आपकी दिल और सेहत का खअयाल रखेंगी ये Smartwatch, स्विमिंग के दौरान भी नहीं होंगी खराब
Water Resistant Smartwatches: जिम जाने वाले या फिर स्विमिंग करने वाले यूजर्स के लिए यह स्मार्टवॉचेज परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि ये पानी से खराब नहीं होती हैं।
Water Resistant Smartwatches: आजकल स्मार्ट वॉच सिर्फ समय बताने के लिए नहीं बल्कि आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल का साथी भी बन गया है। ये वियरेबल खासतौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो फिटनेस, तैराकी और रोजमर्रा की एक्टिविटीज के दौरान इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये पानी में भी खराब नहीं होती हैं। इन्हें वॉटर रेस्सिटेंट बनाया गया है। ऐसे में उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहती हैं, जो स्मार्टवॉचेज को जिम, स्विमिंग या एक्टिविटीज के दौरान पहनना पसंद करते हैं। इनकी मदद से आप हार्ट रेट मॉनिटर करना, स्टेप काउंटर, नोटिफिकेशन अलर्ट और स्लीप ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,499 रुपये है। यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए एकदम सही है, जो स्टाइल और हेल्थ दोनों पर ध्यान देना चाहते हैं। इसमें बड़ा 2.01 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले है जो देखने में शानदार लगता है और आसानी से नोटिफिकेशन दिखाता है। 10 दिन की बैटरी लाइफ के साथ बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं होती। यह 1ATM वाटर रेसिस्टेंट है, यानी बारिश, पसीना और हल्के छींटों से सुरक्षित रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स
स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
1ATM वॉटर रेसिस्टेंस गहरे पानी में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त नहीं
AMOLED जितना प्रीमियम नहीं
इस स्मार्टवॉच की कीमत 6,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें बड़ा 1.96 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जो ब्राइट और क्लियर विज़ुअल देता है। इसमें एडवांस्ड इन-बिल्ट जीपीएस है। यह 5 ATM वॉटर रेसिस्टेंट है, यानी स्विमिंग या बारिश में भी ये सुरक्षि रहेगी। इसकी 18 दिन तक की बैटरी लाइफ लंबे इस्तेमाल तक साथ देगी।
Specifications
क्यों खरीदें
AMOLED डिस्प्ले और Always On फीचर
लंबी बैटरी लाइफ (18 दिन)
इन-बिल्ट GPS और ब्लूटूथ कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
हेवी यूज पर बैटरी जल्दी खत्म
कॉलिंग स्पीकर बहुत शोर वाली जगह पर कमजोर
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 92% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये हो जाती है। इसमें 2.01 इंच का बड़ा HD डिस्प्ले है जो 320 NITS ब्राइटनेस के साथ आता है। इसकी बैटरी लाइफ लंबी है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे हार्ट रेट, SpO₂, स्टेप्स, नींद और कई स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही IP67 वॉटर रेसिस्टेंस इसे हर लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले
ब्लूटूथ कॉलिंग और AI असिस्टेंट
हेल्थ और फिटनेस के लिए ऑल-इन-वन फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
हेवी यूज पर बैटरी जल्दी खत्म
पानी में (स्विमिंग) इस्तेमाल के लिए सीमित सुरक्षा
इसे आप 2,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें 1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कलरफुल और क्लियर व्यू देता है। यह वॉच Bluetooth Calling सपोर्ट करती है, जिससे आप सीधे कलाई से ही कॉल रिसीव और डायल कर सकते हैं। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, SpO₂ व हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 5 दिन तक की बैटरी बैकअप के साथ आती हे।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन
हेल्थ और फिटनेस के लिए एडवांस फीचर्स
Bluetooth Calling और फंक्शनल क्राउन
क्यों खोजें विकल्प
हैवी यूज पर बैटरी 2-3 दिन ही चल सकती है
AMOLED डिस्प्ले ज्यादा चार्ज खपत करता है
वैसे तो इस वॉच की कीमत 21,999 रुपये है, लेकिन आप इसे 55% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 44mm AMOLED डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 2000 निट्स तक है। यह वॉच 16+ स्पोर्ट्स मोड्स, सटीक GPS ट्रैकिंग और स्लीप मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स से आपकी हेल्थ और फिटनेस पर पूरी नजर रखती है। यह वॉच 5ATM वाटर रेसिस्टेंस है, जिससे इसे स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई ब्राइट AMOLED डिस्प्ले
10 दिन की बैटरी बैकअप
160+ स्पोर्ट्स मोड्स और एडवांस हेल्थ फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले से बैटरी जल्दी खत्म
हैवी यूज पर बैटरी लाइफ 5-6 दिन
इसकी कीमत 6,499 रुपये है। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद क्लियर और ब्राइट विजुअल्स प्की सुविधा देता है। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, एआई वॉयस अस्सिटेंट र फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं।इसके अलावा, IP68 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन
फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए 100+ स्पोर्ट्स मोड्स
कैमरा, म्यूजिक और गेम्स जैसी स्मार्ट सुविधाएं
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी हैवी यूज पर जल्दी खत्म
AMOLED स्क्रीन धूप में थोड़ी ज्यादा बैटरी खत्म
इस रग्ड स्मार्टवॉच की कीमत 5,081 रुपये है। इसमें 1.53 इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर और ब्राइट व्यू देता है। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग और एआई वॉयस अस्सिटेंट जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस है। 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और वॉच फेसेस इसे फिटनेस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं। यह वॉटर-रेसिस्टेंट है, जो इसे रोजाना और आउटडोर इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
रग्ड और टिकाऊ डिजाइन
AI वॉइस असिस्टेंट और BT कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले थोड़ा छोटा
वॉटरप्रूफिंग लिमिटेड
