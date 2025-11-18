Hindustan Hindi News
ठंड में झटपट गर्म पानी चाहिए? लाएं ये वाटर हीटर, बिजली खर्च न के बराबर

संक्षेप: Best Water Heater deal at Amazon: वाटर हीटर पर अमेजन पर शानदार डील ऑफर की जा रही है, जिससे आप सर्दियों में सस्ते में वाटर हीटर खरीद सकते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 08:34 AMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में टंकी का पानी काफी ठंडा हो जाता है। ऐसे में हर घर के लिए वाटर हीटर जरूरी हो जाता है। लेकिन सर्दी की दस्तक के बीच हीटर की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ जाती है। ऐसे में अमेजन की वाटर हीटर डील आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, जिसकी मदद से आप न सिर्फ वाटर हीटर को सस्ते में खरीद पाएंगे, बल्कि एक्सचेंज और डिस्काउंट ऑफर की मदद से वाटर हीटर को उसकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीदा जा सकेगा।

ठंड में झटपट गर्म पानी चाहिए? लाएं ये वाटर हीटर, बिजली खर्च न के बराबर

यह एक पावरफुल स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो तेज़ हीटिंग और ऊर्जा की बचत के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 15 लीटर की क्षमता, 2000W का हीटिंग एलिमेंट और 5-स्टार BEE रेटिंग दी गई है। यह मॉडल हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें 8 Bar तक का प्रेशर सपोर्ट है। इसे 55% छूट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
पावर
2000 वॉट
इनर टैंक
Feroglas कोटेड, एंटी-रस्ट
प्रेशर रेटिंग
8 Bar

क्यों खरीदें

...

Feroglas कोटेड एंटी-रस्ट टैंक

...

5-Star रेटिंग के साथ बिजली की बचत

...

Mcoloy हीटिंग एलिमेंट से तेज़ हीटिंग

...

20% ज्यादा हॉट वॉटर आउटपुट

...

8 Bar हाई प्रेशर सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक आउटर बॉडी

...

Wi-Fi/स्मार्ट फीचर्स नहीं

...

इन-बिल्ट टेम्परेचर डिस्प्ले की कमी

यह एक कॉम्पैक्ट और एनर्जी-इफिशिएंट स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे तेज हीटिंग और सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। यह 6 लीटर की क्षमता के साथ आता है। इसकी स्टार रेटिंग 5-स्टार है। गीजर में 3-लेवल एडवांस्ड सेफ्टी, एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड और स्केल-रेसिस्टेंट हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। इसे 38% छूट के साथ 5,049 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

क्षमता
6 लीटर
पावर
2000 वॉट
स्टार रेटिंग
5-स्टार
प्रेशर
8 Bar
विशेष फीचर्स
3-लेवल सेफ्टी, फास्ट हीटिंग
वजन
5.2 किग्रा

क्यों खरीदें

...

5-Star रेटिंग

...

तेजी से पानी गर्म करने वाला 2000W हीटिंग एलिमेंट

...

3-लेवल सेफ्टी

...

हार्ड वॉटर में भी एंटी-रस्ट सुरक्षा

...

ISI मार्क्ड, निकेल कोटेड एलिमेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 6L क्षमता

...

तापमान दिखाने के लिए डिस्प्ले की कमी

...

गीजर की साधारण डिजाइन

यह 15 लीटर पानी स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। इसमें 5-स्टार BEE रेटिंग और फास्ट हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। इसमें 9-लेयर सेफ्टी सिस्टम, थर्मल कट-ऑफ, तापमान नियंत्रण नॉब और IPX4 स्प्लैश-रेजिस्टेंस जैसे एडवांस्ड सुरक्षा फीचर्स दिये हैं। इस वाटर हीटर को 48% छूट के साथ 7,059 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
पावर
2000W
एनर्जी रेटिंग
5-Star
वजन
10.2 किग्रा
वारंटी
7 साल

क्यों खरीदें

...

बिजली की कम खपत

...

जंग-रोधी और टिकाऊ

...

9-लेयर एडवांस्ड सेफ्टी

...

तेज और समान हीटिंग

...

7 साल की टैंक वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बाहरी डिजाइन साधारण

...

वजन थोड़ा अधिक

...

स्मार्ट फीचर्स की कमी

यह एनर्जी इफिशिएंट वाटर हीटर है। इसमें 15 लीटर की स्टोरेज क्षमता, 5-स्टार BEE रेटिंग है, जो जंग और क्षरण से सुरक्षा करता है। इस वाटर हीटर को 39% छूट के साथ 6,749 रुपये में खरीद पाएंगे। इसमें एडवांस्ड मल्टी-लेयर सेफ्टी, थर्मल कट-आउट और प्रेशर रिलीफ वाल्व जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
पावर
2000 W
प्रेशर
8 Bar
एनर्जी रेटिंग
5-Star

क्यों खरीदें

...

5-Star एनर्जी रेटिंग—बिजली की बचत

...

एंटी-रस्ट और हार्ड वॉटर के लिए परफेक्ट

...

एडवांस्ड 5-इन-1 मल्टीफंक्शन सेफ्टी वाल्व

...

2 साल वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा अधिक

...

स्मार्ट फीचर्स नहीं

...

इंस्टालेशन का खर्च अलग से

यह हाई-परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर है। इसमें 2000W की हीटिंग क्षमता, ग्लासलाइन Incoloy टैंक और 11-लेवल सेफ्टी सिस्टम मिलता है। यह गीजर न सिर्फ फास्ट हीटिंग देता है बल्कि बिजली बिल भी घटाता है। इसे अमेजन से 7,313 रुपये में खरीद पाएंगे। साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और 7 साल की टैंक वारंटी भी मिलता है।

Specifications

कैपेसिटी
15 लीटर
हीटिंग एलिमेंट
2000W
सेफ्टी
11 लेवल सेफ्टी, शॉक-प्रूफ बॉडी, IPX4
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार रेटिंग

क्यों खरीदें

...

5-Star BEE रेटिंग और हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन

...

हार्ड वॉटर में भी मजबूत और रस्ट-प्रूफ

...

11-लेवल सेफ्टी सिस्टम

...

24% ज्यादा और लगातार गर्म पानी की सप्लाई

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली लोड कम ज्यादा

...

एक्सेसरीज के लिए चार्ज देना पड़ सकता है

...

साधारण डिजाइन

यह वाटर हीटर फास्ट-हीटिंग और सेफ्टी-पैक्ड वॉटर दोनों क्षमताओं के साथ आता है। इसमें 3000W की हीटिंग पावर, स्टेनलेस स्टील एंटी-रस्ट टैंक, 5 लेवल सेफ्टी सिस्टम और 5 साल की टैंक वारंटी मिलती है। इसे अमेजन से 3,089 रुपये में 54% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
हीटिंग एलिमेंट
3000W कॉपर
टैंक
स्टेनलेस स्टील
प्रेशर
8 Bar

क्यों खरीदें

...

कम पावर खपत और तेज हीटिंग

...

स्टेनलेस स्टील टैंक और एंटी रस्ट कोटिंग

...

3000W हीटिंग एलिमेंट

...

5 साल की टैंक वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

10 लीटर टैंक क्षमता

...

ब्रांड प्रीमियम कैटेगरी में नहीं आता

...

इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से

यह एक पावर सेविंग, सिक्योरिटी और फास्ट हीटिंग के साथ आने वाला वाटर हीटर है। इसमें 5 स्टार रेटिंग, 7-लेयर सेफ्टी सिस्टम, ड्यूरेबल FBP कोटेड टैंक मिलता है। इसकी कीमत 5,989 रुपये है, जिसे अमेजन से 45% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

Specifications

कैपेसिटी
लीटर
पावर
2000W / 230V AC
एनर्जी रेटिंग
5-स्टार
वाटर टैंक वारंटी
5 साल

क्यों खरीदें

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

7-लेयर सेफ्टी सिस्टम

...

फ्री कनेक्टिंग पाइप

...

प्रीमियम FBP कोटेड टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्जेबल अलग से

...

हीटिंग एलमेंट हीटिंग अलग से

...

प्लास्टिक आउटर बॉडी

