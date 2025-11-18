आज ही ऑर्डर करें ये धांसू वॉशिंग मशीन, 20000 रुपये से कम में घर के सारे कपड़ों की गंदगी हो जाएगी गायब

संक्षेप: अगर आप 20,000 रुपये से कम में एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स की लिस्ट।

Tue, 18 Nov 2025 05:28 PM

20,000 रुपये के अंदर वॉशिंग मशीन लेना उन लोगों के लिए एकदम सही रहता है, जो बजट के तहत अच्छा विकल्प तलाश रहे होते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको सिंपल लेकिन एफिशिएंट सेमी-ऑटो या फुली ऑटो वॉशर मिल सकती हैं, जिनकी मोटर अच्छी होती है और बिजली की खपत कम होती है। ये मशीनें कपड़े अच्छी तरह धोती हैं। इनके वॉशिंग मोड और स्पिन फंक्शन भी काफी सुविधाजनक होते हैं। अगर आप पहली वॉशिंग मशीन खरीदने का सोच रहे हैं या बजट में सीमित हैं, तो यह ऑप्शन्स आपको काफी पसंद आएंगे।

इसकी कीमत 27,490 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। LG की यह 7 किलोग्राम स्मार्ट इन्वर्टर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। यह स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक के साथ आती है। इसकी टर्बोड्रम तकनीक कपड़ों को गहराई से साफ करती है, जबकि ऑटो प्रीवॉश जिद्दी दागों को आसानी से हटाने में मदद करता है। इसमें स्टेनलेस-स्टील ड्रम दिया गया है।

Specifications क्षमता 7 किलो टेक्नोलॉजी स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक TurboDrum मोड ऑटो प्रीवॉश ड्रम स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत साइलेंट और स्मूथ वॉशिंग दाग हटाने में बेहतर परफॉर्मेंस टिकाऊ स्टेनलेस स्टील ड्रम क्यों खोजें विकल्प गर्म पानी (इन-बिल्ट हीटर) ऑप्शन नहीं बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम

इसकी कीमत 18,450 रुपये के बजाय 13,940 रुपये हो गई है। यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसकी वॉश क्वालिटी और हार्ड वाटर वॉश सुविधा इसे एक बेहतर विकल्प बनाती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की काफी बचत करती है। साथ ही 740 RPM मोटर कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। मशीन में ड्राई टैप सेंसिंग, ZPF टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सेंसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम और एक्सप्रेस वॉश की सुविधा भी मौजूद है।

Specifications रेटिंग 5 स्टार एनर्जी स्पिन स्पीड 740 RPM अलर्ट ड्राई टैप सेंसिंग टेक्नोलॉजी ZPF क्यों खरीदें हार्ड वॉटर वॉश की सुविधा 5-स्टार पावर सेविंग कम पानी प्रेशर में भी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट हीटर नहीं भारी कंबल/रजाई के लिए उतना सही नहीं

इसकी कीमत 27,000 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 19,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो ईकोबबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है। 8 किलोग्राम की बड़ी क्षमता इसे बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट बनाती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की बचत करते हैं। 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी धोने और सुखाने में मदद करती है।

Specifications टेक्नोलॉजी Ecobubble वॉश क्षमता 8 किग्रा रेटिंग 5 स्टार मोटर डिजिटल इन्वर्टर स्पिन स्पीड 700 RPM क्यों खरीदें Ecobubble से बेहतर सफाई कम बिजली खर्च तेज वॉश और ड्राई सुविधा 20 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प हीटर की सुविधा नहीं भारी रजाई/डुवेट के लिए सही नहीं

यह वॉशिंग मशीन Tidal Wash टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कपड़ों की गहरी सफाई सुनिश्चित करती है। इसका Acu Wash ड्रम लो और हाई टाइड इफेक्ट बनाकर कपड़ों को सही तरीके से रगड़ता है, जबकि Turbo 6 Pulsator के 6 रिड्ज की वॉटर वेब बनाता है। 7 किलोग्राम की क्षमता छोटे से मीडियम परिवार के लिए सही रहेगी। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। इसके 12 वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़ों के लिए सही रहेंगे।

Specifications टेक्नोलॉजी Tidal Wash ड्रम Acu Wash ड्रम Turbo 6 Pulsator क्षमता 7 किग्रा रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 720 RPM क्यों खरीदें एनर्जी की बचत कई वॉश प्रोग्राम लंबी मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प हीटर सुविधा उपलब्ध नहीं बहुत भारी लोड पर शोर थोड़ा ज्यादा पानी का प्रेशर कम होने पर परफॉर्मेंस प्रभावित

इसकी कीमत 24,420 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 7 किलोग्राम क्षमता के साथ आती है। यह 3–4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। यह मशीन फैब्रिक टाइप और लोड वजन को खुद पहचानकर पानी, वॉश एक्शन और साइकल का समय ऑटोमैटिक रूप से सेट कर देती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन कम बिजली खपत करती है और हर साइकल में सिर्फ 0.0106 kWh एनर्जी इस्तेमाल करती है।

Specifications मोड AI-पावर्ड वॉशिंग क्षमता 7 किग्रा रेटिंग 5 स्टार क्यों खरीदें AI से स्मार्ट धुलाई पानी और बिजली की बचत कपड़ों पर कम घिसावट ऑटोमैटिक और आसान ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प AI सिस्टम के कारण कीमत साधारण मशीनों से ज्यादा बहुत कम पानी के प्रेशर में परफॉर्मेंस प्रभावित वाई-फाई या स्मार्ट फीचर्स न होने पर अपडेट सीमित

इसकी कीमत 9% डिस्काउंट के साथ 13,690 रुपये हो जाती है। यह 7 किलोग्राम क्षमता के साथ आती है। इसमें ओशिनस वेब ड्रम मौजूद है। इसका मैजिक फिल्टर धूल-मिट्टी को ढंग से हटाने में मदद मिलती है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम हैं, जिनसे अलग-अलग प्रकार के कपड़ों की आसानी से धुलाई की जा सकती है। इसकी 15 मिनट की क्विक वॉश सुविधा से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं।

Specifications ड्रम ओशिनस वेब क्षमता 7 किग्रा प्रोग्राम 8 मोड 15 मिनट क्विक वॉश रेटिंग 5 स्टार क्यों खरीदें तेज धुलाई के लिए क्विक वॉश ड्रम टेक्नोलॉजी से कपड़ों पर कम घिसावट एनर्जी और पानी की बचत ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ड्रम क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी लोड पर शोर ज्यादा कम पानी के प्रेशर वाले घरों में परफॉर्मेंस कम इन्वर्टर मोटर विकल्पों की तुलना में थोड़े बेसिक फीचर सेट

इसकी कीमत 27,990 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 13,449 रुपये हो जाती है। यह 7 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो मॉनसून ड्राई और ईको वॉश जैसी नई तकनीकों के साथ आती है। यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें वॉशिंग और ड्राईंग दोनों फंक्शन मौजूद हैं, जिससे कपड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं। 5 स्टार रेटिंग बिजली की बचत होती है। 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से ज्यादा पानी निकालकर सुखाने के प्रोसेस को तेज करता है।

Specifications टेक्नोलॉजी मॉनसून ड्राय मोड ईको वॉश क्षमता 7 किग्रा रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM क्यों खरीदें तेज सुखाने के लिए मॉनसून ड्राय 10 वॉश प्रोग्राम से ज्यादा ऑप्शन एनर्जी और पानी की बचत कम मेंटेनेंस और ड्यूरेबल स्टील ड्रम क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी, मेटल की तुलना में कम मजबूत बहुत भारी लोड पर थोड़ा शोर ड्राईंग फंक्शन के साथ हल्की सिलवटें

