केवल ₹12 हजार में वाटरप्रूफ फोन! 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग waterproof phone in just 12000 rupees on flipkart with 50MP camera 6000mah battery and 45w charging, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़waterproof phone in just 12000 rupees on flipkart with 50MP camera 6000mah battery and 45w charging

केवल ₹12 हजार में वाटरप्रूफ फोन! 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 12 हजार रुपये के करीब कीमत पर वाटरप्रूफ फोन खरीदने का मौका दे रहा है। खास डील का फायदा Realme P3x 5G पर मिल रहा है और यह फोन IP69 रेटेड है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:45 PM
share Share
Follow Us on
केवल ₹12 हजार में वाटरप्रूफ फोन! 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 45W चार्जिंग

स्मार्टफोन मार्केट तेजी से बदल रहा है और अलग-अलग कीमत पर ग्राहकों को बेहतरीन स्मार्टफोन्स खरीदने का मौका मिल रहा है। कुछ समय पहले तक आप शायद ही बजट प्राइस में किसी वाटरप्रूफ फोन की उम्मीद करते लेकिन अब ऐसा बेशक संभव है। Realme P3x 5G पर खास डील मिल रही है और यह फोन 12 हजार रुपये के करीब कीमत पर IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के साथ खरीदा जा सकता है।

Realme P3x 5G में मिलने वाले खास फीचर्स की बात करें तो इस डिवाइस में तगड़े बैकअप के लिए 6000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। 45W फास्ट चार्जिंग के अलावा यह फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसका सीधा मतलब है कि फोन वाटर रेसिस्टेंट नहीं बल्कि वाटरप्रूफ है और इसके धूल में खराब होने का डर भी नहीं है। यह MediaTek प्रोसेसर के साथ दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:Flipkart Big Billion Days 2025: आ रही है साल की सबसे बड़ी सेल, मिलेंगे ये ऑफर्स

डिस्काउंटेड प्राइस पर Realme P3x 5G

डिवाइस के 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 12,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके लिए Flipkart Axis Bank Credit Card या फिर Flipkart SBI Credit Card की मदद से भुगतान करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक मिल रहा है और डिवाइस की कीमत 12,000 रुपये के करीब रह जाएगी।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 11,700 रुपये तक अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है। यह डिस्काउंट पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन लूनार सिल्वर, मिडनाइट ब्लू और स्टेलर पिंक कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ सारी टॉप डील्स

ऐसे हैं Realme P3x 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 6.72-इंच FHD+ 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6400 5G प्रोसेसर और Android 15 आधारित Realme UI 6 मिलता है। इसमें 50MP डुअल रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी के साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। फोन IP68/IP69 रेटिंग, मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस और 8GB RAM तक डायनेमिक एक्सटेंशन के साथ 128GB स्टोरेज ऑफर करता है।

Realme Realme Phone Flipkart अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.