मात्र 12,999 रुपये में वाटरप्रूफ फोन! 50MP कैमरा और 6000mAh क्षमता वाली बैटरी waterproof phone in just 12999 rupees on flipkart get realme p3x 5g with 50MP camera and 6000mah battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़waterproof phone in just 12999 rupees on flipkart get realme p3x 5g with 50MP camera and 6000mah battery

वाटरप्रूफ फोन सस्ते में खरीदना चाहते हो तो केवल 12999 रुपये में Flipkart से Realme P3x 5G खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 50MP कैमरा सेटअप के अलावा 6000mAh बैटरी मिलती है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:24 PM
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर खास डिस्काउंट का फायदा रियलमी के वाटरप्रूफ स्मार्टफोन पर दिया जा रहा है। कंपनी का Realme P3x 5G डिवाइस अब तक की सबसे कम कीमत पर ऑफर्स के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। IP69 रेटिंग होने के चलते यह फोन वाटरप्रूफ है और पानी में इसके भीगने से खराब होने का डर नहीं है।

Realme P3x की सबसे बड़ी खासियत अफॉर्डेबल प्राइस पॉइंट पर इसका वाटरप्रूफ होना है। हालांकि, यह फोन कैमरा से लेकर बैटरी लाइफ तक के मामले में प्रभावित करता है। इसमें 50MP कैमरा सेटअप भी मिल रहा है और पावरफुल MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर के चलते परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करना पड़ता। इसपर चिक वीगन लेदर फिनिश वाला डिजाइन दिया गया है।

ऑफर्स के साथ खरीदें Realme P3x 5G

फ्लिपकार्ट पर ऑफर्स के बाद Realme P3x 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 12,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक दिया जा रहा है। ग्राहक पुराना फोन एक्सचेंज करते हुए 11,550 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं।

एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। आप बैंक या एक्सचेंज ऑफर में से किसी एक का फायदा ही एक बार में ले सकते हैं। फोन तीन कलर ऑप्शंस- लूनर सिल्वर, मिडनाइट ब्लू और स्टेलर पिंक में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Realme P3x 5G के स्पेसिफिकेशंस

रियलमी डिवाइस में 6.72 इंच का फुल HD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इसके बैक पैनल पर 50MP रियर कैमरा सेटअप मिलता है। वहीं, सामने सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन में Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ 8GB तक रैम मिलती है। इसकी 6000mAh क्षमता वाली बैटरी को 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

