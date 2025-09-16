6500mAh बैटरी और 90W चार्जिंग वाला वाटरप्रूफ Vivo फोन, इतनी होगी कीमत

वीवो की ओर से भारतीय मार्केट में जल्द एक नया मिडरेंज फोन Vivo V50e 5G पेश किया गया है। इसमें 6500mAh बैटरी के साथ 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और दमदार कैमरा मिल सकता है।

Follow Us on

Tue, 16 Sep 2025 10:11 PM

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo की ओर से इसके मिडरेंज डिवाइस Vivo V50e 5G का अपग्रेडेड मॉडल Vivo V60e 5G जल्द लॉन्च किया जाएगा और इससे जुड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि नए फोन में कई बेहतरीन फीचर्स मिलने वाले हैं और पावरफुल बैटरी भी इसका हिस्सा बनेगी। कंपनी ने अब तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है लेकिन इसके फीचर्स और संभावित कीमत से जुड़ी जानकारी मिली है।

नई रिपोर्ट और लीक्स की मानें तो Vivo V60e 5G में पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए MediaTek 7300 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन दो कलर ऑप्शंस में आ सकता है और इसमें बड़ी 6000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इस फोन को 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो फिलहाल उनाका खुलासा नहीं हुआ है। फोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च डेट का खुलासा जल्द हो सकता है।

इस डिवाइस से मिलता-जुलता डिजाइन नए वीवो डिवाइस की कुछ फोटोज लीक हुई हैं और इनसे पता चला है कि Vivo V60e 5G का डिजाइन Vivo V60 5G से मिलता-जुलता होगा। इस डिवाइस के दाईं ओर कोने में डुअल कैमरा सेटअप दिख रहा है। इसके अलावा कैमरा आईलैंड के बगल एक LED रिंग लाइट दी गई है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के अलावा IP68+IP69 रेटिंग मिल सकती है। साथ ही इसपर डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन मिलने की बात सामने आई है।