ठंड में झटपट गर्म पानी चाहिए? लाएं ये वाटर हीटर, बिजली खर्च न के बराबर
संक्षेप: Best Water Heater deal at Amazon: वाटर हीटर पर अमेजन पर शानदार डील ऑफर की जा रही है, जिससे आप सर्दियों में सस्ते में वाटर हीटर खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों में टंकी का पानी काफी ठंडा हो जाता है। ऐसे में हर घर के लिए वाटर हीटर जरूरी हो जाता है। लेकिन सर्दी की दस्तक के बीच हीटर की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ जाती है। ऐसे में अमेजन की वाटर हीटर डील आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, जिसकी मदद से आप न सिर्फ वाटर हीटर को सस्ते में खरीद पाएंगे, बल्कि एक्सचेंज और डिस्काउंट ऑफर की मदद से वाटर हीटर को उसकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीदा जा सकेगा।
1. Havells All New Greta Pro 15L 5 Star Storage Water Heater (Geyser) | Faster Heating | Safe to use | Saves electricity |Engineered for Hard Water | Feroglas Coated Anti Rust Tank | Made in India
यह एक पावरफुल स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज़ हीटिंग और ऊर्जा की बचत के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 15 लीटर की क्षमता, 2000W का हीटिंग एलिमेंट और 5-स्टार BEE रेटिंग दी गई है। यह मॉडल हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें 8 Bar तक का प्रेशर सपोर्ट है। इसे 55% छूट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Feroglas कोटेड एंटी-रस्ट टैंक
5-Star रेटिंग के साथ बिजली की बचत
Mcoloy हीटिंग एलिमेंट से तेज़ हीटिंग
20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट
8 Bar हाई प्रेशर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक आउटर बॉडी
Wi-Fi/स्मार्ट फीचर्स नहीं
इन-बिल्ट टेम्परेचर डिस्प्ले की कमी
2. Crompton Arno Neo 6-L 5 Star Rated Storage Water Heater with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
यह एक कॉम्पैक्ट और एनर्जी-इफिशिएंट स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे तेज हीटिंग और सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। यह 6 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसकी स्टार रेटिंग 5-स्टार है। गीजर में 3-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी, एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड और स्केल-रेसिस्टेंट हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। इसे 38% छूट के साथ 5,049 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star रेटिंग
तेजी से पानी गर्म करने वाला 2000W हीटिंग एलिमेंट
3-लेवल सेफ्टी
हार्ड वॉटर में भी एंटी-रस्ट सुरक्षा
ISI मार्क्ड, निकेल कोटेड एलिमेंट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6L क्षमता
तापमान दिखाने के लिए डिस्प्ले की कमी
गीजर की साधारण डिजाइन
3. POLYCAB Superia DLX 5-Star 15 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 7-Year Tank Warranty by POLYCAB | Anti Rust Glass Line Tank, Temperature Control Knob, Shock Resistant【White】
यह 15 लीटर पानी स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। इसमें 5-स्टार BEE रेटिंग और फास्ट हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। इसमें 9-लेयर सेफ्टी सिस्टम, थर्मल कट-ऑफ, तापमान नियंत्रण नॉब और IPX4 स्प्लैश-रेजिस्टेंस जैसे एडवांस्ड सुरक्षा फीचर्स दिये हैं। इस वाटर हीटर को 48% छूट के साथ 7,059 रुपये में खरीद पाएंगे।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की कम खपत
जंग-रोधी और टिकाऊ
9-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी
तेज और समान हीटिंग
7 साल की टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बाहरी डिजाइन साधारण
वजन थोड़ा अधिक
स्मार्ट फीचर्स की कमी
4. V-Guard Divino Geyser 15 Liter Wall Mount Water Heater For Home| BEE 5 Star Rating | Vitreous Enamel Tank Coating | Advanced Multi-Layered Safety | Suitable For Hard Water&High-Rise Buildings | White
यह एनर्जी इफिशिएंट वाटर हीटर है। इसमें 15 लीटर की स्टोरेज क्षमता, 5-स्टार BEE रेटिंग है, जो जंग और क्षरण से सुरक्षा करता है। इस वाटर हीटर को 39% छूट के साथ 6,749 रुपये में खरीद पाएंगे। इसमें एडवांस्ड मल्टी-लेयर सेफ्टी, थर्मल कट-आउट और प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star एनर्जी रेटिंग—बिजली की बचत
एंटी-रस्ट और हार्ड वॉटर के लिए परफेक्ट
एडवांस्ड 5-इन-1 मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व
2 साल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा अधिक
स्मार्ट फीचर्स नहीं
इंस्टालेशन का खर्च अलग से
5. Haier Precis pro Water Geyser 15ltr 5 Star 2000W Electric Storage Geyser Free Installation & Connection Pipe| Warranty 7 Yr on Tank| Advanced PP Body| Shock Proof| Glassline Tank| 11-Level Safety
यह हाई-परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर है। इसमें 2000W की हीटिंग क्षमता, ग्लासलाइन Incoloy टैंक और 11-लेवल सेफ्टी सिस्टम मिलता है। यह गीजर न सिर्फ फास्ट हीटिंग देता है बल्कि बिजली बिल भी घटाता है। इसे अमेजन से 7,313 रुपये में खरीद पाएंगे। साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और 7 साल की टैंक वारंटी भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-Star BEE रेटिंग और हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन
हार्ड वॉटर में भी मजबूत और रस्ट-प्रूफ
11-लेवल सेफ्टी सिस्टम
24% ज्यादा और लगातार गर्म पानी की सप्लाई
क्यों खोजें विकल्प
बिजली लोड कम ज्यादा
एक्सेसरीज के लिए चार्ज देना पड़ सकता है
साधारण डिजाइन
6. Longway Superb 10 Liters 5 Star Rated Automatic Instant Water Heater for Home | Water Geyser | Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 5 Years Warranty on Tank | Gray
यह वाटर हीटर फास्ट-हीटिंग और सेफ्टी-पैक्ड वॉटर दोनों क्षमताओं के साथ आता है। इसमें 3000W की हीटिंग पावर, स्टेनलेस स्टील एंटी-रस्ट टैंक, 5 लेवल सेफ्टी सिस्टम और 5 साल की टैंक वारंटी मिलती है। इसे अमेजन से 3,089 रुपये में 54% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम पावर खपत और तेज हीटिंग
स्टेनलेस स्टील टैंक और एंटी रस्ट कोटिंग
3000W हीटिंग एलिमेंट
5 साल की टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
10 लीटर टैंक क्षमता
ब्रांड प्रीमियम कैटेगरी में नहीं आता
इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से
7. POLYCAB Celestia Prime 5-Star 15 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 5-Year Tank Warranty by POLYCAB | Temperature Control Knob | Faster Heating, Shock Resistant【White】
यह एक पावर सेविंग, सिक्योरिटी और फास्ट हीटिंग के साथ आने वाला वाटर हीटर है। इसमें 5 स्टार रेटिंग, 7-लेयर सेफ्टी सिस्टम, ड्यूरेबल FBP कोटेड टैंक मिलता है। इसकी कीमत 5,989 रुपये है, जिसे अमेजन से 45% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
7-लेयर सेफ्टी सिस्टम
फ्री कनेक्टिंग पाइप
प्रीमियम FBP कोटेड टैंक
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्जेबल अलग से
हीटिंग एलमेंट हीटिंग अलग से
प्लास्टिक आउटर बॉडी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।