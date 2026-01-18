अब फटाफट धुलेंगे गंदे कपड़े, कौड़ियों के भाव मिल रही टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन!

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें की कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है।

वॉशिंग मशीन आज के समय में हर घर की एक आवश्यक जरूरत बन चुकी है। यह कपड़े धोने के काम को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाती है। आजकल एडवांस वॉशिंग मशीनें एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं, जो कम पानी और बिजली में बेहतर सफाई की सुविधा देती हैं। इनमें अलग-अलग वॉश प्रोग्राम दिए जाते हैं, जिससे हर तरह के कपड़ों की धुलाई बढ़िया हो जाती है। समय और मेहनत दोनों की बचत करने वाली वॉशिंग मशीन बिजली लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट रहती हैं। इनका ड्यूरेबल डिजाइन रहेगी। ड्यूरेबल डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस के कारण वॉशिंग मशीन बेहद जरूरी हो गई हैं। इन्हें अमेजन सेल से किफायती रेंज में खरीदा जा सकेगा।

LG वॉशिंग मशीन पर 35% तक का धमाकेदार डिस्काउंट LG वॉशिंग मशीन हर बजट और कैपेसिटी में शानदार परफॉर्मेंस का वादा करती हैं। छोटे परिवारों या बैचलर के लिए किफायती शुरुआती कीमतों पर मिलने वाले कॉम्पैक्ट 6 किलो मॉडल से लेकर, मीडियम साइज के घरों के लिए परफेक्ट 8-10 किलो वेरिएंट और बड़े जॉइंट परिवारों के लिए पावरफुल 10-12 किलो फुली ऑटोमैटिक मशीनों तक, LG के पास सभी के लिए कुछ न कुछ है। TurboWash, AI Direct Drive, हाइजीन के लिए स्टीम, एनर्जी बचाने के लिए स्मार्ट इन्वर्टर और ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ड्रम जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस, ये मशीनें बेहतरीन सफाई, कपड़ों की कोमल देखभाल और लंबे समय तक चलने वाली एफिशिएंसी देती हैं। अमेजन सेल में इन मशीन्स पर 35% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Samsung वॉशिंग मशीन पर 35% तक का धमाकेदार डिस्काउंट सैमसंग वॉशिंग मशीन भारत में हर बजट और परिवार के साइज के हिसाब से कमाल के फीचर्स, एफिशिएंसी और इनोवेशन देती हैं। सैमसंग वॉशिंग मशीन एनर्जी बचाने और साइलेंट ऑपरेशन के लिए डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डील क्लीनिंग के लिए इको बबल, 99.9% कीटाणुओं को खत्म करने के लिए हाइजीन स्टीम, एडवॉश डोरा और SmartThings कनेक्टिविटी से लैस, सैमसंग बेहतर वॉश क्वालिटी, कपड़ों की सुरक्षा और लंबे समय तक चलने की गारंटी देता है, जिससे प्रीमियम लॉन्ड्री केयर हर बजट और कैपेसिटी में उपलब्ध हो जाती है।

Godrej वॉशिंग मशीन पर 51% तक का धमाकेदार डिस्काउंट गोदरेज वॉशिंग मशीन पैसे वसूल लॉन्ड्री सॉल्यूशन देती हैं, जो हर भारतीय घर के बजट और जरूरत के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। बेहतर सफाई के लिए टर्बो 6 पल्सेटर, कम पानी वाले इलाकों के लिए ज़ीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी, मजबूत ग्लास लिड, जंग-रोधी प्लास्टिक बॉडी और एनर्जी-एफिशिएंट मोटर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, गोदरेज मशीनें बेहतरीन वॉश क्वालिटी, कपड़ों की देखभाल, टिकाऊपन और कम रनिंग कॉस्ट पक्का करती है, हर बजट और क्षमता में भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती हैं।

Whirlpool वॉशिंग मशीन पर 42% तक का धमाकेदार डिस्काउंट व्हर्लपूल वॉशिंग मशीनें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जैसे कि बेहतरीन वॉश साइकिल के लिए 6th सेंस एडैप्टिव इंटेलिजेंस, तेजी से सुखाने के लिए Zephyro Airflow, मुश्किल दागों के लिए हार्ड वॉटर वॉश, एनर्जी एफिशिएंसी और शांत ऑपरेशन के लिए IntelliSense इन्वर्टर और ड्यूरेबल रस्ट-रेस्सिटेंट बनावट। व्हर्लपूल बेहतर सफाई, कपड़ों की सुरक्षा और लंबे समय तक चलने की गारंटी देता है, जिससे हर बजट और क्षमता में अच्छी क्वालिटी की लॉन्ड्री मुमकिन हो पाती है।

Haier वॉशिंग मशीन पर 48% तक का धमाकेदार डिस्काउंट हायर वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट मोशन मोटर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैं, जो शांत और एनर्जी-एफिशिएंट ऑपरेशन देती है, ओशनस वेव ड्रम जो कपड़ों को धीरे से लेकिन अच्छी तरह साफ करता है, कम पानी वाले इलाकों के लिए नियर-जीरो प्रेशर, बदबू हटाने के लिए अल्ट्रा फ्रेश एयर, 99.9% कीटाणु हटाने के लिए प्यूरीस्टीम, और स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी। हायर बेहतर वॉश क्वालिटी, कपड़ों की सुरक्षा, हाइजीन और ड्यूरेबिलिटी पक्का करता है, जिससे प्रीमियम लॉन्ड्री हर बजट और कैपेसिटी में उपलब्ध हो जाती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।