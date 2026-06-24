सावधान! आपका वाटर प्यूरीफायर माइक्रोप्लास्टिक के लिए फेल हो सकता है, आज ही चेक करें ये फीचर्स

साधारण वाटर प्यूरीफायर माइक्रोप्लास्टिक को रोकने में अक्सर विफल रहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें कि आपका प्यूरीफायर उन्नत RO मेम्ब्रेन और NSF प्रमाणित मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन तकनीक से लैस हो।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... अपने अपग्रेड में देरी न करें अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें पात्रता जांचें →

आज के समय में नल के पानी में माइक्रोप्लास्टिक एक अदृश्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है। हालिया वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारे जल स्रोतों में घुल चुके हैं। चिंता की बात यह है कि बाजार में मिलने वाले अधिकांश साधारण वाटर प्यूरीफायर इन कणों को रोकने में असमर्थ हैं। पारंपरिक फिल्टर मुख्य रूप से क्लोरीन, गंध और बड़े बैक्टीरिया को हटाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक के नैनो-स्तर के कण इनके फिल्टर के छिद्रों से आसानी से निकल जाते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक से बचने के लिए केवल प्यूरीफायर का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके फीचर्स की सही जानकारी होना अनिवार्य है। यदि आप सुरक्षित पानी चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस है। RO मेम्ब्रेन का छिद्र आकार 0.0001 माइक्रोन होता है, जो माइक्रोप्लास्टिक और अन्य सूक्ष्म दूषित पदार्थों को रोकने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, फिल्टर खरीदते समय NSF/ANSI 401 सर्टिफिकेशन की जांच अवश्य करें, जो विशेष रूप से उभरते दूषित पदार्थों को कम करने के लिए दिया जाता है।

इसके अलावा, फिल्टर का समय पर रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समय बीतने के साथ फिल्टर के छिद्र बड़े हो सकते हैं या मेम्ब्रेन जाम हो सकती है, जिससे सुरक्षा कम हो जाती है। इसलिए, समय-सीमा के अनुसार कार्ट्रिज बदलना सुनिश्चित करें। अपनी और अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए आज ही अपने प्यूरीफायर की तकनीक और सर्टिफिकेशन को चेक करें और यदि आवश्यक हो तो एक बेहतर, मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम में अपग्रेड करें।

शुद्ध और सुरक्षित पानी आज के समय में हर परिवार की ज़रूरत है। Pureit Copper+ RO वाटर प्यूरीफायर अपनी उन्नत 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन तकनीक के साथ पानी की हर बूंद को सुरक्षित बनाता है। यह प्यूरीफायर न केवल हानिकारक अशुद्धियों, बैक्टीरिया और वायरस को दूर करता है, बल्कि इसमें मौजूद 'कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी' पानी को तांबे के प्राकृतिक स्वास्थ्य लाभों से भी समृद्ध करती है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो आधुनिक तकनीक के साथ-साथ पारंपरिक तरीके से स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं।

Specifications मटेरियल हाई-ग्रेड फूड प्लास्टिक पानी का स्रोत बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी के लिए उपयुक्त स्थापना टेबल टॉप और वॉल माउंट प्यूरीफिकेशन तकनीक RO + UV + MF क्यों खरीदें कॉपर चार्ज टेक्नोलॉजी 7-स्टेज प्यूरीफिकेशन दोहरा विकल्प स्मार्ट इंडिकेटर्स क्यों खोजें विकल्प शुरुआती निवेश कीमत थोड़ी अधिक समय-समय पर मेंटेनेंस की अधिक आवश्यकता

Aquaguard Aspire Halo एक प्रीमियम वाटर प्यूरीफायर है जो अपनी उन्नत 'नैनोपोर लॉन्ग-लाइफ फिल्टर तकनीक' के लिए जाना जाता है। यह न केवल पानी को शुद्ध करता है, बल्कि इसमें मौजूद 'एक्टिव कॉपर और अल्कलाइन बूस्ट' पानी के पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं। अपने आधुनिक डिजाइन, स्टेनलेस स्टील टैंक और इंटेलिजेंट 'हेलो लाइट्स' के साथ, यह प्यूरीफायर किसी भी आधुनिक किचन के लिए एक बेहतरीन और स्टाइलिश विकल्प है।

Specifications फिल्टर लाइफ 2 वर्ष टैंक मटेरियल 304 स्टेनलेस स्टील विशेष फीचर्स इंटेलिजेंट हेलो लाइट्स, रियल-टाइम TDS डिस्प्ले रीफिकेशन तकनीक RO + UV (12-स्टेज) क्यों खरीदें माइक्रोप्लास्टिक सुरक्षा स्टेनलेस स्टील टैंक स्मार्ट डिस्प्ले 2-वर्षीय फिल्टर लाइफ क्यों खोजें विकल्प क्षमता बड़ी फैमिलीज के लिए थोड़ी कम सामान्य प्यूरीफायर से अधिक महंगा

Native M2 Pro उन लोगों के लिए एक आधुनिक समाधान है जो सुविधा और स्मार्ट तकनीक को प्राथमिकता देते हैं। अर्बन कंपनी द्वारा निर्मित, यह प्यूरीफायर अपनी 2 साल तक नो सर्विस नीति और इन-बिल्ट पावर बैकअप के लिए जाना जाता है। टच-स्क्रीन इंटरफ़ेस और मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल-टाइम मॉनिटरिंग इसे पारंपरिक प्यूरीफायर्स से अलग और एक स्मार्ट किचन अप्लायंस बनाती है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स इन-बिल्ट बैटरी, ऐप-आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग वारंटी 2-वर्षीय बिना शर्त वारंटी स्थापना वॉल माउंट प्यूरीफिकेशन तकनीक 10-स्टेज RO + UV + कॉपर + अल्कलाइन + मिनरलाइज़र क्यों खरीदें नो सर्विस फॉर 2 इयर्स पावर बैकअप स्मार्ट मॉनिटरिंग कस्टमाइजेबल डिस्पेंसिंग क्यों खोजें विकल्प मोबाइल ऐप और इंटरनेट की निरंतर आवश्यकता थोड़े अधिक जटिल

KENT Grand Plus भारत के सबसे भरोसेमंद वाटर प्यूरीफायर्स में से एक है, जो अपनी बहु-चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। यह प्यूरीफायर RO, UV और UF तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके परिवार को हर बार स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिले। इसके साथ मिलने वाली 4 साल की मुफ्त सर्विस (1 साल वारंटी + 3 साल AMC) इसे एक बहुत ही किफायती और चिंता-मुक्त विकल्प बनाती है।

Specifications फ्लो रेट 20 लीटर प्रति घंटा विशेष फीचर इन-टैंक UV डिसइंफेक्शन मटेरियल ABS प्लास्टिक क्षमता 9 लीटर क्यों खरीदें मल्टी-स्टेज प्यूरीफिकेशन इन-टैंक UV किफायती सर्विस जीरो वाटर वेस्टेज क्यों खोजें विकल्प ऊंचाई और आकार कुछ छोटे किचन के लिए थोड़ा अधिक डिजाइन थोड़ा पारंपरिक

KENT Supreme Plus उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो स्वास्थ्य और सुविधा का सही संतुलन चाहते हैं। यह प्यूरीफायर अपनी आधुनिक 'अल्कलाइन' और 'कॉपर' फिल्ट्रेशन तकनीक के लिए जाना जाता है, जो सामान्य पानी को स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। इसमें मौजूद 'ऑटो-फ्लश' फीचर और इन-टैंक UV सुरक्षा इसे न केवल प्रभावी बनाती है, बल्कि इसके रखरखाव को भी बहुत आसान और लंबे समय तक चलने वाला बनाती है।

Specifications पानी का स्रोत बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी के लिए उपयुक्त वारंटी 1 साल की वारंटी + 1 साल की फ्री सर्विस प्लान विशेष तकनीक ऑटो-फ्लश, TDS कंट्रोल प्यूरीफिकेशन RO + UV + UF + अल्कलाइन + कॉपर क्यों खरीदें अल्कलाइन और कॉपर का लाभ ऑटो-फ्लश तकनीक मल्टी-स्टेज सुरक्षा इन-टैंक UV क्यों खोजें विकल्प निरंतर बिजली की आवश्यकता बेसिक बटन और डिस्प्ले

KENT Sapphire-B एक उन्नत वाटर प्यूरीफायर है जिसे विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अल्कलाइन पानी के स्वास्थ्य लाभ और उच्च स्तर की शुद्धता चाहते हैं। 0.0001 माइक्रोन की RO मेम्ब्रेन और मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन के साथ, यह प्यूरीफायर बोरवेल, टैंकर और म्यूनिसिपल पानी को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसकी 'फुल्ली ऑटोमैटिक ऑपरेशन' सुविधा इसे एक सुविधाजनक और आधुनिक विकल्प बनाती है।

Specifications विशेष तकनीक इन-टैंक UV LED, फुल्ली ऑटोमैटिक ऑपरेशन फ्लो रेट 20 लीटर प्रति घंटा प्यूरीफिकेशन RO + UF + UV + अल्कलाइन + TDS कंट्रोल वारंटी 1 साल की वारंटी + 1 साल की फ्री सर्विस प्लान क्यों खरीदें 0.0001 माइक्रोन RO मेम्ब्रेन अल्कलाइन वाटर इन-टैंक UV LED TDS कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प थोड़ा पारंपरिक बिजली की निरंतरता

Atomberg Intellon भारत का पहला 'एडेप्टिव' वाटर प्यूरीफायर है, जो अपनी इंटेलिजेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम तकनीक के लिए जाना जाता है। यह प्यूरीफायर पानी के TDS स्तर को भांपकर यह तय करता है कि उसे कब RO की आवश्यकता है और कब केवल UF+UV ही काफी है। यह तकनीक न केवल पानी में प्राकृतिक खनिजों को बनाए रखती है, बल्कि फिल्टर की उम्र को भी काफी बढ़ा देती है, जिससे आपको 2 साल तक सर्विस की चिंता नहीं करनी पड़ती।

Specifications वारंटी 2-वर्षीय ऑल-इंक्लूसिव वारंटी विशेष मोड 4 मोड्स स्मार्ट फीचर्स IOT इनेबल्ड, रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्यूरीफिकेशन 7-स्टेज क्यों खरीदें एडेप्टिव फिल्ट्रेशन 4 कस्टमाइज्ड मोड्स नो सर्विस कॉस्ट स्मार्ट ऐप मॉनिटरिंग क्यों खोजें विकल्प इलेक्ट्रॉनिक जटिलता ऐप निर्भरता

1. पानी में माइक्रोप्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक को उनके आकार, आकृति और सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक : ये जानबूझकर छोटे आकार में बनाए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों (स्क्रब, टूथपेस्ट) में उपयोग होने वाले 'माइक्रोबीड्स'।

द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक : ये बड़े प्लास्टिक उत्पादों (बोतलें, बैग, सिंथेटिक कपड़े) के टूटने या घिसने से बनते हैं।

आकृतियों के अनुसार: ये फाइबर (कपड़ों से निकलने वाले धागे), फ्रैगमेंट (टुकड़े), फिल्म (पैकेजिंग से), और पेलेट्स के रूप में हो सकते हैं।

2. हमें अपने नल के पानी को क्यों छानना चाहिए? स्वास्थ्य जोखिम: शोध बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे रक्तप्रवाह और अंगों तक पहुँच सकते हैं, जिससे सूजन और कोशिका क्षति जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

रसायन: प्लास्टिक के साथ अक्सर हानिकारक रसायन (जैसे BPA, थैलेट्स) जुड़े होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं।

अदृश्य प्रदूषक: नगर पालिका के फिल्टर अक्सर बहुत छोटे कणों को नहीं पकड़ पाते, इसलिए घरेलू स्तर पर अतिरिक्त फिल्ट्रेशन जरूरी है।

3. माइक्रोप्लास्टिक्स को 90% तक काटने की सरल तरकीब हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों (जैसे Environmental Science & Technology Letters) के अनुसार, एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है: पानी उबालना और उसे छानना।

तरकीब: पानी को उबालें और फिर उसे कॉफी फिल्टर (पेपर फिल्टर) या महीन सूती कपड़े से छान लें।

विज्ञान: उबलने से पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट (लाइमस्केल) के साथ प्लास्टिक के कण चिपक जाते हैं और जम जाते हैं। छानने पर ये कण अलग हो जाते हैं। यह घर के किचन में बेहद प्रभावी और कम खर्चीला तरीका है।

4. Do water filters remove microplastics from tap water? हाँ, लेकिन सभी नहीं।

प्रभावी फिल्टर: केवल Reverse Osmosis फिल्टर ही माइक्रोप्लास्टिक्स को पूरी तरह हटाने में सक्षम हैं, क्योंकि इनकी झिल्ली का छिद्र आकार 0.0001 माइक्रोन होता है।

केवल Reverse Osmosis फिल्टर ही माइक्रोप्लास्टिक्स को पूरी तरह हटाने में सक्षम हैं, क्योंकि इनकी झिल्ली का छिद्र आकार 0.0001 माइक्रोन होता है। सीमित फिल्टर: साधारण कार्बन फिल्टर या जग वाले फिल्टर बड़े कणों को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे कणों (नैनोप्लास्टिक) के लिए ये अपर्याप्त हैं। 5. How to avoid microplastics in tap water? RO का उपयोग करें: अपने घर में एक अच्छी गुणवत्ता वाला RO प्यूरीफायर लगवाएं।

समय पर सर्विस: फिल्टर के कार्ट्रिज और मेम्ब्रेन को निर्माता के निर्देशानुसार समय पर बदलें। पुरानी या खराब मेम्ब्रेन माइक्रोप्लास्टिक को नहीं रोक सकती।

उबालने की तकनीक: यदि आपके पास RO नहीं है, तो पानी को उबालकर छानना एक अच्छा विकल्प है।

प्लास्टिक से दूरी: प्लास्टिक की बोतलों में रखे पानी के बजाय कांच या स्टेनलेस स्टील की बोतलों का उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें खुद माइक्रोप्लास्टिक का एक बड़ा स्रोत हैं।

जागरूकता: प्रमाणित (NSF/ANSI 401) फिल्टर देखें, जो विशेष रूप से इमर्जिंग कंटामिनेंट्स (जिसमें माइक्रोप्लास्टिक शामिल हैं) को हटाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।