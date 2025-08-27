जिद्दी दागों पर चलेगा इन Washing Machines का रामबाण, पुराने से पुराना दाग भी कहेगा अलविदा, कीमत 20000 रुपये से कम Washing Machine With Dryer On Amazon Under Rs 20000 With Great Features and Massive Discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Washing Machine With Dryer On Amazon Under Rs 20000 With Great Features and Massive Discount

जिद्दी दागों पर चलेगा इन Washing Machines का रामबाण, पुराने से पुराना दाग भी कहेगा अलविदा, कीमत 20000 रुपये से कम

Washing Machine With Dryer: चाहें आपकी फैमिली छोटी हो या बड़ी, ड्रायर के साथ आने वाली ये वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है। इन पर कमाल का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Washing Machine With Dryer: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई काम रह जाते हैं, जो जरूरी होते हैं। घर के कामों की बात करें तो कपड़े धोना और उन्हें सुखाना, ये टाइम टेकिंग टास्क होते हैं। इनमें मेहनत भी लगती है। ऐसे में अगर एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो, जो कपड़े धोकर अच्छे सुखा दे, जिससे आपका काफी समय बच जाए, तो क्या बुरा है। यह न सिर्फ कपड़ों को अच्छी तरह धोती है, बल्कि तुरंत सुखा भी देती है। बारिश का मौसम हो या सर्दियां में ये सही रहती हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसी ही वॉशिंग मशीनों के बारे में बता रहे हैं।

जिद्दी दागों पर चलेगा इन Washing Machines का रामबाण, पुराने से पुराना दाग भी कहेगा अलविदा, कीमत 20000 रुपये से कम
Loading Suggestions...

यह वॉशिंग मशीन उन परिवारों के लिए सही रहेगा, जो किफायती कीमत में बढ़िया धुलाई चाहते हैं। यह टॉप लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 6.5 किलो की क्षमता के साथ आती है। यह मीडियम या छोटे परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें इन-बिल्ट हीटर दिया गया है, जो कपड़ों से जिद्दी दाग-धब्बों को भी आसानी से हटा देता है। इसमें हार्ड वॉटर वॉश, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश और ऑटो टब क्लीन जैसी सुविधाएं हैं।

Specifications

क्षमता
6.5 किलोग्राम
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल प्राइम मूवर और मोटर पर
स्पेशल फीचर्स
इन-बिल्ट हीटर, 50 दाग हटाने की क्षमता, 3 हॉट वॉटर मोड, 48 घंटे पुराने दाग हटाने की क्षमता
ड्रम मैटेरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

इन-बिल्ट हीटर

...

5 स्टार रेटिंग

...

कई एडवांस वॉश मोड्स

...

स्टेनलेस स्टील ड्रम

क्यों खोजें विकल्प

...

पानी की बचत नहीं

Loading Suggestions...

यह 8 किलो क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें 12 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जो अलग-अलग तरह के कपड़ों को सही से साफ करती है। इसकी एक्टिव फोम वॉश टेक्नोलॉजी झाग बनाकर कपड़ों से जिद्दी दाग हटाती है।

Specifications

क्षमता
8 किलोग्राम
वॉश प्रोग्राम्स
12
टेक्नोलॉजी
Active Foam Wash
अन्य फीचर्स
Antibacterial Water Inlet

क्यों खरीदें

...

बड़ी क्षमता

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स

...

Active Foam Technology

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

यह मशीन न सिर्फ किफायती है बल्कि दाग और कीटाणुओं को गहराई से साफ करती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत होती है। यह AI फीचर्स के साथ आती है, जो वॉशिंग को और आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाती है। इसमें 700 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं।

Specifications

क्षमता
8 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
700 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
15
फीचर्स
AI इंटीग्रेशन, दाग और कीटाणुओं की गहरी सफाई

क्यों खरीदें

...

8 किलो क्षमता

...

AI फीचर्स से स्मार्ट धुलाई

...

15 वॉश प्रोग्राम्स

...

700 RPM स्पिन स्पीड

क्यों खोजें विकल्प

...

AI फीचर्स समझ आने में दिक्कत

...

प्रीमियम फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा

Loading Suggestions...

यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को सही से साफ करती है। यह मशीन इस्तेमाल में आसान है और यह बिजली भी बचाती है। यह डिजिटल इन्वर्टर मोटर के साथ आती है, जो इसे ड्यूरेबिलिटी देती है। इसकी 700 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी धुलते और सूखते हैं।

Specifications

क्षमता
8 किलोग्राम
स्पिन स्पीड
700 RPM
वॉश प्रोग्राम्स
6
ड्रम और बॉडी
डायमंड ड्रम, ड्यूल स्टॉर्म पल्सेटर, स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक बॉडी

क्यों खरीदें

...

Ecobubble टेक्नोलॉजी

...

8 किलो क्षमता

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर से बिजली की बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

सीमित वॉश प्रोग्राम्स

Loading Suggestions...

इसमें इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो न केवल कपड़ों को बेहतर तरीके से धोने में मदद करती है, बल्कि बिजली और पानी दोनों की बचत भी करती है। इसमें वॉशिंग और ड्राइंग दोनों फंक्शन हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग की मदद से यह मशीन 36% तक एनर्जी बचाती है। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं।

Specifications

क्षमता
8.0 किलोग्राम
रेटिंग
5 स्टार, स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
स्पिन स्पीड
740 RPM
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल मोटर पर

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी से बेहतर धुलाई

...

वॉशिंग और ड्राइंग दोनों फंक्शन एक मशीन में

...

36% तक बिजली की बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

ड्राई फंक्शन हमेशा पूरी तरह कपड़े नहीं सुखा पाता

...

कीमत बेसिक मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

इसमें क्वाड्रा स्टील पल्सेटर दिया गया है, जो कपड़ों पर मजबूत वॉटर टर्बुलेंस बनाता है। इससे दाग-धब्बे आसानी से निकल जाते हैं। वहीं, Acu-Wash ड्रम कपड़ों को हल्के से स्क्रब करता है, जिससे उनकी क्वालिटी बनी रहे। इसमें कैस्केड वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गंदगी को बाहर निकालता है। 10 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम के साथ यह मशीन बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
पावर वॉश टेक्नोलॉजी, कैस्केड वॉटरफॉल
पल्सेटर
क्वाड्रा स्टील पल्सेटर
ड्रम
Acu-Wash ड्रम
क्षमता
8 किग्रा

क्यों खरीदें

...

पावर वॉश टेक्नोलॉजी

...

क्वाड्रा स्टील पल्सेटर से बेहतर टर्बुलेंस

...

Acu-Wash ड्रम

क्यों खोजें विकल्प

...

एडवांस फीचर्स की वजह से कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

इसमें मौजूद इन-बिल्ट हीटर जिद्दी दाग-धब्बों को भी आसानी से हटा देता है। 8 किलोग्राम की क्षमता होने के चलते यह बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बिजली बचाने में मदद करती है। इसमें 3 हॉट वॉटर मोड्स, हार्ड वाटर वॉश प्रोग्राम, एक्सप्रेस वॉश और ऑटो टब क्लीन जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
8 किग्रा
स्पेशल फीचर
इन-बिल्ट हीटर, 50 तक जिद्दी दाग हटाने की क्षमता
हॉट वॉटर मोड्स
3 अलग-अलग मोड्स
एडिशनल फीचर्स
हार्ड वाटर वॉश प्रोग्राम, ZPF टेक्नोलॉजी, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन, स्पिरो वॉश

क्यों खरीदें

...

इन-बिल्ट हीटर से दाग और जिद्दी गंदगी भी हटती है

...

8 किग्रा क्षमता बड़े परिवारों के लिए आदर्श

...

हार्ड वाटर वॉश और ऑटो टब क्लीन जैसी सुविधाएं

क्यों खोजें विकल्प

...

एडवांस फीचर्स होने से कीमत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.