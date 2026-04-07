सरकार की चेतावनी: Netflix पेमेंट के नाम पर चल रहा बड़ा स्कैम, एक गलती और खाते से उड़ जाएंगे पैसे
Netflix पेमेंट स्कैम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने यूजर्स को फेक मैसेज और लिंक से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे मैसेज से दूर रहें और बिना जांचे-परखे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
अगर आप Netflix इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने एक नए तरह के ऑनलाइन स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें साइबर ठग Netflix के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस स्कैम में यूजर्स को ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल असली Netflix नोटिफिकेशन जैसे लगते हैं। इनमें लिखा होता है कि आपका पेमेंट फेल हो गया है या अकाउंट बंद होने वाला है। इसके बाद यूजर को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है।
जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, वह एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जहां उससे बैंक डिटेल, कार्ड नंबर या OTP मांगा जाता है। लेकिन ऐसे मैसेज से दूर रहें और बिना जांचे-परखे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें।
ऐसे पहचानें इस फ्रॉड को
फेक मैसेज को पहचानना थोड़ा ध्यान देने से आसान हो सकता है। अगर मैसेज में जल्दी-जल्दी पेमेंट अपडेट करने का दबाव बनाया जा रहा है या “Account Suspended” जैसे डराने वाले शब्द लिखे हैं, तो सतर्क हो जाएं। इसके अलावा, अगर लिंक अजीब या अनजान दिख रहा है या मैसेज में “Dear User” जैसा जनरल नाम लिखा है, तो यह फेक हो सकता है। असली कंपनियां आमतौर पर सीधे लिंक भेजकर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगतीं।
मैसेज मिलने पर यूजर्स जरूर करें ये काम
अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है, तो सबसे पहले उस पर भरोसा न करें और दिए गए लिंक पर बिल्कुल क्लिक न करें। अगर आपको अपने Netflix अकाउंट को लेकर कोई शक है, तो सीधे ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी चेक करें। साथ ही, अपनी बैंकिंग या कार्ड डिटेल किसी भी अनजान वेबसाइट पर कभी न डालें। जागरूक रहना ही ऐसे फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका है।
अगर गलती से क्लिक कर दिया तो करें ये काम
अगर आपने गलती से उस लिंक पर क्लिक कर दिया है, तो घबराने की बजाय तुरंत कार्रवाई करें। सबसे पहले अपने Netflix अकाउंट और बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड बदल दें। अगर आपने कार्ड या बैंक डिटेल डाल दी है, तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और कार्ड ब्लॉक करवा दें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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