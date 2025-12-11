क्या होते हैं ऑयल‑फिल्ड हीटर? खरीदने की मची होड़, अमेजन दे रहा बंपर डिस्काउंट
अमेजन पर ऑयल फिल्ड हीटर की खरीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे आप सस्ते में इसे खरीद सकते हैं|
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑयल‑फिल्ड हीटर धीरे‑धीरे लेकिन पूरे कमरे को समान रूप से गर्म करते हैं क्योंकि ये हवा को गर्म करके काम करते हैं। एक बार गर्म हो जाने पर, हीटर बंद करने के बाद भी इसके अंदर का तेल गर्म रहता है, जिससे बिजली बंद होने पर भी कुछ समय तक गर्मी बनी रहती है। साथ ही हीटिंग के स्किन एलर्जी और ड्राइनेस को कम नहीं होने देते हैं। साथ ही बिजली चले जाने पर भी रूम में हीटिंग करते हैं। ये हीटर बिल्कुल भी चलने पर शोर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें फैन नहीं होता, और इसलिए रात भर या लंबे समय तक उपयोग के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए अमेजन पर मौजूद कुछ शानदार ऑयल फिल्ड हीटर के ऑप्शन लेकर आए हैं|
1. Morphy Richards OFR Room Heater, 09 Fin 2000 Watts Oil Filled Room Heater , ISI Approved (OFR 9 Grey)
यह एक पावरफुल और सेफ्टी फीचर्स से युक्त रूम हीटर है, जो घर या ऑफिस के कमरे को जल्दी और समान रूप से गर्म करता है। इसका ऑयल-फिल्ड डिजाइन और 9 फिन्स कमरे में गर्मी को तेजी से फैलाते हैं। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टैट है जो कमरे के तापमान को बनाए रखता है, और कास्टर व्हील्स से हीटर को आसानी से मूव किया जा सकता है। इसे 49 फीसद छूट के साथ इसकी कीमत 7,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और असरदार हीटिंग
गर्मी को जल्दी और समान रूप से फैलाता है
कमरे में मूव करना आसान
अतिरिक्त सुविधा और सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट में मुश्किल
बिजली की खपत अधिक
डिजाइन थोड़ा बड़ा और स्टाइलिश नहीं
2. NUUK HÖT BLOX Smart Oil Filled Radiator Oil Heater For Room In Winter | 11 M-Shaped Fins | 2200W Power | 30% Faster Heating | Up to 20% Energy Savings | Smart App & Remote Control | 4 Heat Modes
यह एक हाई-टेक, स्मार्ट रूम हीटर है। इसमें 11 M-शेप्ड फिन्स और हाई-ग्रेड डायथर्मिक ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, जिससे रूम जल्दी गर्म होता है और तापमान लंबे समय तक बना रहता है। स्मार्ट ऐप और रिमोट कंट्रोल से इसे कहीं से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसे 30 फीसदी की छूट के साथ 13,999 रुपये में खरीद पाएंगे।
Specifications
क्यों खरीदें
तेजी से रूम को गर्म करता है
एनर्जी की 20 फीसदी तक बचत
ऐप + रिमोट से कंट्रोल
4 हीटिंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस पॉइंट हाई
भारी फिन्स और टावर डिज़ाइन
केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त
बिजली खपत लंबी अधिक
3. Havells 13 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
यह 2900W पावर वाला रूम हीटर है, जो बड़े कमरों को तेज़ी से गर्म करने और समान हीटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 13 फिन्स और 400W PTC फैन हीटर शामिल है, जो गर्मी को तेजी से फैलाता है। इसमें कूल-टच एक्सटीरियर और इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। इसे 32 फीसद छूट के साथ 12,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
400W PTC फैन हीटर
कूल-टच एक्सटीरियर, सुरक्षित संचालन
इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल
रिट्रैक्टेबल व्हील्स, मूवमेंट और स्टोरेज आसान
क्यों खोजें विकल्प
भारी वजन मूवमेंट मुश्किल
केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त
लंबी अवधि में बिजली की खपत अधिक
4. Glen Electric Oil Filled Room Heater Radiator 11 Fin (OFR), 2900W, with Dial control, PTC Fan for Fast Heating, Adjustable Thermostat, ISI Approved - White HA7012OR11
यह 9 फिन वाला 2000W रूम हीटर है, जिसमें 400W PTC फैन हीटर शामिल है। यह समान और तेज हीटिंग के लिए जाना जाता है और ISI सर्टिफाइड है। इसे 32 फीसद छूट के साथ 9,890 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबे समय तक गर्मी और सुखाने वाली हवा से मुक्त
कूल-टच हैंडल और कैस्टर व्हील्स, आसान मूवमेंट
3 हीट सेटिंग्स और एडजस्टेबल थर्मोस्टैट
हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल इंडोर उपयोग के लिए उपयुक्त
वजन 10.15 किग्रा
बिजली की खपत ज्यादा
5. Orient Electric Comforter Collection 11 fin Oil Filled Radiator | Advanced S-Shaped Fins |2900W Power| with PTC Fan Heater| 3 Heat Settings | 2 Years Warranty, Black
यह 2900W पावर के साथ तेज और समान हीटिंग देता है। इसमें S-Shaped फिन्स और PTC फैन के साथ 3 हीट सेटिंग्स हैं, जो कमरे में जल्दी और बराबर गर्मी फैलाते हैं। इसे 48 फीसदी छूट के साथ 8,338 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2900W पावरफुल हीटिंग एलिमेंट
11 S-Shaped फिन्स से 11% अधिक गर्मी वितरण
3 हीट सेटिंग्स
आसानी से पोर्टेबल और स्टोर करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
वजन 13.93 किग्रा
केवल इंडोर उपयोग के लिए
बिजली की खपत ज्यादा हो सकती है
6. Usha 4309 FSE Oil Filled Radiator 9 Fin Room Heater | Energy Efficient PTC Fan Heater with Remote, Digital Touch Panel & Eco Mode | 1–24 Hr Timer | White
यह डिजिटल टच पैनल, रिमोट कंट्रोल और 400W PTC फैन के साथ तेज और समान हीटिंग प्रदान करता है। इसमें 1–24 घंटे का टाइमर और ईको मोड भी है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसे 51 फीसदी छूट के साथ 9,690 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल टच पैनल और LED डिस्प्ले
रिमोट कंट्रोल से आसानी से ऑपरेशन
1–24 घंटे का ON/OFF टाइमर
इको मोड – ऊर्जा बचत
क्यों खोजें विकल्प
हीटिंग पावर केवल 400W
वजन 10.55 किग्रा
इंडोर उपयोग के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
