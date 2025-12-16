ये संकेत दिखते ही बदल दें अपना गीजर, वरना हो सकता है खतरनाक
गीजर से जुड़ी छोटी-छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय रहते गीजर बदल देना ना सिर्फ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि पैसों की भी बचत करता है।
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
- V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
₹3749₹6300
खरीदिये
43% OFF
Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home, 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 10-Yr Tank, 6-Yr Element, 4-Yr Product Warranty, White & Grey
- Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home
- 5-Star Rated Geyser
- Child Safety Mode
₹6699₹11800
खरीदिये
47% OFF
Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety, National Energy Conservation Award Winner 2023
- Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety
- National Energy Conservation Award Winner 2023
₹5499₹10400
खरीदिये
39% OFF
Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)
- Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)
₹3599₹5870
खरीदिये
54% OFF
CSI INTERNATIONAL® Instant Water Geyser 1L | Portable Instant Water Heater for Bathroom & Kitchen | ABS Shockproof Body | Fast Heating Mini Geyser | Auto Cut-Off | ISI Certified Electric Geyser
- CSI INTERNATIONAL® Instant Water Geyser 1L | Portable Instant Water Heater for Bathroom & Kitchen | ABS Shockproof Body | Fast Heating Mini Geyser | Auto Cut-Off | ISI Certified Electric Geyser
₹1149₹2499
खरीदिये
घर में गीजर सर्दियों का सबसे भरोसेमंद साथी होता है, लेकिन यही अप्लायंसेज अगर समय रहते ना बदला जाए तो बड़ा खतरा भी बन सकता है। अक्सर लोग तब तक गीजर का इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक वह पूरी तरह खराब ना हो जाए। कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जो साफ बता देते हैं कि अब गीजर बदलने का वक्त आ गया है। इन संकेतों पर ध्यान ना दिया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है।
सम्बंधित सुझाव
40% OFF
V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
- V-Guard Zio Geyser 5 Litre Instant Water Heater | Advanced Multi-Layered Safety | 3000 W Powerful Heating | Suitable For Kitchen & Bathroom | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard | White-Blue
₹3749₹6300
खरीदिये
43% OFF
Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home, 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 10-Yr Tank, 6-Yr Element, 4-Yr Product Warranty, White & Grey
- Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home
- 5-Star Rated Geyser
- Child Safety Mode
₹6699₹11800
खरीदिये
47% OFF
Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety, National Energy Conservation Award Winner 2023
- Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety
- National Energy Conservation Award Winner 2023
₹5499₹10400
खरीदिये
39% OFF
Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)
- Havells Instanio 3L Instant Water Heater(Geyser)| Temp. Sensing LED Indicator| Rust & Shock Proof Body| ISI Marked|Warranty: 5 year on Inner Tank| High Rise Compatible (White Blue)
₹3599₹5870
खरीदिये
54% OFF
CSI INTERNATIONAL® Instant Water Geyser 1L | Portable Instant Water Heater for Bathroom & Kitchen | ABS Shockproof Body | Fast Heating Mini Geyser | Auto Cut-Off | ISI Certified Electric Geyser
- CSI INTERNATIONAL® Instant Water Geyser 1L | Portable Instant Water Heater for Bathroom & Kitchen | ABS Shockproof Body | Fast Heating Mini Geyser | Auto Cut-Off | ISI Certified Electric Geyser
₹1149₹2499
खरीदिये
गर्म पानी आने में लग रहा है वक्त
गीजर से गर्म पानी आने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है, तो यह पहली चेतावनी है। आमतौर पर नया या सही हालत में मौजूद गीजर कुछ ही मिनटों में पानी गर्म कर देता है, लेकिन जब हीटिंग एलिमेंट कमजोर होने लगता है या अंदर स्केल जम जाता है, तो पानी गर्म होने में काफी वक्त लगता है। यह इस बात का इशारा है कि गीजर अब अपनी आखिरी उम्र की तरफ बढ़ रहा है।
गीजर से आवाज आना भी है संकेत
गीजर से अजीब आवाजें आना भी गंभीर संकेत माना जाता है। पानी गर्म करते वक्त अगर टक-टक, सिसकारी या तेज खड़खड़ाहट जैसी आवाजें सुनाई दें, तो समझ लें कि टैंक के अंदर गंदगी और कैल्शियम की परत जम चुकी है। समय के साथ यह परत हीटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है और टैंक के फटने का खतरा भी बढ़ा देती है।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
Crompton Amica Pro 15 Ltr Storage Water Heater | 2000W Heating Element | 5 Star BEE Rated | Glassline Tank |Rust-Proof Body | High-Rise Compatible | 2Y Product & Element, 5Y Tank Warranty (White-Blue)
- Crompton Amica Pro 15 Ltr Storage Water Heater | 2000W Heating Element | 5 Star BEE Rated | Glassline Tank |Rust-Proof Body | High-Rise Compatible | 2Y Product & Element
- 5Y Tank Warranty (White-Blue)
₹6499₹12000
खरीदिये
15% OFF
TEKCOOL Geyser Water Heater 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Auto Cut Off Portable Instant Water Heater/Geyser for Kitchen, Bathroom, Office, Restaurant, Saloon & Parlor,
- TEKCOOL Geyser Water Heater 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝟏𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐀𝐍𝐓𝐘 Auto Cut Off Portable Instant Water Heater/Geyser for Kitchen
- Bathroom
- Office
₹1099₹1299
खरीदिये
57% OFF
Geyser/Water Heater Dielectric Shock Absorber (Set of 2 Pcs) Anti-Electric, Anti-Leakage Geyser water heater fitting
- Geyser/Water Heater Dielectric Shock Absorber (Set of 2 Pcs) Anti-Electric
- Anti-Leakage Geyser water heater fitting
₹649₹1499
खरीदिये
51% OFF
PRO GADGET HUB Instant Water Tap Heater, 1L Portable Water Geyser, 3kW Power, 230V, ABS Plastic, IPX4 Waterproof, LED Indicators, Auto Cut-Off, Temperature Control
- PRO GADGET HUB Instant Water Tap Heater
- 1L Portable Water Geyser
- 3kW Power
₹989₹1999
खरीदिये
बदला सा आ रहा है गर्म पानी का रंग
अगर आपके बाथरूम या किचन में आ रहा गर्म पानी मटमैला, पीला या उसमें जंग जैसी गंध आ रही है, तो यह साफ संकेत है कि गीजर का अंदरूनी टैंक खराब हो चुका है। जंग लगा टैंक ना सिर्फ पानी की क्वॉलिटी बिगाड़ता है, बल्कि कभी भी लीक होकर बड़ा नुकसान कर सकता है। ऐसे में मरम्मत के बजाय गीजर बदलना ही सुरक्षित विकल्प होता है।
पानी टपकना या नमी भी बड़ा संकेत
गीजर के बाहरी हिस्से से पानी टपकना या नमी जमा होना भी खतरे की घंटी है। शुरुआत में यह मामूली लीकेज लग सकता है, लेकिन असल में यह टैंक के कमजोर होने का संकेत होता है। लगातार रिसाव से बिजली का करंट फैलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।
पुराना हो जाए तब भी बदल दें गीजर
अगर आपका गीजर 8 से 10 साल पुराना हो चुका है, तो भले ही वह अभी काम कर रहा हो, फिर भी उसे बदलने पर विचार करना चाहिए। पुराने गीजर ना सिर्फ ज्यादा बिजली खपत करते हैं, बल्कि नए सुरक्षा फीचर्स की कमी के चलते दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ा देते हैं। नए गीजर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और सेफ्टी के मामले में ज्यादा भरोसेमंद होते हैं।
अचानक बिल बढ़े तो हो जाएं अलर्ट
बिजली का बिल अचानक बढ़ जाना भी गीजर की खराब सेहत की ओर इशारा करता है। जब गीजर ज्यादा समय तक पानी गर्म करने लगता है या उसकी क्षमता घट जाती है, तो वह ज्यादा बिजली यूज करता है। अगर बाकी अप्लायंस पहले जैसे ही चल रहे हों और बिल बढ़ गया हो, तो गीजर की जांच जरूरी हो जाती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।