इन-बिल्ट हीटर के साथ आने वाली वॉशिंग मशीन पर हजारों रुपये का ताबड़तोड़ डिस्काउंट, जिद्दी दाग को कहें टाटा-टाटा बाय-बाय

Tue, 7 Oct 2025 08:23 PM

Washing Machine With Inbuilt Heater: इनबिल्ट हीटर वाली वॉशिंग मशीन ठंडे मौसम और बेहतर सफाई के लिए एक अच्छे विकल्प कहे जा सकते हैं। इसमें पानी को गर्म करने की सुविधा होती है, जिससे कपड़े अच्छे से साफ होते हैं और दबा-धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। यह फीचर खासकर बच्चों के कपड़ों के लिए सही रहेगा। इनमें अलग-अलग वॉश मोड मिलते हैं, जैसे गर्म, गुनगुना या ठंडा पानी। इस तरह के कुछ ऑप्शन्स हम आपको यहां बता रहे हैं।

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 27,990 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 20,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कपड़ों को अच्छे से साफ करने में मदद करता है। इसमें AI आधारित स्मार्ट फीचर्स हैं, जो कपड़ों की गंदगी और दागों को गहराई से साफ करने में मदद करता है। इसमें 700 RPM स्पिन स्पीड दी गई है, जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम हैं जैसे क्विक वॉश, डेलिकेट वॉश और इको वॉश आदि शामिल है।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM वॉश प्रोग्राम 15 (क्विक वॉश, ईको वॉश, डेलिकेट वॉश आदि) पल्सेटर टाइप विंग टाइप बॉडी PCM मजबूत बॉडी वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल मोटर पर क्यों खरीदें 8 किलोग्राम की बड़ी क्षमता 15 अलग-अलग वॉश मोड हाई स्पिन स्पीड से फास्ट ड्राईिंग AI फीचर्स के साथ स्मार्ट वॉश क्यों खोजें विकल्प थोड़ी ज्यादा पानी की खपत टॉप लोड मॉडल होने से जगह ज्यादा ले सकता है ऑटो डोजिंग जैसी हाई-एंड फीचर नहीं

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 21,100 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 16,090 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 6.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट हीटर के साथ तीन हॉट वॉटर मोड हैं, जो पुराने और जिद्दी दागों को भी आसानी से हटाते हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से यह बिजली की बचत करती है। इसका ड्रम स्टेनलेस स्टील का है। एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन और स्पिरो वॉश जैसी फीचर्स इसे स्मार्ट बनाते हैं।

Specifications कैपेसिटी 6.5 किलो एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड स्टैंडर्ड हाई स्पिन ड्राम/पल्सेटर स्टेनलेस स्टील विशेष फीचर्स इन-बिल्ट हीटर, 3 गर्म पानी मोड, हार्ड वॉटर वॉश, ZPF तकनीक, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन, स्पाइरो वॉश वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल प्राइम मोवर और मोटर पर क्यों खरीदें इन-बिल्ट हीटर और हॉट वॉटर मोड से दाग हटाना आसान 6.5 किलोग्राम क्षमता कई स्मार्ट वॉश प्रोग्राम- एक्सप्रेस, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन स्टेनलेस स्टील ड्राम लंबे समय तक ड्यूरेबल 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा भारी कपड़े अधिक भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम कुछ हाई-एंड फीचर्स जैसे ऑटो डोजिंग उपलब्ध नहीं

इसकी कीमत 45,990 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 19,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो यह आपके लिए सही रहेगी। इसमें डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी के साथ कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं.यह मशीन वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन उपलब्ध कराती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत होती है। इसमें 10 वॉश प्रोग्राम हैं जैसे ऑटो, टब क्लीन, एंटी-बैक्टीरियल, डेलिकेट/साड़ी आदि।

Specifications कैपेसिटी 10 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM वॉश प्रोग्राम 10 (ऑटो, टब क्लीन, एंटी-बैक्टीरियल, सिंथेटिक्स, कॉटन 30°C, हैवी वॉश, जींस/डीप क्लीन, बेबी वियर, क्विक वॉश, डेलिकेट/साड़ी) वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर, 5 साल मोटर पर ड्राम और बॉडी स्टेनलेस स्टील जेंटल वेव ड्रम, प्योर स्ट्रीम पल्सेटर, मेटल बॉडी क्यों खरीदें स्टेनलेस स्टील ड्राम और मजबूत बॉडी 10 वॉश प्रोग्राम 700 RPM स्पिन वॉश और ड्राई दोनों फ़ंक्शन डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा भारी कपड़ों के लिए स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम ऑटो डोजिंग फीचर नहीं

इसकी कीमत 26,500 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 18,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो मीडियम साइज की फैमिली से लेकर बड़े साइज तक की फैमिली के लिए सही रहेगी। तीन हॉट वॉटर मोड्स और 50 तक टफ स्टेन्स हटाने में यह मददगार रहेगी। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह बिजली कम खर्च करता है।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार ड्राम/पल्सेटर स्टेनलेस स्टील स्पेशल फीचर्स इन-बिल्ट हीटर, 3 गर्म पानी मोड, हार्ड वॉटर वॉश, ZPF तकनीक, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन, स्पाइरो वॉश वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल मोटर और प्राइम मोवर पर क्यों खरीदें इन-बिल्ट हीटर और हॉट वॉटर मोड्स से दाग आसानी से हटते हैं 8 किलोग्राम कई स्मार्ट वॉश प्रोग्राम- एक्सप्रेस, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन स्टेनलेस स्टील ड्रम 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प टॉप लोड होने के चलते जगह ज्यादा हैवी कपड़े ज्यादा भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम ऑटो डोजिंग फीचर उपलब्ध नहीं

इसकी एमआरपी 37,490 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 10.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट हीटर और ओशिनस वेव टेक्नोलॉजी है, जो कपड़ों को सही ढंग से साफ करता है। यह वॉशिंग और ड्राइंग दोनों फंक्शन करता है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जिसमें हैवी, सिल्क, बेबी केयर, डेलिकेट और क्विक वॉश शामिल हैं।

Specifications कैपेसिटी 10.5 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 780 RPM वॉश प्रोग्राम 15 ड्राम/पल्सेटर फुली स्टेनलेस स्टील ड्रम वारंटी 5 साल प्रोडक्ट पर, 12 साल मोटर पर क्यों खरीदें इन-बिल्ट हीटर और ओशिनस वेव टेक्नोलॉजी वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन 780 RPM स्पिन 15 वॉश प्रोग्राम स्टेनलेस स्टील ड्राम और मजबूत बॉडी क्यों खोजें विकल्प टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा ऑटो डोजिंग फीचर नहीं हैवी कपड़े भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम

इसकी कीमत 33,990 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 25,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 8 किलोग्राम की है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर है, जो कपड़ों को जल्दी साफ करने में मदद करेगा। साथ ही टर्बोवॉश और जेस्प्रे+ तकनीक भी उपलब्ध कराई गई है। यह वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध कराती है।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी स्मार्ट इन्वर्टर टर्बोवॉश, जेटस्प्रे+ स्पेशल फीचर्स इन-बिल्ट हीटर, हार्ड वॉटर वॉश, स्टेन क्लीन कनेक्टिविटी Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल ड्राम/बॉडी टर्बोड्रम, मजबूत स्टील बॉडी क्यों खरीदें इन-बिल्ट हीटर और टर्बोवॉश से जिद्दी दाग आसानी से हटते हैं Wi-Fi कनेक्टिविटी हार्ड वॉटर वॉश और जेटस्प्रे+ तकनीक 5 स्टार एनर्जी रेटिंग 8 किलोग्राम कैपेसिटी क्यों खोजें विकल्प टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा ऑटो डोजिंग फीचर नहीं भारी कपड़ों के लिए स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम

इसकी कीमत 34,000 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 18,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें एक्यू वॉश ड्रम डिजाइन दिया गया है, जो कपड़ों को कम और ज्यादा पानी के टाइड इफेक्ट से सही तरीके से स्क्रब करती है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। 10 वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़े और दागों के लिए सही है।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM वॉश प्रोग्राम 10 वॉश प्रोग्राम ड्राम/पल्सेटर स्टेनलेस स्टील फैब्रिकसेफ ड्रम वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल वॉश मोटर पर क्यों खरीदें एक्यू वॉश ड्रम 700 RPM स्पिन 10 वॉश प्रोग्राम स्टेनलेस स्टील ड्रम 5 स्टार एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प ऑटो डोजिंग फीचर नहीं भारी कपड़े भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा लेता है

