इन-बिल्ट हीटर के साथ आने वाली वॉशिंग मशीन पर हजारों रुपये का ताबड़तोड़ डिस्काउंट, जिद्दी दाग को कहें टाटा-टाटा बाय-बाय
Washing Machine With Inbuilt Heater: अगर आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ ऐसी वॉशिंग मशीन्स के बारे में बता रहे हैं, जो इन-बिल्ट हीटर के साथ आते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Washing Machine With Inbuilt Heater: इनबिल्ट हीटर वाली वॉशिंग मशीन ठंडे मौसम और बेहतर सफाई के लिए एक अच्छे विकल्प कहे जा सकते हैं। इसमें पानी को गर्म करने की सुविधा होती है, जिससे कपड़े अच्छे से साफ होते हैं और दबा-धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। यह फीचर खासकर बच्चों के कपड़ों के लिए सही रहेगा। इनमें अलग-अलग वॉश मोड मिलते हैं, जैसे गर्म, गुनगुना या ठंडा पानी। इस तरह के कुछ ऑप्शन्स हम आपको यहां बता रहे हैं।
1. Panasonic 8 Kg Wifi Fully-Automatic Top Loading Smart Washing Machine
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 27,990 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 20,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कपड़ों को अच्छे से साफ करने में मदद करता है। इसमें AI आधारित स्मार्ट फीचर्स हैं, जो कपड़ों की गंदगी और दागों को गहराई से साफ करने में मदद करता है। इसमें 700 RPM स्पिन स्पीड दी गई है, जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम हैं जैसे क्विक वॉश, डेलिकेट वॉश और इको वॉश आदि शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
8 किलोग्राम की बड़ी क्षमता
15 अलग-अलग वॉश मोड
हाई स्पिन स्पीड से फास्ट ड्राईिंग
AI फीचर्स के साथ स्मार्ट वॉश
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा पानी की खपत
टॉप लोड मॉडल होने से जगह ज्यादा ले सकता है
ऑटो डोजिंग जैसी हाई-एंड फीचर नहीं
2. Whirlpool 6.5 Kg 5 Star MAGIC CLEAN PRO Fully Automatic Top Load Washing Machine (MAGIC CLEAN PRO SW 6.5 (H) GREY 10YMW with In-Built Heater)
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 21,100 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 16,090 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 6.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट हीटर के साथ तीन हॉट वॉटर मोड हैं, जो पुराने और जिद्दी दागों को भी आसानी से हटाते हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से यह बिजली की बचत करती है। इसका ड्रम स्टेनलेस स्टील का है। एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन और स्पिरो वॉश जैसी फीचर्स इसे स्मार्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर और हॉट वॉटर मोड से दाग हटाना आसान
6.5 किलोग्राम क्षमता
कई स्मार्ट वॉश प्रोग्राम- एक्सप्रेस, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन
स्टेनलेस स्टील ड्राम लंबे समय तक ड्यूरेबल
5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा
भारी कपड़े अधिक भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम
कुछ हाई-एंड फीचर्स जैसे ऑटो डोजिंग उपलब्ध नहीं
3. Voltas Beko, A Tata Product 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine
इसकी कीमत 45,990 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 19,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो यह आपके लिए सही रहेगी। इसमें डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी के साथ कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं.यह मशीन वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन उपलब्ध कराती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत होती है। इसमें 10 वॉश प्रोग्राम हैं जैसे ऑटो, टब क्लीन, एंटी-बैक्टीरियल, डेलिकेट/साड़ी आदि।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टेनलेस स्टील ड्राम और मजबूत बॉडी
10 वॉश प्रोग्राम
700 RPM स्पिन
वॉश और ड्राई दोनों फ़ंक्शन
डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा
भारी कपड़ों के लिए स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम
ऑटो डोजिंग फीचर नहीं
4. Whirlpool 8 Kg 5 MAGIC CLEAN PRO SW H Fully Automatic Top Load Washing Machine (MAGIC CLEAN PRO SW H KG GREY 10YMW with In-Built Heater)
इसकी कीमत 26,500 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 18,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो मीडियम साइज की फैमिली से लेकर बड़े साइज तक की फैमिली के लिए सही रहेगी। तीन हॉट वॉटर मोड्स और 50 तक टफ स्टेन्स हटाने में यह मददगार रहेगी। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह बिजली कम खर्च करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर और हॉट वॉटर मोड्स से दाग आसानी से हटते हैं
8 किलोग्राम
कई स्मार्ट वॉश प्रोग्राम- एक्सप्रेस, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन
स्टेनलेस स्टील ड्रम
5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड होने के चलते जगह ज्यादा
हैवी कपड़े ज्यादा भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम
ऑटो डोजिंग फीचर उपलब्ध नहीं
5. Haier SmartChoice 10.5 kg 5 Star Inbuilt Butterfly heater, Oceanus Wave Drum Washing Machine Fully Automatic Top Load (HWM105-H688BK,Black)
इसकी एमआरपी 37,490 रुपये है। इसे 33% डिस्काउंट के साथ 24,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 10.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आता है। इसमें इन-बिल्ट हीटर और ओशिनस वेव टेक्नोलॉजी है, जो कपड़ों को सही ढंग से साफ करता है। यह वॉशिंग और ड्राइंग दोनों फंक्शन करता है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जिसमें हैवी, सिल्क, बेबी केयर, डेलिकेट और क्विक वॉश शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर और ओशिनस वेव टेक्नोलॉजी
वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन
780 RPM स्पिन
15 वॉश प्रोग्राम
स्टेनलेस स्टील ड्राम और मजबूत बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा
ऑटो डोजिंग फीचर नहीं
हैवी कपड़े भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम
6. LG 8 Kg, 5 Star, Smart Inverter Technology, Wi-Fi, Turbowash, Fully Automatic Top Load Washing Machine With In-built heater (T80V4OB1S, Turbodrum, Stain Clean, Hard Water Wash & Jetspray+, Onyx Black)
इसकी कीमत 33,990 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 25,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी क्षमता 8 किलोग्राम की है। इसमें स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर है, जो कपड़ों को जल्दी साफ करने में मदद करेगा। साथ ही टर्बोवॉश और जेस्प्रे+ तकनीक भी उपलब्ध कराई गई है। यह वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फीचर्स उपलब्ध कराती है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर और टर्बोवॉश से जिद्दी दाग आसानी से हटते हैं
Wi-Fi कनेक्टिविटी
हार्ड वॉटर वॉश और जेटस्प्रे+ तकनीक
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
8 किलोग्राम कैपेसिटी
क्यों खोजें विकल्प
टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा
ऑटो डोजिंग फीचर नहीं
भारी कपड़ों के लिए स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम
7. Godrej 8 Kg 5 Star AI Powered, Inbuilt Heater, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADAC 80 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)
इसकी कीमत 34,000 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 18,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें एक्यू वॉश ड्रम डिजाइन दिया गया है, जो कपड़ों को कम और ज्यादा पानी के टाइड इफेक्ट से सही तरीके से स्क्रब करती है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। 10 वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़े और दागों के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्यू वॉश ड्रम
700 RPM स्पिन
10 वॉश प्रोग्राम
स्टेनलेस स्टील ड्रम
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डोजिंग फीचर नहीं
भारी कपड़े भरने पर स्पिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम
टॉप लोड होने के कारण जगह ज्यादा लेता है
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।