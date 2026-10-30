पानी के लिए नहीं खोलना पड़ेगा दरवाजा! Amazon से लाएं ये स्मार्ट Side by Side फ्रिज
Amazon पर इन बिल्ट वाटर डिस्पेंसर वाले Side by Side Refrigerators पर भारी छूट मिल रही है। बिना दरवाजा खोले ठंडा पानी देने वाले Samsung, LG और Haier के बेस्ट मॉडल्स पर पाएं बंपर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर की सुविधा
गर्मी हो या कोई भी मौसम, बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से न सिर्फ कूलिंग कम होती है बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ती है। अब Amazon पर उपलब्ध इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side Refrigerators के साथ आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर लगे डिस्पेंसर से सीधे चिल्ड पानी और बर्फ निकाल सकते हैं।
प्रीमियम डिज़ाइन और बड़ी कैपेसिटी
ये Side-by-Side फ्रिज 500 लीटर से लेकर 650 लीटर तक की विशाल क्षमता में उपलब्ध हैं, जो बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट हैं। इनमें कनवर्टिबल स्टोरेज, डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर और टच डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। ये आपके किचन को एक क्लासी और लक्ज़री लुक देते हैं।
Amazon Offers और बैंक डिस्काउंट
Amazon पर Haier, Samsung और LG जैसी टॉप ब्रांड्स के इन स्मार्ट फ्रिज पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज बोनस और बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा छूट के साथ आप प्रीमियम वाटर डिस्पेंसर वाले फ्रिज को बेहद किफायती कीमत में अपना बना सकते हैं।
1. Haier Smart Choice 596L 3 Star Frost Free Expert Inverter Smart Sense AI enabled 2-Door Side by Side, In-built Water Dispenser Refrigerator (HRS-682WGKU1, Graphite Black, Magic Convertible,2026 Model)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम, स्टाइलिश और स्मार्ट फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Haier 596L Smart Choice Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। 2026 मॉडल वाला यह फ्रिज In-built Water Dispenser के साथ आता है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी प्राप्त कर सकते हैं। Graphite Black फिनिश और मैजिक कनवर्टिबल फीचर्स के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल आपके किचन को लग्जरी लुक देता है, बल्कि आपकी हर कूलिंग जरूरत को भी स्मार्टली पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना दरवाजा खोले पानी
स्मार्ट कनवर्टिबल स्पेस
बड़ा और प्रीमियम स्पेस
AI और इनवर्टर तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
वार्षिक बिजली खपत
आइस मेकर विकल्प
2. Samsung 633 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side Refrigerator with AI, WiFi & Water & Ice Dispenser (RS78CG8543B1HL, Black Matte)
अगर आप अपने घर या बड़े परिवार के लिए एक अल्ट्रा-प्रीमियम, स्मार्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung 633L Convertible 5-in-1 Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। यह फ्रिज In-built Water & Ice Dispenser के साथ आता है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी और बर्फ पा सकते हैं। प्रीमियम Black Matte फिनिश, AI Energy Mode, Wi-Fi कनेक्टिविटी और 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आने वाला यह मॉडल आपके किचन को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटोमैटिक वाटर और आइस डिस्पेंसर
5-in-1 कनवर्टिबल मोड्स
AI Energy Mode और SmartThings
डिजिटल इनवर्टर टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
प्रीमियम प्राइस रेंज
3. LG 630 L, 3 Star, Frost-Free, Inverter, Wi-Fi Convertible, InstaView Door-In-Door, Side-By-Side Refrigerator with Ice and Water Dispenser (GL-X257AMC3, Matte Black, Door Cooling+ with Hygiene Fresh+)
अगर आप अपने आधुनिक किचन के लिए एक अल्ट्रा-लक्जरी, फ्यूचरिस्टिक और फीचर्स से भरपूर फ्रिज की तलाश कर रहे हैं, तो LG 630L InstaView Door-in-Door Side-By-Side Refrigerator एक शानदार विकल्प है। इसका सबसे आकर्षक फीचर InstaView Panel है, जिस पर दो बार नॉक करते ही अंदर की लाइट जल जाती है और आप बिना दरवाजा खोले अंदर रखे सामान को देख सकते हैं। इसके अलावा, इसमें In-built Ice & Water Dispenser, Hygiene Fresh+ बैक्टीरिया क्लीनिंग और LG ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
InstaView Door-in-Door
इन-बिल्ट आइस एंड वाटर डिस्पेंसर
Hygiene Fresh+ तकनीक
LG ThinQ (Wi-Fi) सपोर्ट
DoorCooling+ टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
वाटर कनेक्शन जरूरी
किचन स्पेस रिक्वायरमेंट
4. Samsung 633L Convertible 5 In 1 Digital Inverter Side by Side Refrigerator Appliance, (RS78CG8543SLHL, EZ Clean Steel)
अगर आप ₹1 लाख से कम बजट में एक बड़ा, स्मार्ट और वाटर डिस्पेंसर वाला Side-by-Side फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Samsung 633L Convertible 5-in-1 Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी विकल्प है। यह फ्रिज In-built Ice & Water Dispenser के साथ आता है, जिससे बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी और बर्फ पाई जा सकती है। इसका EZ Clean Steel फिनिश न केवल उंगलियों के निशान से बचाता है, बल्कि किचन को एक क्लीन और मॉडर्न लुक भी देता है। 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स और डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर के साथ यह बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
कीमत में बढ़िया बचत
EZ Clean Steel बॉडी
5-in-1 कनवर्टिबल मोड्स
20 साल की कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
वाटर कनेक्शन जरूरी
किचन में ज्यादा स्पेस की जरूरत
5. Electrolux 609L Inverter French Door Side by Side Frost Free Refrigerator with Water & Ice Dispenser, TasteLockAuto & TasteSealFlex, TwinTech Cooling, UltimateTaste 900, EQE6879A-B, Glossy Dark Grey
अगर आप अपने आधुनिक रसोईघर के लिए एक प्रीमियम यूरोपियन डिज़ाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपर-लक्जरी फीचर्स वाला फ्रिज खोज रहे हैं, तो Electrolux 609L UltimateTaste 900 (EQE6879A-B) एक बेहतरीन विकल्प है। यह बहु-दरवाजों वाला फ्रिज In-built Ice & Water Dispenser के साथ आता है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी और बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें TasteSealFlex कनवर्टिबल ज़ोन दिया गया है, जो –23°C से लेकर 7°C तक 5 अलग-अलग टेम्परेचर सेटिंग्स प्रदान करता है। इसका सुंदर Glossy Dark Grey फिनिश आपके किचन को एक इंटरनेशनल लक्जरी लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteSealFlex वर्सटाइल कनवर्टिबल स्पेस
WaterStream & AutoIce Dispenser
TasteLockAuto नमी नियंत्रण
FlexStor और TasteGuard
क्यों खोजें विकल्प
अल्ट्रा-प्रीमियम बजट
वाटर कनेक्शन की आवश्यकता
किचन में अधिक जगह
Q1. क्या वाटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side फ्रिज में सीधे पानी का कनेक्शन देना पड़ता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश प्रीमियम साइड-बाय-साइड फ्रिज (जैसे Samsung और LG के ऑटोमैटिक आइस/वाटर डिस्पेंसर मॉडल) में वॉटर प्यूरीफायर या सीधी पानी की पाइपलाइन से कनेक्शन देना होता है। हालांकि, Haier जैसे कुछ मॉडल्स में इन-बिल्ट नॉन-प्लम्ड वाटर टैंक भी आता है, जिसे आप मैनुअली पानी से भर सकते हैं।
Q2. क्या In-built Water Dispenser वाला Side-by-Side फ्रिज बिजली की खपत कम करता है?
उत्तर: जी हाँ, वाटर डिस्पेंसर होने से आपको ठंडा पानी या बर्फ निकालने के लिए बार-बार फ्रिज का मुख्य दरवाजा नहीं खोलना पड़ता। इससे फ्रिज के अंदर की कूलिंग बाहर नहीं निकलती, कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और बिजली की बचत होती है।
Q3. Amazon पर वॉटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side Refrigerator किस शुरुआती कीमत में मिलते हैं?
उत्तर: Amazon पर वाटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side फ्रिज की शुरुआत लगभग ₹60,000 से ₹68,000 (जैसे Haier) के बजट में हो जाती है। वहीं, ऑटोमैटिक आइस मेकर, AI फीचर्स और Wi-Fi सपोर्ट वाले एडवांस मॉडल्स (Samsung, LG, Electrolux) ₹95,000 से लेकर ₹2 लाख तक की रेंज में आते हैं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।