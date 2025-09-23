वॉटर हीटर पर 68% तक का धाकड़ डिस्काउंट, Amazon Sale 2025 में हाथों हाथ हो रही बिक्री
Water Heater: सर्दियों का मौसम आने से पहले आप अपने लिए एक नया वॉटर हीटर खरीद सकते हैं। इस सेल में इन्हें 68% तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Water Heater: वॉटर हीटर हर घर के लिए जरूरी हो चला है। खासकर सर्दियों में, ये अप्लायंस सबसे जरूरी होता है। चाहें नहाना हो या कपड़े धोना या फिर बर्तन धोना, ये हर काम के लिए सही रहते हैं। ये तुरंत ही गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं। ये मिनटों में पानी गर्म तो करते ही हैं और साथ ही कम बिजली भी खर्च करते हैं। इनकी क्षमता अलग-अलग होती है, ऐसे में आप अपने बजट और जरूरत के अनुसार, कुछ भी चुन सकते हैं। इंस्टेंट वॉटर हीटर छोटे बाथरूम और रसोई के लिए सही रहते हैं, जबकि स्टोरेज वॉटर हीटर बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किए जाते हैं।
1. Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater
इस वॉटर हीटर की क्षमता 15 लीटर की है। इसकी कीमत 10,400 रुपये है। इस पर 47% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 5,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वॉटर हीटर बिजली बचाता है। यह छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है और हर मौसम में गरम पानी की जरूरत को पूरा करता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और लगातार गर्म पानी
हार्ड वॉटर में भी एंटी-रस्ट
सुरक्षित और टिकाऊ
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
15L क्षमता सिर्फ छोटे परिवारों के लिए सही
ज्यादा पानी की मांग वाले घरों के लिए छोटा
2. V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
इस वॉटर हीटर की कीमत 6,300 रुपये है। इस पर 48% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,299 रुपये रह जाती है। यह एख इंस्टेंट वॉटर हीटर है, जो आपके किचन और बाथरूम के लिए तुरंत गर्म पानी देता है। इसकी 3000 W पावरफुल हीटिंग क्षमता इसे एक फास्ट हीटर बनाती है। इसमें एडवांस्ड मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत गर्म पानी
छोटे परिवार और किचन/बाथरूम के लिए परफेक्ट
5 साल टैंक वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पानी की जरूरत वालों के लिए छोटा
बड़े परिवारों के लिए सही नहीं
3. Crompton Amica Pro 15 Ltr Storage Water Heater | 2000W Heating Element | 5 Star BEE Rated | Glassline Tank |Rust-Proof Body | High-Rise Compatible | 2Y Product & Element, 5Y Tank Warranty (White-Blue)
इस वॉटर हीटर को आप 46% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीद सकते हैं। हर महीने 2,166 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे घर लाया जा सकता है। यह 15 लीटर स्टोरेज क्षमता के साथ आता है। इसका 2000 W हीटिंग एलिमेंट काफी फास्ट काम करता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली बचाने में मदद करती है। इसका ग्लासलाइन टैंक और रस्ट-प्रूफ बॉडी लंबे समय तक ड्यूरेबल रहेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
15L पानी की स्टोरेज एकदम सही
5 स्टार हीटर
रस्ट-प्रूफ और लंबे समय तक ड्यूरेबल
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज हीटर होने के कारण इंस्टेंट गर्म पानी नहीं
4. Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)
इस इंस्टैंट वॉटर हीटर की कीमत 3,410 रुपये है। इसका टेम्परेचर सेंसिंग LED इंडिकेटर सही तापमान दिखाता है। रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी इसे सिक्योर और ड्यूरेबल बनाती है। ISI मार्केड होने के कारण इसकी क्वालिटी अच्छी है। यह हाई-राइज अपार्टमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत गर्म पानी
सुरक्षित रस्ट और शॉक प्रूफ बॉडी
हाई-राइज अपार्टमेंट के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए सीमित
स्टोरेज नहीं
5. POLYCAB Celestia Prime 5-Star 15 Litre Water Heater (Geyser) | Free Connecting Pipe | 5-Year Tank Warranty by POLYCAB | Temperature Control Knob | Faster Heating, Shock Resistant【White】
10,799 रुपये वाले इस वॉटर हीटर की कीमत 5,249 रुपये है। यह 15 लीटर वॉटर हीटर है, जो तेजी से पानी गर्म करने में मदद करता है। साथ ही बिजली की भी बचत करता है, क्योंकि यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल नॉब सही तापमान सेट करने में मदद करता है। शॉक रेसिस्टेंट बॉडी इसे सुरक्षित बनाती है। इसके साथ फ्री कनेक्टिंग पाइप दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुरक्षित शॉक रेसिस्टेंट बॉडी
लंबी 5 साल की टैंक वारंटी
टेम्प्रेचर कंट्रोल से सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
15 लीटर क्षमता बड़े परिवार के लिए सीमित
6. Orient Electric Aura Rapid Pro Instant Geyser for home| 5.9 Litre Instant Water Heater | Stainless Steel Tank | Shockproof | 6.5 bar pressure| For Low & Mid Rise Buildings| 5 years warranty by Orient
इस वॉटर हीटर की कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये है। इसके साथ 5 साल की वारंटी दी गई है। यह घर में गर्म पानी तुरंत देता है। इसका स्टेनलेस स्टील टैंक इसे लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाता है। इसकी शॉकप्रूफ बॉडी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह 6.5 बार प्रेशर तक पानी सह सकता है, जिससे यह लो या मिड राइज बिल्डिंग के लिए सही रहेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत स्टेनलेस स्टील टैंक
शॉकप्रूफ डिजाइन
लंबी 5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली के लिए छोटी क्षमता
ज्यादा पानी की खपत होने पर बार-बार हीटिंग
7. Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|25L Storage Water Heater| High Pressure Epoxy Coated Tank|5 Star rated |8 bar pressure compatibility |Suitable for high rise buildings |5 years tank warranty
इस गीजर की क्षमता 25 लीटर की है। इसकी कीमत 16,490 रुपये है, लेकिन इस पर 68% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 5,349 रुपये रह गई है। हर महीने 446 रुपये की EMI देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसका हाई प्रेशर एपॉक्सी कोटेड टैंक मजबूत और ड्यूरेबल है। यह 8 बार प्रेशर तक काम कर सकता है। यह 5 स्टार रेटिंग वाला गीजर है, जो बिजली बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े परिवार के लिए सही
ड्यूरेबल टैंक
हाई प्रेशर में भी सुरक्षित
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन के लिए जगह की जरूरत
भारी होने के कारण मूव करना मुश्किल
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।