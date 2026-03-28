5 साल में खत्म हो जाएंगी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियों, अकेले Claude AI कर देगा सारे काम; सीईओ का दावा

अभी तक यह डर था कि AI कंपनियों में कर्मचारियों की जगह ले लेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि AI की वजह से पूरी की पूरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर SaaS कंपनियों पर देखने को मिलेगा। Wayfound की CEO Tatyana Mamut ने यह दावा किया है।

AI के आने से कई लोगों की नौकरियों खतरे में पड़ गई है। कई कंपनियों ने तो एआई का हवाला देते हुए सैंकड़ों लोगों की छंटनी कर दी। अभी तक यह डर था कि एआई कंपनियों में कर्मचारियों की जगह ले लेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एआई की वजह से पूरी की पूरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर सॉफ्टवेयर कंपनियों पर देखने को मिलेगा। एक स्टार्टअप कंपनी की संस्थापक खुले तौर पर कह रही हैं कि अगर पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियां खुद को बदलते हालात के हिसाब से नहीं ढाल पातीं, तो वे अगले कुछ सालों तक टिक नहीं पाएंगी; और उनकी अपनी कंपनी तो पहले से ही बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है।

Wayfound.ai की CEO और को-फाउंडर, Tatyana Mamut ने एक बड़ा दावा किया है कि 'सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस' (SaaS) मॉडल पांच साल के भीतर खत्म हो सकता है। बड़ी टीमों और पारंपरिक टूल्स पर निर्भर रहने के बजाय, उनका मानना ​​है कि कंपनियों को AI एजेंट्स की ओर बढ़ना चाहिए या Claude जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो ज्यादातर काम संभाल सकें।

Wayfound अपने ज्यादातर कोडिंग के काम को संभालने के लिए Claude AI का इस्तेमाल करता है। मामुत के विचार सिर्फ थ्योरी नहीं हैं। उन्होंने बिजनेस इंसाइडर को बताया कि उनकी कंपनी ने पहले ही, आम तौर पर समझे जाने वाले इंजीनियरों पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब उनके इंजीनियर, कोड की हर लाइन खुद लिखने के बजाय, ज्यादातर मैनेजर की तरह काम करते हैं; वे उन AI सिस्टम पर नजर रखते हैं जो असल काम करते हैं। ये AI टूल्स, खासकर Claude Code, अब कंपनी के प्रोडक्ट बनाने के तरीके का मुख्य हिस्सा बन गए हैं।

मामुत के अनुसार, इस बदलाव ने एक छोटी टीम को बेहद कुशल बना दिया है। उन्होंने कहा, "ये दो इंजीनियर 2017 में अमेजन में मेरी टीम के मुकाबले ज्यादा फीचर्स जारी करते हैं," वे अमेजन वेब सर्विसेस में अपनी पिछली भूमिका का जिक्र कर रही थीं, जहां वे 30 से ज्यादा इंजीनियरों की टीमों को मैनेज करती थीं। जो काम पहले हफ्तों में होता था, अब AI एजेंट्स की मदद से बहुत तेजी से किया जा सकता है।

वेफाउंड में बदलाव 2024 में शुरू हुआ, जब इंजीनियरों ने ChatGPT जैसे टूल्स के साथ प्रयोग करना शुरू किया। जैसे-जैसे Claude Code, Vercel और Cursor जैसे नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए, टीम ने उन्हें टेस्ट किया और धीरे-धीरे उन्हें अपने वर्कफ्लो का एक मुख्य हिस्सा बना लिया। समय के साथ, AI सिस्टम ने कोड लिखने, उसे टेस्ट करने और यहां तक कि सुधार सुझाने जैसे काम संभाल लिए।

इससे कंपनी के अंदर काम करने का तरीका भी बदल गया है। लंबी प्लानिंग साइकल और मैनेजमेंट की कई लेयर्स के बजाय, टीम अब हफ्ते में दो बार छोटी मीटिंग करती है। इन मीटिंग्स में, वे तय करते हैं कि कस्टमर की जरूरतों के आधार पर क्या बनाना है। फिर इंजीनियर इन जरूरतों को AI टूल्स को देते हैं, जो कोड बनाते हैं और ज्यादातर काम को संभालते हैं।

मामुत का कहना है कि इस तरीके से बड़ी टीमों के साथ आने वाली कई देरी और उलझनें दूर हो गई हैं। अब आपस में कम बातचीत होती है, झगड़े भी कम होते हैं, और काम बहुत तेजी से पूरा होता है। इंजीनियर भी अब सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहने के बजाय, सीधे ग्राहकों से बात करने में ज्यादा समय बिता रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि उनका मानना ​​है कि एक इंजीनियर की भूमिका खुद बदल रही है। वेफाउंड में, कर्मचारी अब सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं हैं। वे प्रोडक्ट से जुड़े फैसलों, डिजाइन पर चर्चा और ग्राहकों से बातचीत में भी शामिल होते हैं। मामुत इस बदलती भूमिका को एक "बिल्डर" के तौर पर बताती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो कई जिम्मेदारियां संभालता है, जो पहले अलग-अलग टीमों में बंटी होती थीं।

साथ ही, वह चेतावनी देती हैं कि बिना सही निगरानी के AI पर निर्भर रहना उल्टा पड़ सकती है। वह इस जोखिम को "एजेंट स्लॉप" कहती हैं, जिसमें खराब तरीके से मैनेज किए गए AI सिस्टम गलतियां और कमियां पैदा कर सकते हैं। उनके अनुसार, कंपनियां सिर्फ AI को लागू करके पीछे नहीं हट सकतीं। इन सिस्टम को उपयोगी बनाने के लिए लगातार निगरानी और सुधार जरूरी हैं।

SaaS कंपनियां पांच साल में खत्म हो जाएंगी अपनी खुद की कंपनी के अलावा, मामुत के SaaS इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर भी अपने मजबूत विचार हैं। उनका तर्क है कि अगर पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने मौजूदा मॉडलों पर ही चलती रहीं, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सेल्सफ़ोर्स, एटलैसियन और वर्कडे जैसी कंपनियां पहले से ही दबाव का सामना कर रही हैं, क्योंकि निवेशक AI के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।

मामुत का मानना ​​है कि इन कंपनियों को खुद को "एजेंटिक" प्लेटफॉर्म में बदलना होगा, यानी ऐसे सिस्टम जो फिक्स्ड सॉफ्टवेयर टूल्स के बजाय AI एजेंट्स पर आधारित हों। वह चेतावनी देती हैं कि अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहीं, तो "पांच साल के भीतर वे खत्म हो जाएंगी।"

इस संभावित बदलाव के पीछे एक वजह लागत है। कंपनियों पर खर्च कम करने का दबाव है, और वे AI में निवेश के लिए बजट जुटाने के मकसद से नई भर्तियां कम कर रही हैं। साथ ही, कंपनियां लंबे समय के सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट करने से भी हिचकिचा रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ठीक-ठीक अंदाजा नहीं है कि AI-आधारित माहौल में उनकी जरूरतें किस तरह बदलेंगी।