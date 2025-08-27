जिद्दी दागों पर चलेगा इन Washing Machines का रामबाण, पुराने से पुराना दाग भी कहेगा अलविदा, कीमत 20000 रुपये से कम
Washing Machine With Dryer: चाहें आपकी फैमिली छोटी हो या बड़ी, ड्रायर के साथ आने वाली ये वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है। इन पर कमाल का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Washing Machine With Dryer: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई काम रह जाते हैं, जो जरूरी होते हैं। घर के कामों की बात करें तो कपड़े धोना और उन्हें सुखाना, ये टाइम टेकिंग टास्क होते हैं। इनमें मेहनत भी लगती है। ऐसे में अगर एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो, जो कपड़े धोकर अच्छे सुखा दे, जिससे आपका काफी समय बच जाए, तो क्या बुरा है। यह न सिर्फ कपड़ों को अच्छी तरह धोती है, बल्कि तुरंत सुखा भी देती है। बारिश का मौसम हो या सर्दियां में ये सही रहती हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसी ही वॉशिंग मशीनों के बारे में बता रहे हैं।
यह वॉशिंग मशीन उन परिवारों के लिए सही रहेगा, जो किफायती कीमत में बढ़िया धुलाई चाहते हैं। यह टॉप लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 6.5 किलो की क्षमता के साथ आती है। यह मीडियम या छोटे परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें इन-बिल्ट हीटर दिया गया है, जो कपड़ों से जिद्दी दाग-धब्बों को भी आसानी से हटा देता है। इसमें हार्ड वॉटर वॉश, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश और ऑटो टब क्लीन जैसी सुविधाएं हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर
5 स्टार रेटिंग
कई एडवांस वॉश मोड्स
स्टेनलेस स्टील ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
पानी की बचत नहीं
यह 8 किलो क्षमता वाली फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसमें 12 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं, जो अलग-अलग तरह के कपड़ों को सही से साफ करती है। इसकी एक्टिव फोम वॉश टेक्नोलॉजी झाग बनाकर कपड़ों से जिद्दी दाग हटाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स
Active Foam Technology
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
यह मशीन न सिर्फ किफायती है बल्कि दाग और कीटाणुओं को गहराई से साफ करती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से बिजली की बचत होती है। यह AI फीचर्स के साथ आती है, जो वॉशिंग को और आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाती है। इसमें 700 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसमें 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
8 किलो क्षमता
AI फीचर्स से स्मार्ट धुलाई
15 वॉश प्रोग्राम्स
700 RPM स्पिन स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
AI फीचर्स समझ आने में दिक्कत
प्रीमियम फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा
यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें Ecobubble वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को सही से साफ करती है। यह मशीन इस्तेमाल में आसान है और यह बिजली भी बचाती है। यह डिजिटल इन्वर्टर मोटर के साथ आती है, जो इसे ड्यूरेबिलिटी देती है। इसकी 700 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी धुलते और सूखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Ecobubble टेक्नोलॉजी
8 किलो क्षमता
5 स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
सीमित वॉश प्रोग्राम्स
इसमें इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जो न केवल कपड़ों को बेहतर तरीके से धोने में मदद करती है, बल्कि बिजली और पानी दोनों की बचत भी करती है। इसमें वॉशिंग और ड्राइंग दोनों फंक्शन हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग की मदद से यह मशीन 36% तक एनर्जी बचाती है। इसकी 740 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर मोटर और स्मार्ट वॉश टेक्नोलॉजी से बेहतर धुलाई
वॉशिंग और ड्राइंग दोनों फंक्शन एक मशीन में
36% तक बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
ड्राई फंक्शन हमेशा पूरी तरह कपड़े नहीं सुखा पाता
कीमत बेसिक मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा
इसमें क्वाड्रा स्टील पल्सेटर दिया गया है, जो कपड़ों पर मजबूत वॉटर टर्बुलेंस बनाता है। इससे दाग-धब्बे आसानी से निकल जाते हैं। वहीं, Acu-Wash ड्रम कपड़ों को हल्के से स्क्रब करता है, जिससे उनकी क्वालिटी बनी रहे। इसमें कैस्केड वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गंदगी को बाहर निकालता है। 10 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम के साथ यह मशीन बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावर वॉश टेक्नोलॉजी
क्वाड्रा स्टील पल्सेटर से बेहतर टर्बुलेंस
Acu-Wash ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस फीचर्स की वजह से कीमत थोड़ी ज्यादा
इसमें मौजूद इन-बिल्ट हीटर जिद्दी दाग-धब्बों को भी आसानी से हटा देता है। 8 किलोग्राम की क्षमता होने के चलते यह बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो बिजली बचाने में मदद करती है। इसमें 3 हॉट वॉटर मोड्स, हार्ड वाटर वॉश प्रोग्राम, एक्सप्रेस वॉश और ऑटो टब क्लीन जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर से दाग और जिद्दी गंदगी भी हटती है
8 किग्रा क्षमता बड़े परिवारों के लिए आदर्श
हार्ड वाटर वॉश और ऑटो टब क्लीन जैसी सुविधाएं
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस फीचर्स होने से कीमत थोड़ी ज्यादा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।