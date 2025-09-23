वॉटर हीटर पर 68% तक का धाकड़ डिस्काउंट, Amazon Sale 2025 में हाथों हाथ हो रही बिक्री

Water Heater: सर्दियों का मौसम आने से पहले आप अपने लिए एक नया वॉटर हीटर खरीद सकते हैं। इस सेल में इन्हें 68% तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Water Heater: वॉटर हीटर हर घर के लिए जरूरी हो चला है। खासकर सर्दियों में, ये अप्लायंस सबसे जरूरी होता है। चाहें नहाना हो या कपड़े धोना या फिर बर्तन धोना, ये हर काम के लिए सही रहते हैं। ये तुरंत ही गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं। ये मिनटों में पानी गर्म तो करते ही हैं और साथ ही कम बिजली भी खर्च करते हैं। इनकी क्षमता अलग-अलग होती है, ऐसे में आप अपने बजट और जरूरत के अनुसार, कुछ भी चुन सकते हैं। इंस्टेंट वॉटर हीटर छोटे बाथरूम और रसोई के लिए सही रहते हैं, जबकि स्टोरेज वॉटर हीटर बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किए जाते हैं।

इस वॉटर हीटर की क्षमता 15 लीटर की है। इसकी कीमत 10,400 रुपये है। इस पर 47% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वॉटर हीटर बिजली बचाता है। यह छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है और हर मौसम में गरम पानी की जरूरत को पूरा करता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है।

Specifications क्षमता 15 लीटर वॉटेज 2000 W हीटिंग एलिमेंट कॉपर सेफ्टी फीचर्स कैपिलरी थर्मोस्टेट, ऑटो थर्मल कट-आउट, मल्टी-फंक्शन वाल्व एंटी-रस्ट मैग्नीशियम एनोड क्वालिटी कंपोनेंट्स ISI मार्केड निकल कोटेड एलिमेंट क्यों खरीदें तेज और लगातार गर्म पानी हार्ड वॉटर में भी एंटी-रस्ट सुरक्षित और टिकाऊ बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प 15L क्षमता सिर्फ छोटे परिवारों के लिए सही ज्यादा पानी की मांग वाले घरों के लिए छोटा

इस वॉटर हीटर की कीमत 6,300 रुपये है। इस पर 48% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,299 रुपये रह जाती है। यह एख इंस्टेंट वॉटर हीटर है, जो आपके किचन और बाथरूम के लिए तुरंत गर्म पानी देता है। इसकी 3000 W पावरफुल हीटिंग क्षमता इसे एक फास्ट हीटर बनाती है। इसमें एडवांस्ड मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं।

Specifications क्षमता 5 लीटर वॉटेज 3000 W सेफ्टी मल्टी-लेयर सिक्योरिटी फीचर्स वारंटी 5 साल इनर टैंक वारंटी क्यों खरीदें तुरंत गर्म पानी छोटे परिवार और किचन/बाथरूम के लिए परफेक्ट 5 साल टैंक वारंटी क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पानी की जरूरत वालों के लिए छोटा बड़े परिवारों के लिए सही नहीं

इस वॉटर हीटर को आप 46% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीद सकते हैं। हर महीने 2,166 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे घर लाया जा सकता है। यह 15 लीटर स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। इसका 2000 W हीटिंग एलिमेंट काफी फास्ट काम करता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली बचाने में मदद करती है। इसका ग्लासलाइन टैंक और रस्ट-प्रूफ बॉडी लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगी।

Specifications हीटिंग पावर 2000 W एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टैंक ग्लासलाइन बॉडी रस्ट-प्रूफ वारंटी 2 साल प्रोडक्ट और एलिमेंट, 5 साल टैंक क्यों खरीदें 15L पानी की स्टोरेज एकदम सही 5 स्टार हीटर रस्ट-प्रूफ और लंबे समय तक ड्यूरेबल क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज हीटर होने के कारण इंस्टेंट गर्म पानी नहीं

इस इंस्टैंट वॉटर हीटर की कीमत 3,410 रुपये है। इसका टेम्परेचर सेंसिंग LED इंडिकेटर सही तापमान दिखाता है। रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी इसे सिक्योर और ड्यूरेबल बनाती है। ISI मार्केड होने के कारण इसकी क्वालिटी अच्छी है। यह हाई-राइज अपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications बॉडी रस्ट & शॉक प्रूफ इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसिंग LED हाई-राइज कम्पेटिबल हां वारंटी 5 साल इनर टैंक क्यों खरीदें तुरंत गर्म पानी सुरक्षित रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी हाई-राइज अपार्टमेंट के लिए सही क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए सीमित स्टोरेज नहीं

10,799 रुपये वाले इस वॉटर हीटर की कीमत 5,249 रुपये है। यह 15 लीटर वॉटर हीटर है, जो तेजी से पानी गर्म करने में मदद करता है। साथ ही बिजली की भी बचत करता है, क्योंकि यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब सही तापमान सेट करने में मदद करता है। शॉक रेसिस्टेंट बॉडी इसे सुरक्षित बनाती है। इसके साथ फ्री कनेक्टिंग पाइप दिए गए हैं।

Specifications क्षमता 15 लीटर बॉडी शॉक रेसिस्टेंट कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल नॉब वारंटी 5 साल टैंक क्यों खरीदें सुरक्षित शॉक रेसिस्टेंट बॉडी लंबी 5 साल की टैंक वारंटी टेम्प्रेचर कंट्रोल से सुविधा क्यों खोजें विकल्प 15 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए सीमित

इस वॉटर हीटर की कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये है। इसके साथ 5 साल की वारंटी दी गई है। यह घर में गर्म पानी तुरंत देता है। इसका स्टेनलेस स्टील टैंक इसे लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाता है। इसकी शॉकप्रूफ बॉडी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह 6.5 बार प्रेशर तक पानी सह सकता है, जिससे यह लो या मिड राइज बिल्डिंग के लिए सही रहेगी।

Specifications क्षमता 5.9 लीटर बॉडी शॉकप्रूफ टैंक स्टेनलेस स्टील वारंटी 5 साल क्यों खरीदें मजबूत स्टेनलेस स्टील टैंक शॉकप्रूफ डिजाइन लंबी 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़ी फैमिली के लिए छोटी क्षमता ज्यादा पानी की खपत होने पर बार-बार हीटिंग

इस गीजर की क्षमता 25 लीटर की है। इसकी कीमत 16,490 रुपये है, लेकिन इस पर 68% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 5,349 रुपये रह गई है। हर महीने 446 रुपये की EMI देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसका हाई प्रेशर एपॉक्सी कोटेड टैंक मजबूत और ड्यूरेबल है। यह 8 बार प्रेशर तक काम कर सकता है। यह 5 स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जो बिजली बचाता है।

Specifications क्षमता 25 लीटर टैंक हाई प्रेशर एपॉक्सी कोटेड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वारंटी 5 साल टैंक वारंटी क्यों खरीदें बड़े परिवार के लिए सही ड्यूरेबल टैंक हाई प्रेशर में भी सुरक्षित बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन के लिए जगह की जरूरत भारी होने के कारण मूव करना मुश्किल

