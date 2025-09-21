Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में धांसू ऑफर्स के साथ आ रहीं वॉशिंग मशीन, गंदे से गंदे दाग भी कर देंगी पूरी तरह

Washing Machine On Amazon: अपने घर के लिए आप वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहां इन पर कमाल के ऑफर्स मिल जाएंगे।

Sun, 21 Sep 2025 10:41 AM

Washing Machine On Amazon: वॉशिंग मशीन आज हर घर की जरूरत बन चुकी है। पहले के समय में हाथ से कपड़े धोए जाते हैं, लेकिन अब वॉशिंग मशीन मौजूद हैं, जो कपड़े धोने में काफी मदद करती हैं। मार्केट में आपको फ्रंट लोड, टॉप लोड और सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन जैसे ऑप्शन आते हैं। आज यहां हम आपको सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अमेजन सेल में कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। सेमी-ऑटोमैटिक मशीन बिजली और पानी बचाने के लिए अच्छी होती है। कई वॉशिंग मशीनें अब इन्वर्टर मोटर, स्मार्ट सेंसर्स और क्विक वॉश फीचर के साथ आती हैं।

इस सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 16,090 रुपये के जरिए 11,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 7 किलो की सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है, जो छोटे परिवार के लिए सही रहेगा। इसमें रैट अवे फीचर है, जो मशीन को चूहों से सुरक्षित रखता है। यह पानी और बिजली दोनों की कम खपत करती है और 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। इसमें 1300 RPM स्पिन स्पीड दी गई है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसमें 3 वॉश प्रोग्राम हैं, जिसमें जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग शामिल है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार एनर्जी खपत 0.0105 KWh/kg/cycle पानी की खपत 17.72 L/Kg/Cycle स्पिन स्पीड 1300 RPM वॉश प्रोग्राम्स जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग ड्रम/पल्सेटर नॉर्मल पल्सेटर वारंटी 2 साल (कंप्रीहेंसिव) + 5 साल (मोटर) क्यों खरीदें बिजली और पानी की कम खपत Rat Away फीचर से सुरक्षित 1300 RPM पर तेज सुखाने की क्षमता 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प सेमी-ऑटोमैटिक होने से मैनुअल मेहनत ज्यादा प्लास्टिक बॉडी

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसे 18,999 रुपये के बजाय 6,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें वॉश और ड्राई दोनों सुविधाएं मिलती हैं। 1350 RPM की हाई स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। इसमें 3 वॉश प्रोग्राम जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं। इसमें रोलर जेट पल्सेटर तकनीक है, जो कपड़ों की गराई से साफ करती है। यह प्लास्टिक बॉडी और रैट अवे फीचर के साथ आती है। यह रस्ट-फ्री बेस के साथ आता है।

Specifications स्पिन स्पीड 1350 RPM वॉश प्रोग्राम्स जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग ड्रम/पल्सेटर रोलर जेट पल्सेटर टाइमर स्पिन- 5 मिनट, वॉश- 15 मिनट स्पेशल फीचर रैट अवे फीचर क्यों खरीदें किफायती और बिजली-पानी की कम खपत रोलर जेट पल्सेटर से गहरी और बेहतर धुलाई रैट अवे फीचर और रस्ट-फ्री प्लास्टिक बेस तेज सुखाने की क्षमता (1350 RPM) क्यों खोजें विकल्प सेमी-ऑटोमैटिक होने से मैनुअल मेहनत ज्यादा प्लास्टिक बॉडी धातु जितनी मजबूत नहीं केवल बेसिक वॉश प्रोग्राम उपलब्ध

अगर आपका बजट 15,000 रुपये तक का है, तो यह मशीन आपके लिए सही रहेगी। इसे 34% डिस्काउंट के साथ 14,500 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वॉशिंग मशीन बेहतरीन वॉश क्वालिटी के लिए कई एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसका डायनेमिक्स डिटर्जेंट डिस्पेंसर के साथ आता है। इसमें 10 टफ स्टेन रिमूवेबल स्टेन रिमूवेबल तकनीक दी गई है। इसका 3डी लिंट फिल्टर कपड़ों से लिंट इक्ट्ठा करके वॉश क्वालिटी को बेहतर बनाता है। वहीं, 3D टर्बो इम्पेलर के साथ आता है।

Specifications रिटेन रिमूवेबल 10 टफ स्टेन रिमूवेबल लिंट फिल्टर 3D लिंट फिल्टर वॉश फीचर हार्ड वॉटर वॉश सपोर्ट ड्रम/इम्पेलर 3D टर्बो इम्पेलर वारंटी 4 साल कॉम्प्रिहेंसिव, 10 साल वॉश मोटर व प्राइम मूवर, 5 साल स्पिन मोटर क्यों खरीदें Dynamix तकनीक से डिटर्जेंट पूरी तरह घुल जाता है 10 टफ स्टेन रिमूवेबल तकनीक हार्ड वाटर में भी बेहतरीन धुलाई लंबी वारंटी (10 साल तक मोटर पर) क्यों खोजें विकल्प फीचर्स एडवांस होने से कीमत थोड़ी ज्यादा वॉशिंग के दौरान पानी और बिजली की खपत औसत

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 15,500 रुपये है, जिसे 42% डिस्काउंट के साथ 8,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें एंटी-बैक्टीरिया क्रॉस पल्सेटर तकनीक दी गई है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करने के साथ बैक्टीरिया को भी हटाती है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। 1300 RPM स्पिन स्पीड की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इस मशीन का ड्रम पीपी मैटेरियल से बना है। इसमें नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग के साथ 2 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं।

Specifications पल्सेटर एंटी-बैक्टीरिया क्रॉस पल्सेटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वॉटर खपत 13.39 L/Kg/Cycle स्पिन स्पीड 1300 RPM वॉश प्रोग्राम नॉर्मल/स्ट्रॉन्ग बॉडी मैटेरियल पीपी मैटेरियल (मजबूत और टिकाऊ) वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 5 साल मोटर पर क्यों खरीदें एंटी-बैक्टीरिया तकनीक से साफ और हेल्दी धुलाई तेज स्पिन स्पीड (1300 RPM) से जल्दी सुखाने की सुविधा केवल 40 मिनट में एवरेज लोड की धुलाई मजबूत और टिकाऊ PP बॉडी क्यों खोजें विकल्प केवल 2 वॉश प्रोग्राम एडवांस फीचर्स की तुलना में बेसिक ऑपरेशन

इसकी कीमत 12,500 रुपये है, जिसे 26% डिस्काउंट के साथ 9,290 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1300 RPM मोटर दी गई है, जो तेज स्पिन स्पीड से कपड़ों को जल्दी सुखाती है और समय बचाती है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली कम खत्म होती है। इसमें 2 वॉश प्रोग्राम दि गए हैं। साथ ही सोक ऑप्शन भी मजूद हैं। इस मशीन की बॉडी और ड्रम मजबूत पीपी प्लास्टिक बॉडी से बनी है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार (लो पावर और पानी खपत) स्पिन स्पीड 1300 RPM (तेजी से सुखाने के लिए) वॉश प्रोग्राम नॉर्मल, हैवी + सोक ऑप्शन ड्रम मैटेरियल पीपी प्लास्टिक पल्सेटर ड्यूल स्टॉर्म बॉडी प्लास्टिक बॉडी वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 5 साल मोटर पर क्यों खरीदें किफायती और बिजली-पानी की बचत करने वाली मशीन तेज स्पिन स्पीड (1300 RPM) से जल्दी धुलाई और सुखाई नॉर्मल और हैवी वॉश प्रोग्राम + सोक ऑप्शन मजबूत PP ड्रम और प्लास्टिक बॉडी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग क्यों खोजें विकल्प सेमी-ऑटोमैटिक होने के कारण मैन्युअल इस्तेमाल केवल 2 वॉश प्रोग्राम

इसकी कीमत 20,590 रुपये है, जिसे 42% डिस्काउंट के साथ 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 10 किलो क्षमता के साथ आती है, जो बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। इसमें प्योर स्टीम पल्सेटर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ो को सही तरह से साफ करने में मदद करती है। 1350 RPM स्पिन स्पीड की वजह से कपड़े जल्दी धुलते और सुखते हैं। इस मशीन में 4 वॉश प्रोग्राम (जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, हैवी) मौजूद हैं, जिससे हर तरह के कपड़े आसानी से धोए जा सकते हैं। इसकी बॉडी प्लास्टिक की है।

Specifications स्पिन स्पीड 1350 RPM वॉश प्रोग्राम 4 (जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, हैवी) टेक्नोलॉजी प्योर स्ट्रीम पल्सेटर वॉश ड्रम/बॉडी मैटेरियल प्लास्टिक ड्रम और प्लास्टिक बॉडी वारंटी 10 साल वॉश मोटर, 5 साल स्पिन मोटर, 2 साल प्रोडक्ट क्यों खरीदें प्योर स्ट्रीम पल्सेटर से बेहतर धुलाई 1350 RPM स्पिन स्पीड से जल्दी सुखाना 4 वॉश प्रोग्राम- हर फैब्रिक के लिए सही रस्ट फ्री प्लास्टिक बॉडी और ड्रम क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक ड्रम स्टील जितना मजबूत नहीं होता

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 52% डिस्काउंट के साथ 6,749 रुपये हो जाती है। इसमें 1350 RPM मोटर दी गई है, जो कपड़ों को तेजी से धोने और सुखाने में मदद करती है। यह मशीन 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जो पानी और बिजली कम खर्च करती है। इसके खास फीचर्स जैसे कैस्टर व्हील्स आसान मूवमेंट के लिए, थ्री मैजि फिल्टर बेहतर सफाई के लिए और एंटी-वाइब्रेन स्मूथ ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1350 RPM स्पेशल फीचर्स कैस्टर व्हील, थ्री मैजिक फिल्टर, प्लास्टिक लिड, मैकेनिकल टाइमर मोटर टेम्प्रेचर ओवर प्रोटेक्शन के साथ हैवी ड्यूटी अतिरिक्त फीचर्स एंटी-वाइब्रेशन रब़, रस्ट-फ्री प्लास्टिक बेस, नॉर्मल पल्सेटर क्यों खरीदें 1350 RPM थ्री मैजिक फिल्टर्स से बेहतर लिंट कलेक्शन रास्ट-फ्री प्लास्टिक बेस और टिकाऊ बॉडी ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ हैवी डयूटी मोटर क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक लिड और बॉडी स्टील जितनी मजबूत नहीं लिमिटेड वॉश प्रोग्राम (Gentle/Strong जैसी एडवांस सेटिंग्स नहीं)

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।