Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़What are oil filled heaters amazon offer huge discount model

क्या होते हैं ऑयल‑फिल्ड हीटर? खरीदने की मची होड़, अमेजन दे रहा बंपर डिस्काउंट

संक्षेप:

अमेजन पर ऑयल फिल्ड हीटर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में इसे खरीद सकते हैं|

Dec 11, 2025 09:08 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ऑयल‑फिल्ड हीटर धीरे‑धीरे लेकिन पूरे कमरे को समान रूप से गर्म करते हैं क्योंकि ये हवा को गर्म करके काम करते हैं। एक बार गर्म हो जाने पर, हीटर बंद करने के बाद भी इसके अंदर का तेल गर्म रहता है, जिससे बिजली बंद होने पर भी कुछ समय तक गर्मी बनी रहती है। साथ ही हीटिंग के स्किन एलर्जी और ड्राइनेस को कम नहीं होने देते हैं। साथ ही बिजली चले जाने पर भी रूम में हीटिंग करते हैं। ये हीटर बिल्कुल भी चलने पर शोर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें फैन नहीं होता, और इसलिए रात भर या लंबे समय तक उपयोग के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए अमेजन पर मौजूद कुछ शानदार ऑयल फिल्ड हीटर के ऑप्शन लेकर आए हैं|

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
क्या होते हैं ऑयल‑फिल्ड हीटर? खरीदने की मची होड़, अमेजन दे रहा बंपर डिस्काउंट

1. Morphy Richards OFR Room Heater, 09 Fin 2000 Watts Oil Filled Room Heater , ISI Approved (OFR 9 Grey)

Loading Suggestions...

यह एक पावरफुल और सेफ्टी फीचर्स से युक्त रूम हीटर है, जो घर या ऑफिस के कमरे को जल्दी और समान रूप से गर्म करता है। इसका ऑयल-फिल्ड डिजाइन और 9 फिन्स कमरे में गर्मी को तेजी से फैलाते हैं। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट है जो कमरे के तापमान को बनाए रखता है, और कास्टर व्हील्स से हीटर को आसानी से मूव किया जा सकता है। इसे 49 फीसद छूट के साथ इसकी कीमत 7,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

हीटिंग पावर
2000W
फिन्स
9
वजन
13.5 किग्रा
वारंटी
1 वर्ष प्रोडक्ट वारंटी

क्यों खरीदें

...

तेज और असरदार हीटिंग

...

गर्मी को जल्दी और समान रूप से फैलाता है

...

कमरे में मूव करना आसान

...

अतिरिक्त सुविधा और सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में मुश्किल

...

बिजली की खपत अधिक

...

डिजाइन थोड़ा बड़ा और स्टाइलिश नहीं

2. NUUK HÖT BLOX Smart Oil Filled Radiator Oil Heater For Room In Winter | 11 M-Shaped Fins | 2200W Power | 30% Faster Heating | Up to 20% Energy Savings | Smart App & Remote Control | 4 Heat Modes

Loading Suggestions...

यह एक हाई-टेक, स्मार्ट रूम हीटर है। इसमें 11 M-शेप्ड फिन्स और हाई-ग्रेड डायथर्मिक ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे रूम जल्दी गर्म होता है और तापमान लंबे समय तक बना रहता है। स्मार्ट ऐप और रिमोट कंट्रोल से इसे कहीं से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसे 30 फीसदी की छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications

हीटिंग पावर
2200W
हीटिंग मेथड
Radiant
फिन्स
11 M-Shaped
फॉर्म फैक्टर
Tower

क्यों खरीदें

...

तेजी से रूम को गर्म करता है

...

एनर्जी की 20 फीसदी तक बचत

...

ऐप + रिमोट से कंट्रोल

...

4 हीटिंग मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

प्राइस पॉइंट हाई

...

भारी फिन्स और टावर डिज़ाइन

...

केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त

...

बिजली खपत लंबी अधिक

3. Havells 13 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black

Loading Suggestions...

यह 2900W पावर वाला रूम हीटर है, जो बड़े कमरों को तेज़ी से गर्म करने और समान हीटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 13 फिन्स और 400W PTC फैन हीटर शामिल है, जो गर्मी को तेजी से फैलाता है। इसमें कूल-टच एक्सटीरियर और इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसे 32 फीसद छूट के साथ 12,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

हीटिंग पावर
2900W
हीटिंग मेथड
Convection
फिन्स
13
फॉर्म फैक्टर
Tower

क्यों खरीदें

...

400W PTC फैन हीटर

...

कूल-टच एक्सटीरियर, सुरक्षित संचालन

...

इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल

...

रिट्रैक्टेबल व्हील्स, मूवमेंट और स्टोरेज आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी वजन मूवमेंट मुश्किल

...

केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त

...

लंबी अवधि में बिजली की खपत अधिक

4. Glen Electric Oil Filled Room Heater Radiator 11 Fin (OFR), 2900W, with Dial control, PTC Fan for Fast Heating, Adjustable Thermostat, ISI Approved - White HA7012OR11

Loading Suggestions...

यह 9 फिन वाला 2000W रूम हीटर है, जिसमें 400W PTC फैन हीटर शामिल है। यह समान और तेज हीटिंग के लिए जाना जाता है और ISI सर्टिफाइड है। इसे 32 फीसद छूट के साथ 9,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

फिन्स
9
पावर सोर्स
Corded Electric
वजन
10.15 kg
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट वारंटी

क्यों खरीदें

...

लंबे समय तक गर्मी और सुखाने वाली हवा से मुक्त

...

कूल-टच हैंडल और कैस्टर व्हील्स, आसान मूवमेंट

...

3 हीट सेटिंग्स और एडजस्टेबल थर्मोस्टैट

...

हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त

...

वजन 10.15 किग्रा

...

बिजली की खपत ज्यादा

5. Orient Electric Comforter Collection 11 fin Oil Filled Radiator | Advanced S-Shaped Fins |2900W Power| with PTC Fan Heater| 3 Heat Settings | 2 Years Warranty, Black

Loading Suggestions...

यह 2900W पावर के साथ तेज और समान हीटिंग देता है। इसमें S-Shaped फिन्स और PTC फैन के साथ 3 हीट सेटिंग्स हैं, जो कमरे में जल्दी और बराबर गर्मी फैलाते हैं। इसे 48 फीसदी छूट के साथ 8,338 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

हीटिंग पावर
2900W
फॉर्म फैक्टर
Pedestal
वजन
13.93 kg
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

2900W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट

...

11 S-Shaped फिन्स से 11% अधिक गर्मी वितरण

...

3 हीट सेटिंग्स

...

आसानी से पोर्टेबल और स्टोर करने में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन 13.93 किग्रा

...

केवल इंडोर उपयोग के लिए

...

बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है

6. Usha 4309 FSE Oil Filled Radiator 9 Fin Room Heater | Energy Efficient PTC Fan Heater with Remote, Digital Touch Panel & Eco Mode | 1–24 Hr Timer | White

Loading Suggestions...

यह डिजिटल टच पैनल, रिमोट कंट्रोल और 400W PTC फैन के साथ तेज और समान हीटिंग प्रदान करता है। इसमें 1–24 घंटे का टाइमर और ईको मोड भी है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसे 51 फीसदी छूट के साथ 9,690 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

हीटिंग पावर
400W
हीटिंग मेथड
Convection
पावर सोर्स
Corded Electric
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

डिजिटल टच पैनल और LED डिस्प्ले

...

रिमोट कंट्रोल से आसानी से ऑपरेशन

...

1–24 घंटे का ON/OFF टाइमर

...

इको मोड – ऊर्जा बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

हीटिंग पावर केवल 400W

...

वजन 10.55 किग्रा

...

इंडोर उपयोग के लिए सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।