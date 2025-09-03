ये हैं दुनिया के 15 सबसे कमजोर पासवर्ड; कहीं आपका भी तो इनकी लिस्ट में नहीं? Weakest Passwords of 2025 Common Mistakes That Put Your Online Security at Risk, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Weakest Passwords of 2025 Common Mistakes That Put Your Online Security at Risk

ये हैं दुनिया के 15 सबसे कमजोर पासवर्ड; कहीं आपका भी तो इनकी लिस्ट में नहीं?

आज के डिजिटल युग में कमजोर पासवर्ड्स करोड़ों अकाउंट्स के हैक होने की वजह बन रहे हैं। मजबूत और यूनीक पासवर्ड इस्तेमाल करना आपके पर्सनल डेटा और ऑनलाइन अकाउंट्स की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:40 AM
share Share
Follow Us on
ये हैं दुनिया के 15 सबसे कमजोर पासवर्ड; कहीं आपका भी तो इनकी लिस्ट में नहीं?

आज के डिजिटल युग में पासवर्ड हमारी पहचान और पर्सनल डाटा की सुरक्षा का सबसे अहम तरीका है, लेकिन अक्सर लोग लापरवाही से ऐसे पासवर्ड बना लेते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की रिपोर्ट्स बार-बार यह दिखाती हैं कि हर साल करोड़ों अकाउंट्स सिर्फ कमजोर पासवर्ड की वजह से हैक होते हैं। कई लोग आसान पासवर्ड्स इसलिए बनाते हैं, जिससे उन्हें याद रखना आसान रहे लेकिन ऐसा करना साइबर अटैक्स को दावत देने जैसा है।

सबसे कमजोर पासवर्ड्स कौन से हैं?

कई रिसर्च और डाटा लीक एनालिसिस में बार-बार कुछ पासवर्ड्स सामने आते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे आसानी से क्रैक किए जाने वाले होते हैं। ऐसे पासवर्ड्स चंद सेकेंड्स में क्रैक हो जाते हैं और अकाउंट हैकिंग में जरा भी वक्त नहीं लगता। इनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं:

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. 123123

9. qwerty

10. abc123

11. password1

12. 1234

13. 1234567890

14. 000000

15. iloveyou

अगर इनमें से कोई पासवर्ड आपने भी बना रखा है तो उसे फौरन बदलने में ही समझदारी है क्योंकि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गजब ऑफर! बड़ा Smart TV केवल 5499 रुपये में, स्पीकर ऐसे कि धूम मचा देंगे

कमजोर पासवर्ड से होने वाले खतरे

अटैकर को आपके बैंक या UPI अकाउंट तक पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा आपकी फोटो, ईमेल्स, चैट्स या डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैकिंग के बाद आपके नाम से गलत मेसेज या पोस्ट डाली जा सकती है। साथ ही आपकी पहचान चोरी कर इसका इस्तेमाल किसी गंभीर अपराध तक में किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

मजबूत पासवर्ड कैसे बनाएं?

1. पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स (A-Z), स्मॉल लेटर्स (a-z), नंबर (0-9) और स्पेशल कैरेक्टर्स (@, #, $, %, &) जरूर शामिल करें।

2. कभी भी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, या नाम को पासवर्ड में न डालें।

3. कम से कम 12–16 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाएं।

4. हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें।

5. पासवर्ड मैनेजर ऐप का इस्तेमाल करें ताकि सब याद रखने की परेशानी ना हो।

forgot phone password Hacking Smartphones अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.