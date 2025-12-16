Hindustan Hindi News
Warning Signs That Indicate It is Time to Replace Your Geyser Immediately
ये संकेत दिखते ही बदल दें अपना गीजर, वरना हो सकता है खतरनाक

ये संकेत दिखते ही बदल दें अपना गीजर, वरना हो सकता है खतरनाक

संक्षेप:

गीजर से जुड़ी छोटी-छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय रहते गीजर बदल देना ना सिर्फ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि पैसों की भी बचत करता है।

Dec 16, 2025 05:54 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
घर में गीजर सर्दियों का सबसे भरोसेमंद साथी होता है, लेकिन यही अप्लायंसेज अगर समय रहते ना बदला जाए तो बड़ा खतरा भी बन सकता है। अक्सर लोग तब तक गीजर का इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक वह पूरी तरह खराब ना हो जाए। कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जो साफ बता देते हैं कि अब गीजर बदलने का वक्त आ गया है। इन संकेतों पर ध्यान ना दिया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है।

गर्म पानी आने में लग रहा है वक्त

गीजर से गर्म पानी आने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है, तो यह पहली चेतावनी है। आमतौर पर नया या सही हालत में मौजूद गीजर कुछ ही मिनटों में पानी गर्म कर देता है, लेकिन जब हीटिंग एलिमेंट कमजोर होने लगता है या अंदर स्केल जम जाता है, तो पानी गर्म होने में काफी वक्त लगता है। यह इस बात का इशारा है कि गीजर अब अपनी आखिरी उम्र की तरफ बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

गीजर से आवाज आना भी है संकेत

गीजर से अजीब आवाजें आना भी गंभीर संकेत माना जाता है। पानी गर्म करते वक्त अगर टक-टक, सिसकारी या तेज खड़खड़ाहट जैसी आवाजें सुनाई दें, तो समझ लें कि टैंक के अंदर गंदगी और कैल्शियम की परत जम चुकी है। समय के साथ यह परत हीटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है और टैंक के फटने का खतरा भी बढ़ा देती है।

बदला सा आ रहा है गर्म पानी का रंग

अगर आपके बाथरूम या किचन में आ रहा गर्म पानी मटमैला, पीला या उसमें जंग जैसी गंध आ रही है, तो यह साफ संकेत है कि गीजर का अंदरूनी टैंक खराब हो चुका है। जंग लगा टैंक ना सिर्फ पानी की क्वॉलिटी बिगाड़ता है, बल्कि कभी भी लीक होकर बड़ा नुकसान कर सकता है। ऐसे में मरम्मत के बजाय गीजर बदलना ही सुरक्षित विकल्प होता है।

पानी टपकना या नमी भी बड़ा संकेत

गीजर के बाहरी हिस्से से पानी टपकना या नमी जमा होना भी खतरे की घंटी है। शुरुआत में यह मामूली लीकेज लग सकता है, लेकिन असल में यह टैंक के कमजोर होने का संकेत होता है। लगातार रिसाव से बिजली का करंट फैलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

पुराना हो जाए तब भी बदल दें गीजर

अगर आपका गीजर 8 से 10 साल पुराना हो चुका है, तो भले ही वह अभी काम कर रहा हो, फिर भी उसे बदलने पर विचार करना चाहिए। पुराने गीजर ना सिर्फ ज्यादा बिजली खपत करते हैं, बल्कि नए सुरक्षा फीचर्स की कमी के चलते दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ा देते हैं। नए गीजर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और सेफ्टी के मामले में ज्यादा भरोसेमंद होते हैं।

अचानक बिल बढ़े तो हो जाएं अलर्ट

बिजली का बिल अचानक बढ़ जाना भी गीजर की खराब सेहत की ओर इशारा करता है। जब गीजर ज्यादा समय तक पानी गर्म करने लगता है या उसकी क्षमता घट जाती है, तो वह ज्यादा बिजली यूज करता है। अगर बाकी अप्लायंस पहले जैसे ही चल रहे हों और बिल बढ़ गया हो, तो गीजर की जांच जरूरी हो जाती है।

