युक्त रूम हीटर है, जो घर या ऑफिस के कमरे को जल्दी और समान रूप से गर्म करता है। इसका ऑयल-फिल्ड डिजाइन और 9 फिन्स कमरे में गर्मी को तेजी से फैलाते हैं। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट है जो कमरे के तापमान को बनाए रखता है, और कास्टर व्हील्स से हीटर को आसानी से मूव किया जा सकता है। इसे 49 फीसद छूट के साथ इसकी कीमत 7,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीटिंग पावर 2000W फिन्स 9 वजन 13.5 किग्रा वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें तेज और असरदार हीटिंग गर्मी को जल्दी और समान रूप से फैलाता है कमरे में मूव करना आसान अतिरिक्त सुविधा और सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में मुश्किल बिजली की खपत अधिक डिजाइन थोड़ा बड़ा और स्टाइलिश नहीं

यह एक हाई-टेक, स्मार्ट रूम हीटर है। इसमें 11 M-शेप्ड फिन्स और हाई-ग्रेड डायथर्मिक ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे रूम जल्दी गर्म होता है और तापमान लंबे समय तक बना रहता है। स्मार्ट ऐप और रिमोट कंट्रोल से इसे कहीं से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसे 30 फीसदी की छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications हीटिंग पावर 2200W हीटिंग मेथड Radiant फिन्स 11 M-Shaped फॉर्म फैक्टर Tower क्यों खरीदें तेजी से रूम को गर्म करता है एनर्जी की 20 फीसदी तक बचत ऐप + रिमोट से कंट्रोल 4 हीटिंग मोड क्यों खोजें विकल्प प्राइस पॉइंट हाई भारी फिन्स और टावर डिज़ाइन केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त बिजली खपत लंबी अधिक

यह 2900W पावर वाला रूम हीटर है, जो बड़े कमरों को तेज़ी से गर्म करने और समान हीटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 13 फिन्स और 400W PTC फैन हीटर शामिल है, जो गर्मी को तेजी से फैलाता है। इसमें कूल-टच एक्सटीरियर और इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसे 32 फीसद छूट के साथ 12,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications हीटिंग पावर 2900W हीटिंग मेथड Convection फिन्स 13 फॉर्म फैक्टर Tower क्यों खरीदें 400W PTC फैन हीटर कूल-टच एक्सटीरियर, सुरक्षित संचालन इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल रिट्रैक्टेबल व्हील्स, मूवमेंट और स्टोरेज आसान क्यों खोजें विकल्प भारी वजन मूवमेंट मुश्किल केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त लंबी अवधि में बिजली की खपत अधिक

यह 9 फिन वाला 2000W रूम हीटर है, जिसमें 400W PTC फैन हीटर शामिल है। यह समान और तेज हीटिंग के लिए जाना जाता है और ISI सर्टिफाइड है। इसे 32 फीसद छूट के साथ 9,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications फिन्स 9 पावर सोर्स Corded Electric वजन 10.15 kg वारंटी 2 साल प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें लंबे समय तक गर्मी और सुखाने वाली हवा से मुक्त कूल-टच हैंडल और कैस्टर व्हील्स, आसान मूवमेंट 3 हीट सेटिंग्स और एडजस्टेबल थर्मोस्टैट हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त वजन 10.15 किग्रा बिजली की खपत ज्यादा

यह 2900W पावर के साथ तेज और समान हीटिंग देता है। इसमें S-Shaped फिन्स और PTC फैन के साथ 3 हीट सेटिंग्स हैं, जो कमरे में जल्दी और बराबर गर्मी फैलाते हैं। इसे 48 फीसदी छूट के साथ 8,338 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीटिंग पावर 2900W फॉर्म फैक्टर Pedestal वजन 13.93 kg वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 2900W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट 11 S-Shaped फिन्स से 11% अधिक गर्मी वितरण 3 हीट सेटिंग्स आसानी से पोर्टेबल और स्टोर करने में आसान क्यों खोजें विकल्प वजन 13.93 किग्रा केवल इंडोर उपयोग के लिए बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है

यह डिजिटल टच पैनल, रिमोट कंट्रोल और 400W PTC फैन के साथ तेज और समान हीटिंग प्रदान करता है। इसमें 1–24 घंटे का टाइमर और ईको मोड भी है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसे 51 फीसदी छूट के साथ 9,690 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीटिंग पावर 400W हीटिंग मेथड Convection पावर सोर्स Corded Electric वारंटी 2 साल क्यों खरीदें डिजिटल टच पैनल और LED डिस्प्ले रिमोट कंट्रोल से आसानी से ऑपरेशन 1–24 घंटे का ON/OFF टाइमर इको मोड – ऊर्जा बचत क्यों खोजें विकल्प हीटिंग पावर केवल 400W वजन 10.55 किग्रा इंडोर उपयोग के लिए सीमित

