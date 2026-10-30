पानी के लिए नहीं खोलना पड़ेगा दरवाजा! Amazon से लाएं ये स्मार्ट Side by Side फ्रिज

Amazon पर इन बिल्ट वाटर डिस्पेंसर वाले Side by Side Refrigerators पर भारी छूट मिल रही है। बिना दरवाजा खोले ठंडा पानी देने वाले Samsung, LG और Haier के बेस्ट मॉडल्स पर पाएं बंपर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स!

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स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर की सुविधा गर्मी हो या कोई भी मौसम, बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलने से न सिर्फ कूलिंग कम होती है बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ती है। अब Amazon पर उपलब्ध इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side Refrigerators के साथ आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर लगे डिस्पेंसर से सीधे चिल्ड पानी और बर्फ निकाल सकते हैं।

side by side refrigerators

प्रीमियम डिज़ाइन और बड़ी कैपेसिटी ये Side-by-Side फ्रिज 500 लीटर से लेकर 650 लीटर तक की विशाल क्षमता में उपलब्ध हैं, जो बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट हैं। इनमें कनवर्टिबल स्टोरेज, डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर और टच डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। ये आपके किचन को एक क्लासी और लक्ज़री लुक देते हैं।

Amazon Offers और बैंक डिस्काउंट Amazon पर Haier, Samsung और LG जैसी टॉप ब्रांड्स के इन स्मार्ट फ्रिज पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज बोनस और बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा छूट के साथ आप प्रीमियम वाटर डिस्पेंसर वाले फ्रिज को बेहद किफायती कीमत में अपना बना सकते हैं।

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम, स्टाइलिश और स्मार्ट फीचर्स वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Haier 596L Smart Choice Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। 2026 मॉडल वाला यह फ्रिज In-built Water Dispenser के साथ आता है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी प्राप्त कर सकते हैं। Graphite Black फिनिश और मैजिक कनवर्टिबल फीचर्स के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल आपके किचन को लग्जरी लुक देता है, बल्कि आपकी हर कूलिंग जरूरत को भी स्मार्टली पूरा करता है।

Specifications वारंटी 1 साल कॉम्प्रेहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर पर वारंटी डायमेंशन 69.7 x 90.5 x 177.5 सेंटीमीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार वाटर डिस्पेंसर इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर विशेष तकनीक Expert Inverter, Smart Sense AI, Magic Convertible टाइप & कॉन्फ़िगरेशन Frost-Free 2-Door Side-by-Side Refrigerator क्यों खरीदें बिना दरवाजा खोले पानी स्मार्ट कनवर्टिबल स्पेस बड़ा और प्रीमियम स्पेस AI और इनवर्टर तकनीक क्यों खोजें विकल्प वार्षिक बिजली खपत आइस मेकर विकल्प

अगर आप अपने घर या बड़े परिवार के लिए एक अल्ट्रा-प्रीमियम, स्मार्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung 633L Convertible 5-in-1 Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। यह फ्रिज In-built Water & Ice Dispenser के साथ आता है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी और बर्फ पा सकते हैं। प्रीमियम Black Matte फिनिश, AI Energy Mode, Wi-Fi कनेक्टिविटी और 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स के साथ आने वाला यह मॉडल आपके किचन को एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देता है।

Specifications वारंटी 1 साल कॉम्प्रेहेंसिव और कंप्रेसर पर 20 साल की वारंटी डायमेंशन 71.6 x 91.2 x 178 सेंटीमीटर स्मार्ट फीचर्स SmartThings Wi-Fi सपोर्ट, AI Energy Mode डिस्पेंसर इन-बिल्ट ऑटोमैटिक वाटर एंड आइस डिस्पेंसर क्यों खरीदें ऑटोमैटिक वाटर और आइस डिस्पेंसर 5-in-1 कनवर्टिबल मोड्स AI Energy Mode और SmartThings डिजिटल इनवर्टर टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प बड़ा साइज प्रीमियम प्राइस रेंज

अगर आप अपने आधुनिक किचन के लिए एक अल्ट्रा-लक्जरी, फ्यूचरिस्टिक और फीचर्स से भरपूर फ्रिज की तलाश कर रहे हैं, तो LG 630L InstaView Door-in-Door Side-By-Side Refrigerator एक शानदार विकल्प है। इसका सबसे आकर्षक फीचर InstaView Panel है, जिस पर दो बार नॉक करते ही अंदर की लाइट जल जाती है और आप बिना दरवाजा खोले अंदर रखे सामान को देख सकते हैं। इसके अलावा, इसमें In-built Ice & Water Dispenser, Hygiene Fresh+ बैक्टीरिया क्लीनिंग और LG ThinQ Wi-Fi कनेक्टिविटी जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल कंप्रेसर पर वारंटी डायमेंशन 73.5 x 91.3 x 179 सेंटीमीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार विशेष तकनीक InstaView, DoorCooling+, Hygiene Fresh+, Smart ThinQ Wi-Fi क्यों खरीदें InstaView Door-in-Door इन-बिल्ट आइस एंड वाटर डिस्पेंसर Hygiene Fresh+ तकनीक LG ThinQ (Wi-Fi) सपोर्ट DoorCooling+ टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प वाटर कनेक्शन जरूरी किचन स्पेस रिक्वायरमेंट

अगर आप ₹1 लाख से कम बजट में एक बड़ा, स्मार्ट और वाटर डिस्पेंसर वाला Side-by-Side फ्रिज तलाश रहे हैं, तो Samsung 633L Convertible 5-in-1 Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी विकल्प है। यह फ्रिज In-built Ice & Water Dispenser के साथ आता है, जिससे बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी और बर्फ पाई जा सकती है। इसका EZ Clean Steel फिनिश न केवल उंगलियों के निशान से बचाता है, बल्कि किचन को एक क्लीन और मॉडर्न लुक भी देता है। 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स और डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर के साथ यह बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर और 20 साल कंप्रेसर पर वारंटी डायमेंशन 71.6 x 91.2 x 178 सेंटीमीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार डिस्पेंसर इन-बिल्ट ऑटोमैटिक वाटर एंड आइस डिस्पेंसर क्यों खरीदें कीमत में बढ़िया बचत EZ Clean Steel बॉडी 5-in-1 कनवर्टिबल मोड्स 20 साल की कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प वाटर कनेक्शन जरूरी किचन में ज्यादा स्पेस की जरूरत

अगर आप अपने आधुनिक रसोईघर के लिए एक प्रीमियम यूरोपियन डिज़ाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपर-लक्जरी फीचर्स वाला फ्रिज खोज रहे हैं, तो Electrolux 609L UltimateTaste 900 (EQE6879A-B) एक बेहतरीन विकल्प है। यह बहु-दरवाजों वाला फ्रिज In-built Ice & Water Dispenser के साथ आता है, जिससे आप बिना दरवाजा खोले तुरंत ठंडा पानी और बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें TasteSealFlex कनवर्टिबल ज़ोन दिया गया है, जो –23°C से लेकर 7°C तक 5 अलग-अलग टेम्परेचर सेटिंग्स प्रदान करता है। इसका सुंदर Glossy Dark Grey फिनिश आपके किचन को एक इंटरनेशनल लक्जरी लुक देता है।

Specifications वारंटी 1 साल कॉम्प्रेहेंसिव और 10 साल कंप्रेसर वारंटी डायमेंशन 74.9 x 91.3 x 178.2 सेंटीमीटर कूलिंग सिस्टम TwinTech Dual Cooling विशेष तकनीक TasteSealFlex (-23°C to 7°C), TasteLockAuto, TwinTech Cooling क्यों खरीदें TasteSealFlex वर्सटाइल कनवर्टिबल स्पेस WaterStream & AutoIce Dispenser TasteLockAuto नमी नियंत्रण FlexStor और TasteGuard क्यों खोजें विकल्प अल्ट्रा-प्रीमियम बजट वाटर कनेक्शन की आवश्यकता किचन में अधिक जगह

Q1. क्या वाटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side फ्रिज में सीधे पानी का कनेक्शन देना पड़ता है? उत्तर: हाँ, अधिकांश प्रीमियम साइड-बाय-साइड फ्रिज (जैसे Samsung और LG के ऑटोमैटिक आइस/वाटर डिस्पेंसर मॉडल) में वॉटर प्यूरीफायर या सीधी पानी की पाइपलाइन से कनेक्शन देना होता है। हालांकि, Haier जैसे कुछ मॉडल्स में इन-बिल्ट नॉन-प्लम्ड वाटर टैंक भी आता है, जिसे आप मैनुअली पानी से भर सकते हैं।

Q2. क्या In-built Water Dispenser वाला Side-by-Side फ्रिज बिजली की खपत कम करता है? उत्तर: जी हाँ, वाटर डिस्पेंसर होने से आपको ठंडा पानी या बर्फ निकालने के लिए बार-बार फ्रिज का मुख्य दरवाजा नहीं खोलना पड़ता। इससे फ्रिज के अंदर की कूलिंग बाहर नहीं निकलती, कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और बिजली की बचत होती है।

Q3. Amazon पर वॉटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side Refrigerator किस शुरुआती कीमत में मिलते हैं? उत्तर: Amazon पर वाटर डिस्पेंसर वाले Side-by-Side फ्रिज की शुरुआत लगभग ₹60,000 से ₹68,000 (जैसे Haier) के बजट में हो जाती है। वहीं, ऑटोमैटिक आइस मेकर, AI फीचर्स और Wi-Fi सपोर्ट वाले एडवांस मॉडल्स (Samsung, LG, Electrolux) ₹95,000 से लेकर ₹2 लाख तक की रेंज में आते हैं।

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