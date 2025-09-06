आपकी दिल और सेहत का खअयाल रखेंगी ये Smartwatch, स्विमिंग के दौरान भी नहीं होंगी खराब Water Resistant Smartwatches on amazon from noise redmi fire boltt amazfit titan promate, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Water Resistant Smartwatches on amazon from noise redmi fire boltt amazfit titan promate

आपकी दिल और सेहत का खअयाल रखेंगी ये Smartwatch, स्विमिंग के दौरान भी नहीं होंगी खराब

Water Resistant Smartwatches: जिम जाने वाले या फिर स्विमिंग करने वाले यूजर्स के लिए यह स्मार्टवॉचेज परफेक्ट रहेंगी, क्योंकि ये पानी से खराब नहीं होती हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:07 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Water Resistant Smartwatches: आजकल स्मार्ट वॉच सिर्फ समय बताने के लिए नहीं बल्कि आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल का साथी भी बन गया है। ये वियरेबल खासतौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो फिटनेस, तैराकी और रोजमर्रा की एक्टिविटीज के दौरान इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये पानी में भी खराब नहीं होती हैं। इन्हें वॉटर रेस्सिटेंट बनाया गया है। ऐसे में उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहती हैं, जो स्मार्टवॉचेज को जिम, स्विमिंग या एक्टिविटीज के दौरान पहनना पसंद करते हैं। इनकी मदद से आप हार्ट रेट मॉनिटर करना, स्टेप काउंटर, नोटिफिकेशन अलर्ट और स्लीप ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

आपकी दिल और सेहत का खअयाल रखेंगी ये Smartwatch, स्विमिंग के दौरान भी नहीं होंगी खराब
Loading Suggestions...

इस स्मार्टवॉच की कीमत 1,499 रुपये है। यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए एकदम सही है, जो स्टाइल और हेल्थ दोनों पर ध्यान देना चाहते हैं। इसमें बड़ा 2.01 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले है जो देखने में शानदार लगता है और आसानी से नोटिफिकेशन दिखाता है। 10 दिन की बैटरी लाइफ के साथ बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं होती। यह 1ATM वाटर रेसिस्टेंट है, यानी बारिश, पसीना और हल्के छींटों से सुरक्षित रहती है।

Specifications

डिस्प्ले
2.01" कर्व्ड TFT
बैटरी
10 दिन तक
वाटर रेसिस्टेंस
1ATM
हेल्थ फीचर्स
SpO₂, हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्लीप, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स

...

स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

1ATM वॉटर रेसिस्टेंस गहरे पानी में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त नहीं

...

AMOLED जितना प्रीमियम नहीं

Loading Suggestions...

इस स्मार्टवॉच की कीमत 6,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें बड़ा 1.96 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जो ब्राइट और क्लियर विज़ुअल देता है। इसमें एडवांस्ड इन-बिल्ट जीपीएस है। यह 5 ATM वॉटर रेसिस्टेंट है, यानी स्विमिंग या बारिश में भी ये सुरक्षि रहेगी। इसकी 18 दिन तक की बैटरी लाइफ लंबे इस्तेमाल तक साथ देगी।

Specifications

डिस्प्ले
1.96" एमोलेड
बैटरी
18 दिन तक
वॉटर रेसिस्टेंस
5 ATM
फीचर्स
इन-बिल्ट जीपीएस, AI शोर कम करने के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग

क्यों खरीदें

...

AMOLED डिस्प्ले और Always On फीचर

...

लंबी बैटरी लाइफ (18 दिन)

...

इन-बिल्ट GPS और ब्लूटूथ कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी यूज पर बैटरी जल्दी खत्म

...

कॉलिंग स्पीकर बहुत शोर वाली जगह पर कमजोर

Loading Suggestions...

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 92% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये हो जाती है। इसमें 2.01 इंच का बड़ा HD डिस्प्ले है जो 320 NITS ब्राइटनेस के साथ आता है। इसकी बैटरी लाइफ लंबी है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स जैसे हार्ट रेट, SpO₂, स्टेप्स, नींद और कई स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही IP67 वॉटर रेसिस्टेंस इसे हर लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
2.01” HD
बैटरी लाइफ
लंबी, दिनों तक चले
कॉलिंग
ब्लूटूथ कॉलिंग + इनबिल्ट माइक/स्पीकर
फिटनेस ट्रैकिंग
हार्ट रेट, SpO₂, स्टेप्स, नींद, स्पोर्ट्स मोड्स
प्रोटेक्शन
IP67 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस

क्यों खरीदें

...

बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले

...

ब्लूटूथ कॉलिंग और AI असिस्टेंट

...

हेल्थ और फिटनेस के लिए ऑल-इन-वन फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी यूज पर बैटरी जल्दी खत्म

...

पानी में (स्विमिंग) इस्तेमाल के लिए सीमित सुरक्षा

Loading Suggestions...

इसे आप 2,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें 1.97 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कलरफुल और क्लियर व्यू देता है। यह वॉच Bluetooth Calling सपोर्ट करती है, जिससे आप सीधे कलाई से ही कॉल रिसीव और डायल कर सकते हैं। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, SpO₂ व हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग और 5 दिन तक की बैटरी बैकअप के साथ आती हे।

Specifications

डिस्प्ले
1.97” AMOLED
कॉलिंग
Bluetooth Calling सपोर्ट
फिटनेस ट्रैकिंग
100+ स्पोर्ट्स मोड्स, SpO₂, हार्ट रेट
बैटरी लाइफ
5 दिन तक
प्रोटेक्शन
IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस

क्यों खरीदें

...

बड़ा AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

...

हेल्थ और फिटनेस के लिए एडवांस फीचर्स

...

Bluetooth Calling और फंक्शनल क्राउन

क्यों खोजें विकल्प

...

हैवी यूज पर बैटरी 2-3 दिन ही चल सकती है

...

AMOLED डिस्प्ले ज्यादा चार्ज खपत करता है

Loading Suggestions...

वैसे तो इस वॉच की कीमत 21,999 रुपये है, लेकिन आप इसे 55% डिस्काउंट के साथ 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 44mm AMOLED डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 2000 निट्स तक है। यह वॉच 16+ स्पोर्ट्स मोड्स, सटीक GPS ट्रैकिंग और स्लीप मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स से आपकी हेल्थ और फिटनेस पर पूरी नजर रखती है। यह वॉच 5ATM वाटर रेसिस्टेंस है, जिससे इसे स्विमिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
44mm AMOLED, 2000 nits ब्राइट
स्पोर्ट्स मोड्स
160+
GPS
इन-बिल्ट, सटीक ट्रैकिंग
हेल्थ ट्रैकिंग
हार्ट रेट, SpO₂, स्लीप मॉनिटर
रेसिस्टेंस
5ATM वाटरप्रूफ

क्यों खरीदें

...

हाई ब्राइट AMOLED डिस्प्ले

...

10 दिन की बैटरी बैकअप

...

160+ स्पोर्ट्स मोड्स और एडवांस हेल्थ फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED डिस्प्ले से बैटरी जल्दी खत्म

...

हैवी यूज पर बैटरी लाइफ 5-6 दिन

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 6,499 रुपये है। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहद क्लियर और ब्राइट विजुअल्स प्की सुविधा देता है। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, एआई वॉयस अस्सिटेंट र फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसमें 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स दिए गए हैं।इसके अलावा, IP68 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षित बनाती है।

Specifications

डिस्प्ले
1.43" AMOLED
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
कनेक्टिविटी
Bluetooth Calling, AI Voice Assistant
बैटरी
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
सुरक्षा
IP68 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

...

फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग के लिए 100+ स्पोर्ट्स मोड्स

...

कैमरा, म्यूजिक और गेम्स जैसी स्मार्ट सुविधाएं

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी हैवी यूज पर जल्दी खत्म

...

AMOLED स्क्रीन धूप में थोड़ी ज्यादा बैटरी खत्म

Loading Suggestions...

इस रग्ड स्मार्टवॉच की कीमत 5,081 रुपये है। इसमें 1.53 इंच डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर और ब्राइट व्यू देता है। यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग और एआई वॉयस अस्सिटेंट जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस है। 100+ स्पोर्ट्स मोड्स और वॉच फेसेस इसे फिटनेस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं। यह वॉटर-रेसिस्टेंट है, जो इसे रोजाना और आउटडोर इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
1.53" रग्ड स्क्रीन
बैटरी
360+ घंटे (15 दिन तक)
कनेक्टिविटी
Bluetooth Calling, AI Voice Assistance
स्पोर्ट्स मोड्स
100+
सुरक्षा
वॉटर-रेसिस्टेंट

क्यों खरीदें

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

रग्ड और टिकाऊ डिजाइन

...

AI वॉइस असिस्टेंट और BT कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले थोड़ा छोटा

...

वॉटरप्रूफिंग लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.