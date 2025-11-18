आज ही ऑर्डर करें ये धांसू वॉशिंग मशीन, 20000 रुपये से कम में घर के सारे कपड़ों की गंदगी हो जाएगी गायब
संक्षेप: अगर आप 20,000 रुपये से कम में एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ टॉप ऑप्शन्स की लिस्ट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
20,000 रुपये के अंदर वॉशिंग मशीन लेना उन लोगों के लिए एकदम सही रहता है, जो बजट के तहत अच्छा विकल्प तलाश रहे होते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको सिंपल लेकिन एफिशिएंट सेमी-ऑटो या फुली ऑटो वॉशर मिल सकती हैं, जिनकी मोटर अच्छी होती है और बिजली की खपत कम होती है। ये मशीनें कपड़े अच्छी तरह धोती हैं। इनके वॉशिंग मोड और स्पिन फंक्शन भी काफी सुविधाजनक होते हैं। अगर आप पहली वॉशिंग मशीन खरीदने का सोच रहे हैं या बजट में सीमित हैं, तो यह ऑप्शन्स आपको काफी पसंद आएंगे।
1. LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T70VBMB1Z, Auto Prewash, Turbodrum, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis Middle Black)
इसकी कीमत 27,490 रुपये है, जिसे 35% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। LG की यह 7 किलोग्राम स्मार्ट इन्वर्टर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। यह स्मार्ट इन्वर्टर तकनीक के साथ आती है। इसकी टर्बोड्रम तकनीक कपड़ों को गहराई से साफ करती है, जबकि ऑटो प्रीवॉश जिद्दी दागों को आसानी से हटाने में मदद करता है। इसमें स्टेनलेस-स्टील ड्रम दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
साइलेंट और स्मूथ वॉशिंग
दाग हटाने में बेहतर परफॉर्मेंस
टिकाऊ स्टेनलेस स्टील ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
गर्म पानी (इन-बिल्ट हीटर) ऑप्शन नहीं
बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता कम
2. Whirlpool 6.5 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 6.5 GENX GREY 5YrMW)
इसकी कीमत 18,450 रुपये के बजाय 13,940 रुपये हो गई है। यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसकी वॉश क्वालिटी और हार्ड वाटर वॉश सुविधा इसे एक बेहतर विकल्प बनाती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की काफी बचत करती है। साथ ही 740 RPM मोटर कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। मशीन में ड्राई टैप सेंसिंग, ZPF टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सेंसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम और एक्सप्रेस वॉश की सुविधा भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वॉटर वॉश की सुविधा
5-स्टार पावर सेविंग
कम पानी प्रेशर में भी अच्छी परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट हीटर नहीं
भारी कंबल/रजाई के लिए उतना सही नहीं
3. Samsung 8 kg, 5 star, Eco Bubble Tech, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80BG4441BGTL, Light Gray)
इसकी कीमत 27,000 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 19,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो ईकोबबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है। 8 किलोग्राम की बड़ी क्षमता इसे बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट बनाती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की बचत करते हैं। 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी धोने और सुखाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Ecobubble से बेहतर सफाई
कम बिजली खर्च
तेज वॉश और ड्राई सुविधा
20 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हीटर की सुविधा नहीं
भारी रजाई/डुवेट के लिए सही नहीं
4. Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, AI Tech, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)
यह वॉशिंग मशीन Tidal Wash टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कपड़ों की गहरी सफाई सुनिश्चित करती है। इसका Acu Wash ड्रम लो और हाई टाइड इफेक्ट बनाकर कपड़ों को सही तरीके से रगड़ता है, जबकि Turbo 6 Pulsator के 6 रिड्ज की वॉटर वेब बनाता है। 7 किलोग्राम की क्षमता छोटे से मीडियम परिवार के लिए सही रहेगी। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। इसके 12 वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़ों के लिए सही रहेंगे।
Specifications
क्यों खरीदें
एनर्जी की बचत
कई वॉश प्रोग्राम
लंबी मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हीटर सुविधा उपलब्ध नहीं
बहुत भारी लोड पर शोर थोड़ा ज्यादा
पानी का प्रेशर कम होने पर परफॉर्मेंस प्रभावित
5. IFB 7 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL701MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
इसकी कीमत 24,420 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 7 किलोग्राम क्षमता के साथ आती है। यह 3–4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। यह मशीन फैब्रिक टाइप और लोड वजन को खुद पहचानकर पानी, वॉश एक्शन और साइकल का समय ऑटोमैटिक रूप से सेट कर देती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन कम बिजली खपत करती है और हर साइकल में सिर्फ 0.0106 kWh एनर्जी इस्तेमाल करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI से स्मार्ट धुलाई
पानी और बिजली की बचत
कपड़ों पर कम घिसावट
ऑटोमैटिक और आसान ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
AI सिस्टम के कारण कीमत साधारण मशीनों से ज्यादा
बहुत कम पानी के प्रेशर में परफॉर्मेंस प्रभावित
वाई-फाई या स्मार्ट फीचर्स न होने पर अपडेट सीमित
6. Haier 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine with Oceanus Wave Drum, Magic Filter, 8 Wash Programs (HWM70-AE, Moonlight Silver, Stainless Steel Drum, 15 Mins Quick Wash)
इसकी कीमत 9% डिस्काउंट के साथ 13,690 रुपये हो जाती है। यह 7 किलोग्राम क्षमता के साथ आती है। इसमें ओशिनस वेब ड्रम मौजूद है। इसका मैजिक फिल्टर धूल-मिट्टी को ढंग से हटाने में मदद मिलती है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम हैं, जिनसे अलग-अलग प्रकार के कपड़ों की आसानी से धुलाई की जा सकती है। इसकी 15 मिनट की क्विक वॉश सुविधा से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज धुलाई के लिए क्विक वॉश
ड्रम टेक्नोलॉजी से कपड़ों पर कम घिसावट
एनर्जी और पानी की बचत
ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी लोड पर शोर ज्यादा
कम पानी के प्रेशर वाले घरों में परफॉर्मेंस कम
इन्वर्टर मोटर विकल्पों की तुलना में थोड़े बेसिक फीचर सेट
7. Voltas Beko, Top Load 7 Kg 5 Star Eco Wash/Monsoon Dry Fully-Automatic Washing Machine (WTL70, Water Reuse, Side Waterfall, Mansoon Dry, Dark Grey)
इसकी कीमत 27,990 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 13,449 रुपये हो जाती है। यह 7 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो मॉनसून ड्राई और ईको वॉश जैसी नई तकनीकों के साथ आती है। यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें वॉशिंग और ड्राईंग दोनों फंक्शन मौजूद हैं, जिससे कपड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं। 5 स्टार रेटिंग बिजली की बचत होती है। 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से ज्यादा पानी निकालकर सुखाने के प्रोसेस को तेज करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज सुखाने के लिए मॉनसून ड्राय
10 वॉश प्रोग्राम से ज्यादा ऑप्शन
एनर्जी और पानी की बचत
कम मेंटेनेंस और ड्यूरेबल स्टील ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी, मेटल की तुलना में कम मजबूत
बहुत भारी लोड पर थोड़ा शोर
ड्राईंग फंक्शन के साथ हल्की सिलवटें
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।